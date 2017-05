Les veaux au pays de Macron

L’appel à s’opposer au nationalisme, et voter pour le représentant déclaré et assumé de l’oligarchie, n’emballe guère le citoyen que je suis. Contemplant avec une certaine léthargie, pour ne pas dire distance froide, la tragédie grecque qui se joue sous nos yeux autour de ce protagoniste en carton qu’est Macron, je regarde tout cela d’un œil bien distrait et reculé, loin de ce que devrait être en principe l’attitude d’un citoyen. Ce sont cinquante années de lavage de cerveaux et de lessivage à haute dose, qu’on sent remonter à vitesse grande V aujourd’hui. Le peuple de veaux qui occupe ce territoire, et que personnellement je ne réussis plus à comprendre, a du mal à saisir ce qui se passe. Il vote, et suit les conseils de ceux-là même qui le trahissent et lui mentent depuis toujours. Les programmes ne l’intéressent guère, puisqu’ils n’ont jamais été appliqués. Il a appris bon an mal an à se contenter de ce qui lui est montré, d’une médiocrité indicible. Le maître palabreur, qui prend son auditoire pour des demeurés, sied finalement assez bien à ce peuple décontenancé et rendu stupide.

La société entre dans de graves turbulences. L’arrivée de Macron sonne en tout cas comme l’aboutissement d’un délire collectif. Il faut bien se rappeler d’où nous venons : nous avons vu des gens de « gauche » voter à des primaires de droite, des gens de « droite » soutenir un candidat de gauche ; des candidats se disant de gauche (Valls), ralliant des candidats qui se disent ne pas être de gauche (Macron). Le symbole même de la folie collective, où l’on fait ce à quoi nos convictions nous imposeraient en temps normal de ne pas faire. C’est là tout la puissance de ce vocable de « vote utile », qui n’est rien d’autre qu’une forme absconse de pragmatisme électoral, amenant à ce qu’on oublie toute conviction personnelle pour le moins disant. Il est celui pour lequel il faut mettre de côté ses ressentiments, et oublier temporairement nos affects politiques. La seule évocation du danger nationaliste suffit maintenant, par un automatisme dont seules les médias ont le secret, à faire disparaitre momentanément toute conviction politique personnelle, et à directement faire cause commune. Le darwinisme électoral a donc bon pied, puisque plus qu’un instinct de survie, il constitue une vision bien particulière du collectif, là uniquement pour contenir une peur déraisonnée, visant à desserrer l’étau d’une situation devenue inextricable. Ce « faire collectif » qu’impose la perception d’un danger commun n’est pas automatique : il a été imposé par la répétition du mantra médiatique de « front commun », devenu leitmotiv de toute élection depuis 2002. Cette lubbie s’est imposé comme la ligne de démarcation entre le « moi » et le « nous » politique. Mais on voit les limites d’une telle conception du collectif : à s’unir seulement pour combattre les extrêmes, on finit par ne plus voir ce qu’il y a d’extrême chez ceux derrière qui on s’unit. La réaction que suscite le vote utile est au fond une réaction profondément individualiste. Ce qui constituait des lignes de partage politique claires, a été rendu indicible par un consensus politique factice. Ce consensus, illusoire, trouve sa personnification aboutie en la personne de Macron. Vous êtes pour le bien et l’idée de progrès : alors vous pouvez entrer dans la confrérie de ce bloc rassembleur, fondé sur aucune cohérence politique. C’est cette union magique des indécis aspirant au bien, par laquelle les choses sont censées se jouer et structurer la ligne de clivage politique de ces élections. Entre ceux votant les « extrêmes », mélenchoniste ou lepéniste, et ceux pour l’équilibre faussement consensuel macroniste. Dans ce magma insondable que réussit à réunir Macron, les convictions profondes de chacun sont inopérantes du point de vue politique. Le mouvement ne repose que sur du flan, puisque aucune véritable idéologie ne sous-tend celui-ci. « Etre pour une France ouverte, pour l’égalité des chances, pour la lutte contre le terrorisme… » C’est somme toute assez joli, mais peu opérant au demeurant. L’art d’être pour tout et son contraire, et de philosopher sur les nuances à apporter à une politique rejetée, ne conduira jamais à une remise en cause opérante d’un système politique en lambeaux. Quelques rafistolages de circonstances ne suffiront pas à déblayer le terrain vague laissé par des décennies de politiques ravageuses.

