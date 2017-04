Les mines, l’O.S.C.E et les victimes qui passent sous les écrans radars de la presse occidentale

Alors que dimanche 23 avril, un véhicule de l’o.s.c.e était victime d’une mine dans la République populaire de Lougansk (LNR), la presse subventionnée rapportait ce drame qui a fait un mort et 2 blessés parmi les membres de cette organisation payés par l’UE. Le personnel de l’o.s.c.e a en charge de surveiller le retrait de l’armement et le respect du cessez-le-feu conformément aux accords de Minsk 2 de février 2015 entre l’armée du régime de Kiev et les deux armées des Républiques indépendantes du Donbass libre. Jusque-là, rien d’anormal à ce que la presse occidentale rapporte le décès et les blessés dus à ce drame. Là où ça commence à devenir infecte, c’est quand ce genre de drame touche des civils des deux Républiques et qu’évidemment ça ne fait pas une ligne chez les kapos de la presse aux ordres !

Car le lendemain, le lundi 24 avril, un civil a été tué et cinq autres blessés alors qu’ils travaillaient (des bûcherons) dans un bois près du village de Perevalsk dans la LNR. Pas de chance pour eux, leur tracteur a roulé sur une mine laissée par l’armée du régime de Porochenko. Qui en a parlé dans la presse en Europe de l’ouest ? Personne ! Les civils dans le Donbass peuvent bien continuer à crever, tous ces bobos moralisateurs n’en ont rien à foutre ! Pour l’instant, leur petit frisson quotidien, c’est de savoir si macaron, le golden boys de l’oligarchie bancaire passera président et s’ils pourront continuer à jouir des privilèges que leurs maîtres esclavagistes leur accordent avec le pognon des autres ! Esclave un jour, esclave toujours ! Spartacus serait mal barré avec ce genre de larve...

Oui, je me lâche, car parfois il faut le faire ! Une saine et bonne colère, ça ne fait pas de mal et ça permet de se vider un peu la tête face à l’indifférence de nos contemporains si aveugles, en croyant que futilement le malheur et les affres de la guerre ne les concerneront plus jamais ! macaron, en bon valet de l’oligarchie les y emmènera, de gré ou de force... nous en reparlerons certainement dans un futur pas si éloigné.

Car, outre ces victimes en LNR, plusieurs civils ont été blessés dans la République populaire de Donetsk (DNR) ces jours derniers. Hier, quatre civils innocents ont encore subi la vindicte meurtrière de l’artillerie du régime de Kiev. Trois de ces victimes sont à déplorer dans le district de Petrovski (sud-ouest dans la ville de Donetsk), et une autre signalée à Gorlovka au nord-est de Donetsk. Pas grave, car selon la terminologie de Porochenko et de ses complices occidentaux, il ne s’agit que de vulgaires terroristes ! De mémoire, les nazis qui occupaient l’Europe parlaient comme ça aussi de ceux qui leur résistaient.

Depuis le début de cette guerre déclenchée par la junte putschiste de Kiev en avril 2014, des milliers de civils sont morts, des milliers d’autres ont été blessés, plus de 24 000 habitations ont été endommagées ou détruites, des dizaines d’hôpitaux, d’écoles, de parcs etc ont été la cible des tirs des soudards enivrés de haine contre ce peuple qui a osé dire NON à ce régime corrompu et qui a refusé de vivre sous son joug ! Combien de résolution de l’O.N.U ont condamné les crimes de guerre et contre l’humanité perpétrée par Kiev ? Aucune. Combien d’hommes ou de femmes politique de l’occident ont condamné ces crimes ? Aucun. Combien d’O.N.G ont condamné ces crimes ? Aucunes. Combien de journalistes ont condamné ces crimes ? Aucuns.

Je vais conclure d’une manière quelque peu lapidaire : qu’ils aillent tous au diable, s’il veut bien d’eux ! Je ne suis pas charlie, et même pour être totalement franc avec vous, je l’emmerde charlie ! J’emmerde tous ces faux-culs !

A bon entendeur ! Salut ! Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)