Les mondialistes font feu de tous bois

Brexit, Trump à la Maison Blanche, la cabane est tombée sur le chien. Sauve qui peut, les mondialistes sont dans la tourmente. Ils ne savent plus où donner de la voix pour endiguer la déferlante souverainiste (eux ils disent populiste). Pouah, ces gueux, ces moins que rien, ces parasites qu'il faut supporter, voila maintenant qu'ils osent se rebeller et remettre en cause notre NWO si bien huilé. Allons, allons, il faut les remettre dans le droit chemin de la pensée unique. (Moi je dis inique). La France devient soudainement un enjeu crucial avec sa bouillie politique à la veille des Présidentielles. Pas un seul candidat confirmé propre sur lui, c'est à désespérer avec un tel casting. Mais heureusement, on a super Macron, la marionnette tombée du ciel, et si on la joue fine avec nos gros sabots médiatiques, ils vont gober l'ovni et tout rentrera dans l'ordre. Enfin, on l'espère de tout cœur. Ce serait quand même bête de foutre en l'air 50 années de construction mondialiste minutieusement orchestrée. On va le faire beau notre Macron, sourire Gibbs et énergie à la Duracell. On va leur dire qu'il faut vivre avec son temps (et ce temps c'est de l'argent ... pour nous les élites Bilderberg. Davos, CFR et Think Tanks en tous genres), que la guerre de cent ans et Jeanne d'Arc Le Pen c'est de l’histoire ancienne et que toute tentation hors système, ce serait le grand saut dans l’inconnu. Et l'inconnu ca fait peur, ils aiment pas les braves gens.

Sauf que les braves gens, ils en ont un peu marre de se faire mettre à sec depuis des lustres avec des fausses promesses professées par des bonimenteurs. Et cette précampagne présidentielle tourne au foutage de gueule comme jamais. On les a bassinés avec les primaires à droite, puis à gauche. Hors, qu'est ce qu'il en reste ? Des clopinettes. Fillon pris la main dans le pot de confiture descendu par la patrouille bobo-mondialiste et Hamon qui ressemble plus à un premier communiant auquel quelques clampins socialos ont donné leur bénédiction. Alors, on a sorti le lapin Macron du chapeau (à mon avis le chapeau était déjà prêt depuis un bout de temps) et déjà on lit partout qu'il pourrait être le futur président de la république, Marine butant régulièrement sur son plafond de verre comme ils disent. De qui se moque-t-on ? Il est grand temps que les braves gens donnent un grand coup de pied dans cette taupinière politique française en envoyant un message clair et précis aux élus, medias, conseillers obscurs et autres accapareurs du système en ne participant pas à leur mascarade les 23 avril et 7 mai prochains. N"ALLEZ PAS VOTER. REJETEZ LEUR SYSTEME, LES DES SONT PIPES. Et surtout, ne pensez surtout pas en agissant ainsi que la terre va s'arrêter de tourner autour du soleil. OSEZ, FAITES LE POUR SAUVER LA FRANCE DE LA MONDIOCALYPSE, DE L’EUROCALYPSE ET DE LA DISPARITION TOUT COURT