Ce capharnaüm général permet en tout cas de distiller plus simplement le doute dans l’esprit de chacun. Et il devient plus simple d’imposer, sous la même logique de l’exutoire, des duels endiablés et faussement contradictoires. Les médias se sont bien essayé à vouloir imposer, par des coups de sondages résiduels, le recyclage de ce que notre société a peut-être produit de pire – en l’espèce Sarkozy et Valls. Mais nous avons vu le citoyen répondre fort bien à cette audacieuse mais non pas moins flagrante entreprise de manipulation, par le refus catégorique de ces candidats diligentés par les médias. L’illusion du réveil démocratique ne résista guère longtemps à vrai dire : la dure réalité s’est imposée d’elle-même, en plaçant au second tour les deux candidats favoris des pronostics médiatiques. On ne peut guère dire que les médias lésinèrent sur les moyens : comprenant que la légitimité ne leur était plus acquise, c’est une véritable entreprise de démolition démocratique qui fût déployée de toute sa superbe. Unes, couverture de magazine, grand entretien, reportage, interviews, biographie familiale, pages people, et même passage chez Hanouna, c’est peu dire que Macron a bénéficié de toute l’artillerie lourde médiatique. Les médias lancèrent toute leur puissance de feu pour médiatiser un ectoplasme tout droit sorti de la cuisse du grand capital, inconnu il y a encore deux ans, afin d’en faire une égérie médiatique. Et cela fonctionna bien. A minima en tout cas. Pas plus de 23% d’inscrits suffirent. Comme un dernier souffle avant de passer de vie à trépas, les médias semblent avoir tout misés dans ce qui ressemble à l’une des dernières batailles pour le maintien du statut quo avant le lever de rideau. Car en l’espèce, il devient de moins en moins sûr que le bateau ne conserve son rythme de croisière encore cinq ans sans dommages. Plus les distances s’allongent, et moins l’horizon semble visible. On sait bien qu’il y aura, un moment ou un autre, un retour inévitable et pour le moins douloureux du réel. Mais en attendant, seule la victoire compte : il faut tous se rassembler derrière le vote utile. La botte cachée, utilisée en 2002, comme attrape-nigauds des désoeuvrés. Qu’importe que cela conduise à de nouvelles pertes des acquis sociaux, de pouvoir d’achat, et d’emplois. Ou peut-être est-ce le but inavoué de tout ce ramdam. Le pillage en bande organisée vaut son pesant de cacahuètes, et offre un butin attrayant pour le grand capital qui investit aujourd’hui en masse le domaine médiatique.

Tout cela n’a donc rien d’un vulgaire coup de chance, ou d’un élan de lucidité médiatique. Le duel Macron-Le Pen a été fabriqué de toute pièce, par des médias et des ir-responsables politiques qui, à défaut de convaincre par des arguments, tentent par tous les moyens d’effrayer et de soumettre par la peur et la culpabilisation collective un peuple complètement largué. Il n’est plus acceptable aujourd’hui, au vu de la situation actuelle, de nier les effets de cinquante années de matraquage médiatique sur le corps électoral, complètement abruti et sonné. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets, et a fortioti, induisent les mêmes erreurs. L’arrivée d’un duo cosmique aux antipodes, défenseur de l’ordre néolibéral d’un côté et xénophobe de l’autre, montre au grand jour ce qui fait réellement tenir l’édifice politique : la dépolitisation massive et inquiétante du corps électoral, baladé par le torchon raciste pour mieux se faire imposer par la serviette libérale. Toutefois, l’accoutumance à de tels procédés rend l’électorat de moins en moins sensible à la douleur de la duperie, si l’on compare 2017 à 2002. Comme ne pas rire deux fois de suite à la même plaisanterie vacharde, le vote utile passe moins aujourd’hui. Mais l’impossibilité de justifier des années d’échec à n’en plus compter, n’a pu que donner lieu à un abandon en rase campagne de tout devoir civique, et ainsi, à savamment entretenir une nullité principielle d’un système politique qui ne réussit à objectiver plus rien de ce qu’il produit. Le niveau de ces élections, proche du néant, s’inscrit dans ce contexte de nullité totale du système politique, induite par l’incapacité à se penser et réfléchir comme un tout intelligible. Le mensonge ne peut que remplacer l’argumentation, dans ce système qui a atteint le niveau politique le plus bas qu’il puisse y avoir, après plusieurs décennies de décervelage, proche de cette valeur nulle si chère à nos représentants politiques et médiatiques, dignes contempteurs de la nullité.

