« Les supermarchés débordent... » 

Notre Seigneur Jésus-Christ n’est pas né en décembre. Des anges sont venus chercher des bergers qui dormaient dehors pour adorer Dieu venu sur terre, il fait trop froid en Judée, le 25 décembre. Cette date est la célébration du soleil invaincu. Quoi qu’il en soit faites très attention pendant ces fêtes pour la nourriture, c’est le moment des intoxications alimentaires.

Luc 2

1 En ce temps-là on publia un édit de César Auguste, pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. 2 Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. 3 Ainsi tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville.

4 Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 5 Pour être enregistré avec Marie son épouse, qui était enceinte. 6 Et pendant qu’ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. 7 Et elle mit au monde son fils premier-né, et elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait point de place pour eux dans l’hôtellerie.