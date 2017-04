Les querelles de chapelles !

Alors que la situation politique se dégrade, que les risques d’un chaos sont imminents, les partis de gauche qu’ils soient communistes, socialistes frondeurs ou mélenchonnistes en sont à mégotter leur union pour des questions de second ordre.

Sans perdre leurs identités politiques ne serait-il pas possible de créer ou établir un programme de « la gauche unifiée » prenant en compte les intérêts immédiats répondant aux préoccupations urgentes de l’ensemble de la population victimes du chômage, de fins de mois difficiles, d’insécurités physiques, morales et sociales.

Si le Capital incarné par les entreprises multinationales, les banques et les grands actionnaires, a réussi cette percée aux élections présidentielles, c’est parce que la gauche à laissé un boulevard.

Depuis 60 ans, l’alternance entre la droite et le PS a ignoré les revendications du monde salarié. Cantonnés dans leur tour d’ivoire, plus occupés par leurs affaires et leur carrière personnelle les élus à la présidence, gouvernement et députés ont permis aux idées nationalistes et au patronat de développer leur politique raciste et de rationalisation économique. Les uns pillant les fonds de l’état et délocalisant l’emploi, créant une insécurité concernant les conditions de vie et les autres surfant sur le populisme persuadant le peuple que c’était à cause de l’émigration qu’il y avait du chômage et en même temps revendiquait par une politique ouvriériste, sans jamais avoir manifesté dans la rue au cotés des travailleurs contre la loi El Khomeri, contre les abus du gouvernement et contre les prétentions patronales. Et pour causes !!

L’appel, depuis 60 ans, au rassemblement au nom du « Front Républicain » contre le FN n’a fait que le renforcer et par la même occasion à permis au patronat de perdurer et aggraver les injustices et les inégalités. Aujourd’hui on recommence pour soutenir Macron, candidat des patrons. Cette forme de chantage doit cesser. Cette stratégie confirme bien le rôle du FN qui sert d’épouvantail à pigeons permettant ainsi au capital d’appeler, tous comme un seul homme, à voter Macron

Désabusés par la droite conventionnelle, par la trahison socialiste, manipulés par la presse du capital, illusionnés par les thèses du FN, bon nombre d’électeurs se sont tournés vers Macron soutenu par le Capital et le FN qui tout d’un coup épousait la cause des travailleurs, (élections obligent).

Le rassemblement à gauche avec le PCF et le Parti de Gauche « la France insoumise » qui ont rassemblé 19% des voix, a été insuffisant pour être présent au deuxième tour. Quel dommage que Hamon ne se soit pas désisté en faveur de Mélenchon avant le 1er tour des élections car nous aurions eu alors un duel Macron /Mélenchon.

Ce résultat marque un bon début dans l’union des partis de gauche et c’est en rassemblant toutes ces forces que la gauche regagnera la confiance de l’électorat salariés et par ce fait pourra prétendre défendre les intérêts des classes laborieuses qui peinent à s’en sortir. La tâche est ardue mais pas irréalisable, sans rogner sur ses fondamentaux il est possible de trouver des compromis sur les urgences : L’emploi, le pouvoir d’achat, la sécurité matérielle pour nos anciens et nos jeunes, la taxation du capital et la nationalisation des banques françaises et des entreprises en difficulté.

Maintenant l’enjeu sont les législatives il faut que la gauche réunie obtienne un maximum de sièges de députés pour former un contre pouvoir, une opposition au capitalisme

Donnez vous les moyens, donnez nous de l’espoir, et nous chasserons ces profiteurs et ces manipulateurs du pouvoir.

26/04/2017