Il faut aussi dire que le peuple de veaux n’a pas véritablement conscience de l’état de végétation dans lequel il se trouve, proche de ce niveau zéro caractéristique de notre si belle époque. Le citoyen continue à palabrer sur les affaires que lui présentent gentiment les médias, sur les musulmans, le couple Macron, les élucubrations de tel ou tel responsable politique. Il se fait balader comme un âne, et s’amusent de tout ce cirque médiatique qui tourne en roue libre. La démocratie n’a plus aucune réalité tangible aujourd’hui, et des médias en passant par le système politique, tout est fait de manière à ce que rien ne change. Aucune analyse, ni prise de distance, par rapport à tout ce qui gravite dans la sphère médiatique : le cerveau ne joue plus le rôle de barrage naturel au nauséabond, et le peuple est sommé d’ouvrir gentiment grand la bouche à chaque cuillère qu’on lui tend. Oser à ce point faire croire que les mêmes qui ont permis le FN depuis cinquante ans, sont aujourd’hui ceux derrière qui il faut se ranger pour le combattre. Croire que ceux qui ont entretenu depuis trente ans au moins, toutes ces unes détestables sur l’islam, demande qu’on écoute consciencieusement leur appel à faire front commun. De qui se moque-t-on ? C’est ceux-là même qui ont imposé la laïcité comme rempart au communautariste – musulman sous-entendu, méprisé les manifestations sociales, et toujours tirer vers le même sens de l’ajustement structurel, et autres tendances managériales new look, qui viennent nous parler de lutte contre le FN ? Mais ils en ont été les porte-voix pendant au moins trente ans. Quelle crédibilité accorder à ceux-là même qui n’ont cessé de défendre tout ce dont le Front national rêvait ? La ficelle est trop grosse, et l’exemple de 2002 est encore frais dans les mémoires.

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », dit l’adage. Comment nommer ces personnes qui nous servent de représentants depuis quarante ans ? Les jeux d’alliances, et autres tambouilles politiciennes, qui ne permettent que d’optimiser la répartition des gamelles, a déjà démarré depuis que Macron a été fait roi avant l’heure. Rien de nouveau sous le soleil, dira-t-on. Il est toujours extraordinairement distrayant d’observer le cynisme incroyable d’un Valls rempli de morgue et donneur de leçon, ou d’une Ségolène, qui déclarait qu’il fallait poser seulement de « bonnes » questions au peuple, adossée au premier rang d’un meeting macronien, toute souriante, au côté d’une brochette d’autres paltoquets venus assister au prêche dominical. C’est peut-être dans cela que notre problème réside. A force de toujours euphémiser les mêmes types de situations politiques, et hyperboliser d’autres, une nouvelle réalité nous a été imposée, fondée sur une perception du monde somme toute assez partiale, et décrite typiquement sous un vocable à n’en plus rien comprendre. La cotisation sociale devenant charge, l’impôt obligatoire devenant confiscatoire, le petit vocable de l’homme soucieux de sa position sociale, et de l’état personnel de son portefeuille, nous est donné comme référentiel intangible. C’est ce mal originel, ce mal de notre époque, qui nous enlève le droit de nommer nos maux comme il se doit, et nos sensibilités non pas telles que les plus fortunés les ressentent, mais telles que nous les ressentons nous-mêmes. Les mots n’ont plus aucun sens, et c’est dans cela que réside la cause première de nos difficultés. Le sens donner au ralliement d’un Valls, mis pourtant au placard, pour faire barrage au Front national, est l’exemple paroxystique de cette difficulté à nommer le problème. Celui qui a déclaré ne pas s’allier à Hamon, malgré son engagement écrit, ramène sa fraise plein de morgue, pensant que le peuple le demande. Il suffit que Valls parle, pour que quelques réflexes animaliers s’éveillent. Cela rappelle les théâtres de BHL, ou la maison de Chimie, censés accueillir quelques-unes de ces magnifiques manifestations populaires, où la plèbe a pour habitude de se réunir, et servant aujourd’hui de lieux de rassemblement du tout parisianisme français. Ces gens-là se moquent du monde, et prennent les citoyens pour de parfaits imbéciles.

