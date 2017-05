Les rois des ponts !

C’est pas possible, en France on ne veut plus travailler, un pont par ci, un pont par là, comment voulez-vous RE-LE-VER la FRAAAAANCEE ? et les faignants de fonctionnaires hein ! Pas plus tard que ce dimanche, je me suis fait une entorse pendant mon barbeuc, je suis allé aux urgences de l’hosto et j’ai du attendre avant qu’on veuille bien s’occuper de môa, pendant ce temps ma côte à l’os était entrain de refroidir. Heureusement que les magasins sont ouverts le dimanche, car au retour de l’hosto, j’ai pu acheter l’apéro pour fêter mon retour, même si j’ai du faire la queue à la caisse, y avait tellement de retraités qui s’impatientaient qui z’ont du rappeler du personnel, vive le privé. J’vous assure avec Macron ça va CHAN-GER !