Les passages à niveau ou l’irresponsabilité valorisée

Cette tribune est volontaiement polémique, en réponse aux évènements récents : le ton de cet article sera sans doute qualifié de cynique. Merci de publier des commentaires sans insultes mais seulement composés d'arguments rationnels.

Sur ce bonne lecture.





A la suite de jugement (7 ans après les faits...) de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau (ex-RFF) dans l'affaire de la mort de Justine (17 ans à l'époque) au niveau du passage à niveau planchéié de la gare d'Audrieu (Calvados), on constate deux choses :

1 - SNCF Réseau, en charge du passage à niveau (PN) à proprement parler et de l'infrastructure en général, a été relaxée au pénal et au civil, donc le PN ne semble pas mis en cause (il a été jugé conforme par l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire)

2 - SNCF Mobilités a été comdamnée au civil mais pas au pénal : décision notoirement incompréhensible sauf à considérer qu'elle ne devait pas programmer le passage d'un train au moment où le TER s'arrêtait en gare, horaires construits sur demande du conseil régional (en charge de TER) et de l'Etat (en charge des Intercités)...par la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) dépendant à l'époque de Mobilités mais pour le compte de Réseau !

Le lecteur constatera également le "souk" que constitue l'organigramme décisonnel du réseau ferré français.

Comparaison n'est pas raison...

La question que pose l'avocat de la famille de la victime est simple : "Imagine-t-on un passage piétons au milieu d’une autoroute ?"

Ce n'est pas la vitesse qui compte, car au-delà de 60 km/h, un piéton fauché par une voiture a une probabilité de mourir de l'ordre de 100%. Or on notera qu'il existe de nombreux passages piétons en zone rurale (au niveau de certains hameaux) où la limite requise par les instructions ministérielles est de 70 km/h : qui traverserait sans faire attention ?

De plus les trains traversant la gare d'Audrieu circulent à 150 km/h et sur une ligne droite d'au moins 800 m (ou 19 secondes) de part et d'autre de la gare : quelle est la probabilité de ne ni entendre ni voir un train arriver ?

La disparition de la notion d'accident

Par ailleurs, on constatera l'absence de la notion d'accident : aussi tragique soit la mort d'une jeune femme de 17 ans, est-ce réellement à la SNCF de s'assurer que ses clients se comportent de manière attentive, surtout à la traversée des voies ?

Il y a eu 3.469 morts sur les routes en 2016, dont 540 piétons. A l'inverse 29 personnes sont mortes de la même manière que Justine sur la période 2000 2015, dont 28 à des PN où il y avait également un signal lumineux.

Il y a même eu 57.251 accidents corporels sur les routes dont 27.214 entraînant une hospitalisation, pourtant on parle toujours d'accidentologie routière, et on ne met jamais en cause l'Etat ou les collecitivités locales pour cause de "mauvaise signalisation" ou "non conformité".

Le rail semble donc "bénéficier" d'une "présomption de culpabilité", comme on l'a constaté pour l'accident d'Allinges : en France le "méchant" train a percuté la "gentille" voiture (selon un élu du canton de Genève, furieux que les contribuables helvétiques aient déboursé 110 millions d'euros pour obtenir des gains de temps inférieurs à ceux projetés initialement), quand la faute aurait pu revenir au département pour ne pas avoir aménagé les abords du PN.

Ou comment tuer le train

Ce type d'accident contribue à la création de normes absurdes (cf. directive Bussereau de 2008 sur les PN), renchérissant le coût de la rénovation ou de la réouverture de lignes ferroviaires...on notera que les normes PMR imposent également des ascenceurs à toutes les gares pour traverser la voie.

Tout ce qui est dépensé (en trop) dans ces travaux de "sécurisation", souvent à la charge de la SNCF ou des Conseils Régionaux, conduit à ne plus envisager le retour du train (cf. Sathonay - Trévoux) ou par des solution absurdes (cf. Nantes - Châteaubriant), alors que la COP21 s'est tenue fin 2015 à Paris dans le but d'obtenir un accord mondial pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc par le report modal (automobile -> train)...

La déresponsabilisation de la population est un problème grave qui touche tout particulièrement le rail mais pas que. Cela conduira probablement à la disparition des colonies de vacances entre autres...