Il est difficile de dire si le peuple réussira à sortir de cet état d’endormissement collectif, dans lequel il semble être tombé la tête la première. Les marxistes verront certainement dans ces élections, la énième répétition d’une farce. Mais il est de bon augure de voir qu’une majorité n’est plus dupe, et voit claire derrière le personnage en carton qu’est Macron. Ce jeune n’a évidemment pas la carrure, ni l’épaisseur de la fonction présidentielle. Lui-même au fond doit le savoir, lui qui a qualifié l’élection de « pratique d’un ancien temps ». Mais l’adoubement de l’intelligentsia française, toujours prompte à démontrer toute son iniquité et sa veulerie, vaut label politique aujourd’hui. Eux comprennent bien, en catapultant Macron aux avants postes, ce qu’ils font. Macron, ce n’est pas qu’un sourire et un charme naturel. Ça, c’est bon pour un peuple de veaux nourri que du côté reptilien depuis quarante ans – depuis VGE au moins. C’est d’abord et surtout une connivence particulière envers les puissants, un intérêt manifeste pour l’argent et le faste, et l’art de la pédanterie et de la palabre. C’est aussi, lui qui s’est étonnamment refusé de se présenter aux élections législatives en cas de défaite, un homme qui aime le prestige des fonctions qu’il occupe, plus que l’honneur de se dévouer à la société. C’est le mal de notre époque, que ces élites éduquées à seulement jouir de leurs fonctions, et non pas à leur donner sens. C’est ce qui rend ce scénario particulièrement remarquable : nous avons toute la quintessence même de la tromperie et de la manipulation collective de rassemblées. Macron, ce n’est en définitive que l’union des privilégiés de France, et de ceux qui entendent le rester. Lui qui adore parler de société civile, de « bottom-up », son mouvement est clairement imposé d’en haut, par une poignée d’hommes des plus privilégiés de France. Absolument aucune base populaire dans ce mouvement n’existe, comme il le susurrait à ses débuts. Ils n’auraient jamais eu un tel consensus médiatique et politique sinon. Macron n’a que pour vécu le faste, et la compagnie de privilégiés de la même trempe. Son baratin de représentant des citoyens de toutes conditions n’est qu’une vaste fumisterie, qui ne tient pas une seule seconde la route.

Ce théâtre d’ombres médiatique n’a tenu que par la grâce de citoyens qui en suivent rigoureusement le scénario. On a réussi quand même à avoir, en cumulé, plus de 65% d’électeurs votant Macron, Fillon, Hamon et Le Pen, soit deux tiers des électeurs qui votent pour l’un des grands partis. Ce n’est pas ce qu’on peut appeler une élection révolutionnaire. Cela démontre en tout cas à quel point l’élection est un naufrage. Rien ne permet d’expliquer comment un tel scénario médiatique préparé voici plus d’un an, a pu être réalisé avec autant d’aisance. La chute médiatique prodigieuse de ce bien malheureux Fillon a certainement joué pour beaucoup. Les médias n’ont pas trouvé meilleurs moments que ces élections pour sortir l’artillerie lourde, et il est clair que le choix de la présenter maintenant n’est pas fortuit. Au-delà même de cette iniquité flagrante, la junte médiatique n’a pas hésité à jouer de ces grands sabots pour travestir, fausser et véroler toute parole publique déviante. Les médias se sont arrogé eux-mêmes le droit de faire justice et de mettre à l’index quiconque leur déplait. L’inquisition médiatique, qui représente l’infamie de notre époque, aura été le juge et maitre de cette élection. Ceux-là même qui ont droit de vie ou de mort sur toute chose, ont joué de leur pouvoir d’information à plein feux. Ils ont eu tout loisir à biaiser, travestir tout débat gênant, et édulcorer tout ce qui ne rentre pas en conformité avec leur esprit de courtisanerie. Il faut prendre conscience que les médias sont le véritable mal de notre époque, la cause principale de notre crise démocratique. Mais le peuple de veaux, à l’état végétatif, ne semble guère en avoir encore conscience.

