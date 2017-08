Les statuts du Crédit Mutuel violent la Convention des Droits de l’Homme

Par Gérard Faure-Kapper

A l'origine de cette affaire, une Sociétaire du Crédit Mutuel a saisi notre association, l'APLOMB, pour se plaindre du comportement du Conseil d'Administration.

Suite à des différents, tout à fait normaux dans les relations entre la banque et son client, le conseil d'administration a prononcé l'exclusion de ce Sociétaire en exigeant le remboursement immédiat de tous ses crédits, notamment immobiliers.

Le Sociétaire n'avait pas été ni convoqué, ni instruit de cette séance tenue à huis clos, Les Administrateurs ayant délibérément violés les droits de la défense.

Ce Sociétaire pouvait faire appel à l'Assemblée Générale, ce qu'il a fait. L'entrée de l'Assemblée Générale lui a été interdite.

Néanmoins, sur 33 personnes présentes, 33 ont désavoués le conseil d'administration et refusé cet exclusion.

Le Conseil d'administration a utilisé plus de 300 votes par correspondance, obtenus sans aucun respect des règles liés aux procédures de ce type de vote.

Il faut savoir que, d'évidence, le Sociétaire a raison sur le fond de l'affaire.

Les statuts du Crédit Mutuel violent la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Vous êtes Sociétaire donc vous êtes responsables de cette situation.

Voici la lettre à envoyer au Président de la Caisse avant l'Assemblée Générale pour inscrire à l'ordre du jour, les modifications nécessaires des statuts.

_________________________________________________________

« Concernant les engagements en cours, le respect des clauses des contrats de prêt est prioritaire et reste la référence pour pouvoir prononcer une déchéance du terme. »

Et à l’article concernant la sortie du Sociétariat :

« Dans tous les cas, l'intéressé doit être averti préalablement par écrit des faits reprochés et des conséquences susceptibles d'en résulter. Il doit avoir pu se défendre en présentant ses observations aux instances dirigeantes avant la prise de décision. »

Or, les statuts ne prévoient pas que le sociétaire puisse se défendre, être entendu et plaider sa cause. Il peut faire appel devant l’Assemblée Générale, mais ne peut être présent.