«  »Les médias conventionnels vont-ils demander la canonisation de Macron ?«  »

Les médias en font-ils trop avec Macron ? Celui qui me dira non a intérêt à avoir de bons arguments ! Ce que je peux lire ou entendre au sujet de ce président me fait littéralement halluciner ! Les journalistes ont totalement perdu le sens de la raison, ce matin je regardais l’arrivée de Donald Trump sur les chaînes infos et j’y ai entendu des propos effarants. Macron est littéralement porté au rang de Dieu vivant, mais jusqu’où est-ce que cette comédie va-t-elle aller ? Qu’a-t-il fait de si exceptionnel ? Tout son parcours jusqu’à son élection a été organisé par des milliardaires, Rothschild en tête et son programme entend dissoudre la nation dans une fédération Européenne qui n’a rien de démocratique et envoyer la protection sociale entre les griffes d’actionnaires qui ne manqueront pas de laisser crever ceux qui auront le malheur d’être mal assurés. Personnellement je pense que la déification du président n’est pas le fait d’une admiration aveugle de la part de ces soi-disant journalistes, mais s’inscrit bien dans un projet qui entend lui donner les pleins pouvoirs en rendant sa personne intouchable. Bientôt vous verrez que contester la politique du président vous vaudra d’être traité d’extrémiste voire de traître.

Laurent Neumann : « le temps s’accélère sous Macron »

Christophe Barbier à propos de sa rencontre avec Trump : « c’est Jupiter qui rencontre Mars », l’homme à l’écharpe rouge mérite un fayot d’or pour sa prestation de ce matin lui qui nous explique que Macron se place comme celui qui va murmurer à l’oreille de Trump ! Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer.

Je vous passe toute la mièvrerie de Stéphane Bern qui s’agenouille devant son président comme un larbin devant son roi et toute cette rédaction qui nous vend par tous les moyens que Macron fait une fleur au président Américain dans la tourmente avec le Russiagate. D’après BFM TV Rothschild Junior serait même devenue une star mondiale ! Rien que ça…

Maître des horloges, Jupiter et mon cul sur la commode. N’oublions pas que la notion de souverain Jupitérien ramène à Louis XIV monarque au pouvoir absolu de droit divin, qualifié ainsi après avoir maté la fronde. Ainsi nous avons un président plébiscité par l’ensemble de la presse et littéralement déifié, reste à savoir ce qu’il fera si la « fronde » vient à se réveiller.

Tout ce cinéma finit par devenir ridicule, les références à la mythologie nous viennent pour sûr des influences occultes qui régissent toutes cette élite mais Macron n’est qu’un homme au service d’autres hommes et n’a rien de divin. Il n’imposera pas sa loi ni à Poutine, ni à Trump, ni à la Chine, il ne fait qu’obéir aux exigences de ses financeurs mais le plus risible dans tout ça, c’est qu’une partie de notre beau peuple continue de croire en lui avec ferveur. Il n’y a pas à dire, le religieux : plus c’est gros et plus ça marche !

Je vous laisse avec cet article du Figaro qui illustre parfaitement la situation, tout y est, tout !

Macron y est placé dans la lignée de Jésus, Jupiter et Louis XVI rien que ça…

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/06/16/37002-20170616ARTFIG00204-jesus-jupiter-louis-xiv-et-emmanuel-macron.php

« Emmanuel Macron est l’incarnation absolue du système et des intérêts financiers, mais des intérêts financiers qui se sont dit que finalement, la classe politique était cramée, qu’il n’y avait plus aucun intérêt à les soutenir et qu’il fallait mieux faire le boulot soi-même, c'est-à-dire reprendre la main et décider directement de la politique qui devait être menée. » Natacha Polony