De trahison en trahison, le peuple risque de se réveiller avec la gueule de bois, totalement détroussé et sans un sou en poche. C’est une fois les poches vides qu’il réussira peut-être à comprendre que le beau vendeur de chaussettes qu’est Macron, aussi séduisant soit-il, les aura dépouillés de tout ce pour quoi des générations entières se sont battues. Mais par la grâce des médias, les Français arriveront toujours à détester ce que leurs parents leur ont appris à adorer. C’est comme ça. Nous paierons certainement un jour collectivement ce vol auquel nous nous sommes prêtés inconsciemment, en faisant confiance aux mêmes qui nous ont trahis.

Le pari des médias et de leurs laquais politiques est en tout cas un pari osé. Ils semblent inconscients du danger qu’ils font jouer au peuple, en leur présentant les mêmes alternatives stériles et infructueuses. Certes, ils n’ont fait que gagner jusqu’ici, et l’on comprend que la tentation est à chaque fois toujours plus grande de recommencer avec plus de véhémence dans la traitrise. Mais le peuple finira par expulser, on ne sait trop comment, toute l’énergie cinétique accumulée depuis des décennies. Et quand cela explosera, cela ne sera pas beau à voir. La manipulation oratoire est en effet devenue telle, que les élections ne sont plus qu’une farce démocratique, un strapontin pour une classe politique qui s’enferme sans cesse toujours plus dans le mensonge et le déni. Les politiciens sont devenus des acteurs de cour, ne comprenant plus rien de ce qui se passent. Ils ne s’inquiètent guère de mettre en fureur 60 millions de pauvres crédules lobotimisés, s’enfermant chaque jour toujours plus dans un déni mortifère. Les mêmes qui ont fait cette époque de mensonges et de déni, les Cohn-Bendit, BHL, Attali, Madelin, Minc, et j’en passe, sont derrière cette machine lobotomisante qu’est Macron. Ils jouissent tous depuis des décennies d’une complaisance absolue des médias, baignant dans des réseaux totalement coupés des réalités, et agglutinés aux seuls intérêts privés. Ces gens sont ceux qui ont déclaré la guerre aux veaux que nous sommes.

Il faut dès lors se demander comment en est-on arrivé à une telle situation. Comment en est-on arrivé à avoir des dirigeants politiques qui tombent aussi bas dans la médiocrité et l’arrogance, et devenus incapable de comprendre ce qui se passe actuellement au sein de la société ? Comment en est-on arrivé à être dirigé par des personnes aussi aveugles, malgré l’hécatombe économique et sociale qui s’est abattue sur le pays en un demi-siècle ? Certainement que ces personnes sont devenus imbéciles par la force des choses, en vivant du confort de leur position. Cette imbécilité est ce qu’ils voient en nous, incrédules qui continuons à croire en eux. Leur verve se nourrit de notre ignorance, et les poussent à aller toujours plus loin dans le mensonge et le déni. Ils n’ont aucun scrupule à prôner outrageusement les mêmes remèdes, dont l’inanité est pourtant claire, et à continuer à jouer rigoureusement le même crédo de la culpabilisation populaire et de l’arbitraire, en agitant le chiffon rouge du FN. Sans qu’ils n’osent regarder en face le bilan de leurs quarante années de gestion politique calamiteuse. Ils continuent à proscrire toute réflexion sérieuse, de fond, sur la croissance et le chômage. Tous ces personnages qui nous ont gouvernés depuis cinquante ans, en réalité, n’ont que pour objectif de se remplir la panse, quitte à couler le pays. Souvenons-nous des 100 milliards qu’un Fillon, embourbé dans des affaires à n’en plus finir, était prêt à réduire en dépenses, et des 60 milliards d’un Macron débauché par les plus fortunés. Quelle est au fond la différence si l’on y réfléchit bien ?

