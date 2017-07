Les nouvelles aliénations du libéralisme...

@Sozenz



tu pourras dire à Marx qu il n a pas toujours raison .

Je te laisse le soin de le lui dire de vive voix ! On est un peu brouillé tous les deux. S’il n’a pas toujours raison, il me semble plus crédible qu’un(e) folliculaire mitoyen(ne).

Je sais qu’il est de bon ton de prétendre que n’importe quelle idiotie a du sens, du moment qu’elle est énoncée par l’Élite auto-proclamée des Forces du Bien, du Beau, du Bon, de la modération mitoyenne, de Marianne et d’Arte réunis.

Il est possible de prendre beaucoup de plaisir dans la salariat

On peut prendre du plaisir à bien des trucs, y compris les plus pervers. On n’en sera pas pour autant libéré de l’aliénation (Un adepte modéré du jouir sans entrave ? Un sadien insoumis ? un lacanien attardé ?).

Sauf, bien entendu, si l’on fait partie de l’Élite des Forces du Bien, du Beau, du Vrai, de la modération mitoyenne, de Marianne et d’Arte réunis.

Tu te sens obligé toujours de faire reference à des ecrits comme paroles d’évangile .

Ce ne sont pas des paroles d’évangile. C’est ce que des personnes qui ont REELLEMENT réfléchi pensent d’un sujet. On gagne du temps, on évite d’inventer l’eau tiède chaque matin.

Marx, Debord ou Ellul (qui sont loin d’être d’accord) n’avaient pas pour habitude de pisser des billets mitoyens.

Jadis, c’était sur ces bases qu’on engageait un débat. Pour l’aliénation, Marx critiquait Feuerbach et Hegel parce qu’il les avait étudiés. Ellul et Debord critiquaient Marx.

Dans les milieux mitoyens on prétend faire l’économie de cette étape (en la remplaçant par un article de Marianne !). Le résultat est à la hauteur des moyens mis en oeuvre.



tu pourrais ,l utiliser autrement

J’essaie de l’utiliser à faire connaître des blogueurs de talent, mais en des lieux plus adaptés à cet exercice (il est des proximités et des pratiques qui me répugnent). Certains sont extraordinaires.

Ce blog par exemple :

http://www.epris-de-justice.info/

ou ceux-ci :

http://holocaustcontroversies.blogspot.fr/

http://www.lavieb-aile.com/