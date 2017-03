Les médias ridiculisés ou l’effet boomerang

@LE CHAT





L’affaire de la cassette de Merry de Chirac est infiniment plus grave qui a vu la mort subite de Merry un jour après qu’il a montré la cassette à la télé avec un certain avertissement .Chirac n’ a eu que ce mot « abracadabrantesque » comme réponse







L’affaire CLEARSTREAMS la banque des banques qui lave plus blanc que blanc tout l’argent sale du monde entier et qui est décorée par la Médaille de l’Europe par Juncker .Personne n’a demandé la démission de Juncker et n’est inquiété par aucune enquête de la justice,au contraire





Les guerres en Libye ,Syrie ,Irak, Yemen ,les corruptions du Qatar et de l’Arabie Saoudite ,les ventes d’armes aux Etats terroristes ,le terrorisme islamiste , etc......sont beaucoup plus grave il me semble





Et il ya en ce moment des dizaines pour ne pas dire des centaines d’affaires financières mafieuses et il n’y a aucune enquête au contraire c’est caché et protégé









Nul n’est parfait ,il faut donc voter pour les moins pires.