Comme une rose qui apparaît d’un tas de fumiers, un brin de lumière a toutefois réussi à traverser le filtre de l’élection. La chimère de l’Europe semble s’être légèrement délitée, par on ne sait quelle grâce médiatique. L’élection a donné lieu à quelques instants rares, plus que bienvenus, sur ce sujet de l’Europe. L’affolement médiatique autour de cette question a démontré d’ailleurs comment celle-ci reste dérangeante pour la caste qui nous dirige. Nous sentons bien que ce sujet, honni de tous, est médiatiquement contenu. Tout le monde a bien compris qu’on ne pouvait trop être critique sur le sujet, si l’on voulait continuer à jouir de la gamelle médiatique. Il ne faut pas sous-estimer le chantage à la médiatisation, qui peut faire ou défaire n’importe laquelle des carrières. La tribune offerte par les médias se monnaye à prix d’or, et donne valeur d’expertise dans notre monde. Les médias ont toujours construit artificiellement, quand ce n’est pas de toute pièce, la représentation nationale. Il serait d’ailleurs plus juste de parler aujourd’hui de souveraineté médiatique, que de souveraineté populaire. Remarquez sur tous les grands sujets, que cela soit sur l’Europe, sur l’Islam, sur la géopolitique, à quel point ce sont toujours les personnes qui défendent avec le plus d’acharnement les positions défendues par les observateurs et commentateurs médiatiques, qui ont la plus grande exposition médiatique. On comprend donc que tous ont un rapport abscons avec la souveraineté, pourtant condition nécessaire à l’exercice d’une quelconque représentation nationale.

Le jour où le peuple, en tant que corps politique, commencera à prendre conscience du rôle de dupes qu’il joue, le scénario pourrait malencontreusement déchanter, au grand damne du système médiatique. Et il pourrait comprendre que la mère des causes de son drame et de son dépérissement, ne réside dans rien d’autres que dans le processus de dépolitisation, entamée voici maintenant six décennies, avec l’entrée en scène de la construction européenne. Car il faut bien voir que, malgré les nombreux indices qui nous viennent de l’étranger, que ce soit de Grèce, d’Italie, ou du Royaume-Uni pour ne citer que les plus marquants, aucun grand média n’a jugé bon de lancer un débat sérieux et objectif sur la problématique de l’Europe. C’est comme si aucun débat n’avait lieu d’être sur ce sujet, et que notre subordination à des institutions supranationales allait de soi. Il faut bien dire que la construction médiatique de ce pseudo-consensus européen ne résiste depuis plusieurs décennies qu’avec la complicité de ce qui nous sert de représentants politiques. Chacun sait qu’il ne peut aller trop loin dans la dénonciation, s’il veut continuer à jouir d’une médiatisation si utile. Tout cela correspond finalement assez bien, à y regarder d’un peu plus près, à la mort de la politique souhaitée par les instances européennes. A quoi bon vouloir débattre sur les grands sujets d’avenir, lorsque des techniciens européens soumis à aucune forme de contrôle populaire sont là pour en assurer déjà la bonne « gouvernance » ? A quoi bon discuter de choix démocratiques, lorsque ceux qui décident de ces choix ne sont désignés par aucun corps politique constitué ? A quoi bon réfléchir à des programmes politiques, lorsque tout est gravé dans le marbre de traités européens immuables ? Disons-le clairement : dans le cadre des institutions européennes, la démocratie n’a plus guère de sens. La politique n’a elle-même plus aucun sens, puisque tout est déjà jugulé par des traités internationaux à valeur contraignante.

