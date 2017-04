Les néo-jihadistes : La France fera-t-elle la même erreur que la Tunisie ?

Wahhabisme, islamisme, jihadisme, terrorisme, Frères musulmans

Depuis que le jihadisme s'est invité en Europe, les médias semblent découvrir le terrorisme islamiste ; alors que les responsables politiques de gauche comme de droite n'ont cessé de l'instrumentaliser chez les "arabes", en suivant leurs homologues américains dans leur politique "arabe" !

Le plus curieux est qu'après chaque attentat, des journalistes et des spécialistes de toutes sortes, viennent nous "décrypter" le profil du terroriste : un loup solitaire, un psychopathe, un ancien détenu radicalisé en prison, un radicalisé "express" ....

Et tous de s'étonner qu'il s’agisse souvent d'un voyou, non pratiquant, sans foi ni loi, buveur d'alcool, noceur ... mais qui a commis son acte au nom d'Allah ou pour venger le prophète Mohamed ; et chez qui la police a "trouvé" un coran, que son ordinateur dévoile les sites islamistes qu'il consulte, et que son téléphone portable révèle que parmi ses contacts, il se trouve des islamistes radicalisés ...

Ils s'étonnent que le terroriste n'ait pas le profil du "religieux", qu'il ne soit pas bien imprégné de sa "religion". Il leur paraît curieux qu'il s'agisse d'individu ignorant souvent tout de la doctrine qu'il sert !

Se demandaient-ils, si les terroristes des Brigades Rouges ou ceux de la Bande à Baader ... maîtrisaient la doctrine communiste et lisaient Karl Marx ?

Il ne leur vient pas à l'idée qu'il suffise à un individu d'une "rencontre", parfois d'un "discours" pour libérer ses instincts meurtriers ...

En l'occurrence, il suffit que l'apprenti jihadiste/terroriste entende un prédicateur ou un pseudo imam lui dire que voler, violer, dealer, tuer ... un mécréant, est "halal" (licite) ; pour valoriser toutes ses mauvaises actions, pour lesquelles la Justice le condamnait, jusque-là !

Quand on sait la haine qu'il voue aux policiers, qui lui "empoisonnent" la vie et qu'il se verrait bien les "buter" ; et qu'il entende des islamistes les assimiler au "taghouth" (tyran) et appellent à leur élimination physique, rendant licite leur mort ... comment s'étonner dés lors du passage à l'acte chez un tel individu, du moment que des "religieux" le recommandent et dont il a déjà la "bénédiction", au motif que cela "plaise" à Allah ?

Et si se tuer, en entrainant dans sa mort mécréants et "taghouth" (ou les forces de l'ordre qui le représentent), lui fait gagner le paradis ; avec en prime 72 houris qui l'attendent, "régime" réservé uniquement aux martyrs ... il y a des abrutis qui franchissent le pas !

Voilà comment d'un voyou, les islamistes font kamikaze qui aspire au statut de martyr !

Pas besoin d'en savoir plus sur la "religion". Il suffit de quelques "explications" et de récitation de certains versets du coran assortis de quelques "hadiths" (citation du prophète Mohamed) de la part d'un islamiste pour manipuler de tels individus incultes !!

Il ne sert à rien de courir après les endoctrinés individuellement si l'Etat ne poursuit pas ceux qui les endoctrinent au wahhabisme et les haranguent de leurs discours de haine !

Combien de morts faudra-t-il en France pour que les responsables politiques prennent les bonnes résolutions et neutralisent le terrorisme à sa source.

La France fera-t-elle la même erreur que la Tunisie où les mosquées poussent comme des champignons et le nombre de prédicateurs et pseudo-imams, augmente de façon exponentielle ? Pays livré aux prédicateurs d'Arabie, envoyés par les pétromonarques pour accélérer la reconversion de la société tunisienne au wahhabisme.

Cela a commencé sous le gouvernement de la troïka que dominait les Frères musulmans et se poursuit sous gouvernement de Nidaa Tounes que domine aussi la confrérie de Ghannouchi !

C'est pourquoi la véritable guerre contre le terrorisme doit se faire en amont du candidat au " jihad ".

Il faut lutter par tous les moyens contre la diffusion du wahhabisme, doctrine qui fonde tous les islamismes.

Il faut interdire tout parti ou association d'islamiste, Frères musulmans compris.

Il faut contrôler le financement des centres "culturels" et cultuels, financés souvent par des pétromonarques.

Il faut interdire l'accès aux satellites, aux médias qui font du prosélytisme au wahhabisme.

Il faut contrôler les réseaux sociaux et interdire les sites islamistes comme cela est fait pour certains sites pédophiles.

Pour cela il faut une réelle volonté politique pour tarir le terrorisme à sa source !

Le reste n'est que gesticulations ... à moins que ce ne soit une connivence entre hommes politiques et Frères musulmans, dans un but électoraliste !

Blog de l'auteur : http://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.fr/2017/04/les-neo-jihadistes-la-france-fera-t.html