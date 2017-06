Les Mystères de Macron – Le Mystère de l’Origine

La large victoire de Macron permet maintenant à chacun d’y voir, mais surtout d’en dire, tout qu’il veut ; je viens ici le faire à mon tour. Ceux qui à l’occasion lisent mes écrits, savent que je suis un comploto–conspirationniste convaincu et impénitent. Je suis de ceux qui, dans la lignée tout de même respectable de F.D.Roosevelt, croient qu’il n’y a pas de hasard en politique et que rien ne s’y fait sans quelqu’un n’ait voulu que cela se fit. On ne s’étonnera donc pas que je m’attarde aux aspects « mystérieux » de cette victoire de Macron.

Mystérieux. Je ne dis pas "occultés" – car à l’Ère de l’Internet, vouloir cacher quoi que ce soit serait aussi discret qu’un roulement de tambour ! – mais des aspects négligés, disons banalisés, qu’on nous apprend ainsi à regarder sans les voir et à apprivoiser sans crainte. Un peu comme tous ces aspects inexpliqués de l’évolution qu’on prétend démystifier en pérorant davantage sur ceux dont on a l’explication Il y a des aspects inexpliqués étonnants dans l’épopée de Macron ; certains dont on parle beaucoup… mais d’autres dont on ne parle pas.

Le Mystère de l’Origine.

Tenez, on parle beaucoup de l’origine du phénomène Macron. Qui est Macron ? D’OÙ VIENT MACRON ? COMMENT TOUT CELA A–T–Il COMMENCÉ ? Il semble de bonne guerre de s’interroger sur ses origines, car, à défaut d’une grande famille dont il serait issu par le sang, on aurait aimé pouvoir fantasmer sur sa naissance à l’Esprit au sein d’une secte, d’un culte ou au moins d’une quelconque maçonnerie. Mais hélas on reste sur sa soif, car il semble que ce président ait appris la cuisine sans même porter un tablier.

Il semble bien que Macron soit arrivé de nulle part, sans vraie filiation même spirituelle. Fils de personne, car il a été oint par Attali jouant le rôle du sage Siméon ou de la colombe au Jourdain, mais on ne peut sérieusement lui trouver un air de famille avec Hollande. Pas plus de traits héréditaires communs avec son père nourricier politique, ni sur le fond ni sur le forme, que la tradition n’a voulu en prêter à l’Émmanuel d’origine avec Saint-Joseph. Le non-dit des messies est que leur vrai Père est d’ailleurs.

On trouvera bien un jour à Macron des singularités, car tout messie doit avoir sa légende, mais pour l’instant, rangeons nous à l’hypothèse la plus probable ; celle qu’il n’ait pas été prédestiné, mais seulement le gagnant d’un « concours de beauté », pour trouver in extremis la meilleure réponse « prête-à-porter » à la menace FATALE du « désenchantement ». La menace que la turpitude de la vie politique en France ne passe le seuil au-dela duquel cesse d’opérer le charme, la magie qui soude parfois les individus, naturellement égoistes, en une nation à laquelle c’est une dignité d’appartenir. Le risque qu’Adam et Eve ne découvrent qu’ils étaient nus. Orphelins. Trahis. Abandonnés.

Il n’est pas impossible que tout ait commencé quand ceux qui mènent vraiment la France ont vu monter un cynisme TOTAL et ressenti l’urgence d’un virage. Quand certains ont compris que, si le pays réel était privé plus longtemps d’un idéal et d’un espoir crédible de renouveau, il pourrait, selon les mots de la célèbre chanson de Sinatra, choisir de se rouler en une grosse boule et de se laisser mourir.

Comme tant de civilisations passées sont mortes de désenchantement. Comme sont à mourir aujourd’hui sous nos yeux la Grèce, l’Italie….

Si a eu lieu cette prise de conscience, Il n’est pas certain, mais il est PLAUSIBLE, que Macron ait été « prédestiné », c’est à dire soigneusement construit sur mesure…. Mais, le temps pressant, il n’est pas exclu non plus qu’il ait été choisi comme la Jument Verte, intéressant parce qu’il était différent et qu’on comprenait sur le tard que TOUT vaudrait mieux que de ne pas valoriser la différence et proposer un profond changement. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/macron-l-archetypale-jument-verte-191990

Les deux hypothèses sont plausibles, mais elles sont toutes deux étonnantes, car il n’y a guère que Jeanne d’Arc, dans l’Histoire de France, dont on ait accepté de croire qu’elle se soit manifestée avec autant d’a-propos ! Plutôt que d’un mystère, ne vaudrait-il pas mieux parler d’un miracle ? On peut bien, même laïques se permettre un miracle de temps en temps, n’est-ce pas ?

On choisira probablement le miracle, car un mystère invite à réfléchir alors qu’un, miracle clôt le débat … Pratique de faire de l’arrivée de Macron ce que les anglais nomme joliment un « Acte de Dieu. Mais il y a un os. Si on ne trouve pas vite en France une origine endogène du phénomène Macron, il sera difficile d’éviter que, de la notion de miracle, ne naisse la rumeur que, comme jadis la Pucelle, Macron n’ait entendu des « Voix » Or, au 21e siecle, des voix d’ailleurs ca s’exprime en anglais, en russe ou en chinois.

Attention à ces rumeurs, car « quel temps fut jamais si fertile en … soupçons » ? Ne raconte-t-on pas déjà aux USA que Trump aurait été guidé par le Kremlin ? Et souvenons nous que, circa 1980, que la thèse a largement circulé que les Services Secrets de la RFA auraient programmé la carrière de Gorbatchev durant des décennies, bien avant que celui-çi n’accède au pouvoir... et ne choisisse « mystérieusement » de détruire l’URSS.

L’origine du phénomène Macron est-elle un mystère ? Est-elle un miracle ? Laissons décanter… Quand on revoit à tête reposée le parcours improbable de Macron, d’ailleurs, on tend à laisser vite de côté le mystère ambigu de son origine. Ce qui interpelle, c’est le mystère INEXPLICABLE du « Consensus » qui l’a accueilli. J’en parlerai dans mon prochain article.

Pierre JC Allard