Rien n’est donc plus révélateur de notre époque que la manière dont se passent ces élections, en concordance parfaite avec le cadre légal actuel, soumis à des instances étrangères. La manière dont on élit un président correspond assez bien à ce qu’est devenue sa fonction dans la réalité politique actuelle : un pur rôle de dupe. Il y a un lien très fort entre le côté irrationnel de l’élection et l’évolution de la fonction présidentielle, qui a été vidée de toute sa substance, telle que définie dans la Constitution. Le président ne décide plus de grand-chose de fondamental dans le cadre des institutions européennes, et n’est plus chargé d’apporter une vision personnelle à l’Etat. Il passe aujourd’hui son temps à négocier, et à trouver des voies de compromis avec des partenaires européens soumis aux mêmes règles extraterritoriales. Sa capacité à trouver des compromis, très limitée, rend superflue toute promesse faite, puisqu’il ne sait pas au moment de l’élection ce que pensent les autres chefs d’Etats membres avec qui il collabore. Il est donc tout à fait logique et cohérent que celui qui souhaite devenir Président ne propose rien de concret, et passe pour un usurpateur : il ne sait lui-même pas ce qu’il pourra bien faire, dans ce cadre européen qui empêche toute autonomie décisionnelle et d’arbitrage. A l’heure de l’Europe supranationale, les seules qualités à attendre d’un Président de la République, sont le conformisme et le sens du bavardage, dans un système qui ne récompense finalement que l’art de la révérence et de la compromission. Ce sont ces mêmes qualités qu’on retrouve chez nos deux grands fossoyeurs de la démocratie que furent Nicolas Sarkozy et François Hollande, et qu’on retrouve aussi parfaitement chez Macron. Car participer à un processus décisionnel dans lequel interviennent 28 Etats ne demande plus aucune forme de réflexion personnelle et d’indépendance d’esprit dans l’action. Les qualités exigées sont au contraire à l’inverse même de ce qui fonde en principe toute représentation démocratique : le courage, l’honnêteté, l’indépendance d’esprit, sont des qualités dont ne peuvent être pourvues quiconque exerce sa légitimité en dehors de ce cadre qu’est la nation, qui est le même que celui de l’application de la démocratie. Le Président n’est plus là pour appliquer la volonté du peuple qui l’élie, mais pour influencer un processus décisionnel dont il n’est que l’un des 28 rouages. Ce changement n’est fondamentalement rien de moins que ce qui différencie une dictature, au sens strict du terme, de la démocratie. Entre le choix de convaincre (des partenaires, cosignataires de réglementations) et celui de décider seul, sous mandat populaire. Quand l’un espère convaincre par la parole des personnes éloignées du contrôle populaire, l’autre ne compte que sur ses propres forces et décisions.

La société a accouché d’une génération d’hommes et de femmes politiques d’une ignorance et d’une lâcheté rarement atteint dans l’Histoire de France. Nous vivons aujourd’hui clairement un moment de transition : un moment où l’on pense voir dépérir la nation, avec cette construction européenne qui nous fait perdre le sens même d’une élection présidentielle. Il ne faut pas se voiler la face : la continuation de politiques mortifères ne peut amener autre chose que la ruine et le désœuvrement. La situation actuelle devrait amener à tirer rapidement la sonnette d’alarme, et à s’interroger sur les moyens de remise en cause d’un consensus européen funeste. Le chômage massif, la ruine des services publics, et le désœuvrement social et économique, n’amèneront un jour ou l’autre que le chaos. Le rôle donné aux primaires l’a bien montré : tout justifie aujourd’hui l’action de vote, tant que la finalité est la mise au pouvoir du moins pire. Quand le désespoir démocratique touche le fond, il s’ensuit une perte de ce qui fait véritablement sens dans toute action collective. Un vote pour le moins pire, ou pour empêcher la mise au pouvoir d’un candidat, n’est plus une action de légitimation politique, mais de sanction. Le vote est devenu un acte purement émotionnel. La légitimité disparue, il n’a plus rien de démocratique. Au XVIIème siècle, nous avions eu les potences comme exutoire ; nous avons désormais les présidentielles. Si les présidentielles ne permettent pas une remise en cause pacifique du sujet actuellement central de l’Europe, il est sûr que cet exutoire ne suffira pas bien longtemps à un peuple qui, décidément, ne cessera probablement encore d’être dupé.