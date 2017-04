Lette aux incultes selon Macron

“Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent.

L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Avoir des gloires communes dans la passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet.

Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore.



Ernest RENAND discours à la Sorbonne ( Extraits)

Plus récemment .

Le Bulletin du Collège Stanislas (Paris) publiait, en 1976, la copie d'un de ses élèves de 3ème, classé lauréat national dans un concours écrit sur le thème de "La Patrie ''( Extraits)

Ma patrie, c’est la terre de France où mes ancêtres ont vécu.

Ma patrie, c’est cet héritage intellectuel qu’ils m’ont laissé pour le transmettre à mon tour.



Viens voir, étranger, la beauté des paysages de France, la splendeur des monuments édifiés par mes aïeux.

Va te reposer dans le vert marais poitevin, admire les roches rouges d’Agay qui se baignent dans le bleu de la mer de Provence.







Continue, regarde, réjouis-toi de tant de beauté.



Mais si la France, ma patrie, n’était que belle et aimable, mon amour pour elle ne serait pas si grand.

Elle est mieux encore : intelligente et cultivée.



La clarté de sa pensée, la finesse de son esprit, l’excellence de son goût te sont déjà connus.

Des idées venues de France ont influencé l’humanité toute entière.

Sais-tu par exemple, que la bibliothèque personnelle de Frédéric II de Prusse, conservée à Berlin, ne contient que des livres écrits en Français ?



Ainsi, bien au-delà de nos frontières, des hommes de France sont célèbres : Philosophes, écrivains, poètes, artistes, savants.

Pascal, Molière, Vigny, Delacroix, Berlioz, Pasteur : tous ont contribué à la gloire de la France.



Et vous, héros humbles et méritants, qui avez fait la France brave et fidèle, vous guerriers morts pour la patrie, comme je vous suis reconnaissant de m’avoir conservé ce précieux bien de mes ancêtres !



Tu comprends maintenant pourquoi, ami étranger, j’aime et je vénère ma patrie comme ma mère ; pourquoi, si riche de tout ce qu’elle me donne, je désire transmettre cet héritage.

Ne crois pas que cet amour que j’ai au cœur soit aveugle.



Mais devant toi, je ne dirai pas les défauts de ma mère Patrie.

Car tu sais bien qu’un fils ne gagne rien à critiquer sa mère.

C’est en grandissant lui-même qu’il la fait grandir.



Si je veux ma patrie meilleure et plus saine, que je devienne moi-même meilleur et plus sain.



La France, ma patrie a tant de qualités que je ne saurais, ami étranger, te priver de sa douceur ; si tu sais découvrir ses charmes et ses vertus, tu l’aimeras, toi aussi.

Je partagerai avec toi ses bontés et, loin de m’appauvrir de ce don, je m’enrichirai de cette tendresse nouvelle que tu lui porteras.





C'était Hier,

depuis nous avons fait du chemin, Union Européenne mondialisation, la notion de nation s'est perdue on en est rendu à la négation de notre culture, de notre patrimoine, de notre passé, de tout ce qui a a fait que la France est la France.

La conscience d'un devoir contracté à l'égard des anciens ne nous effleure même pas, de là, on nous engage à ne plus transmettre l’Héritage aux générations à venir.

Pire, on va de repentances en repentances, de Canossa en Canossa, de mea culpa en mea culpa, de pays en pays dénigrer notre passé. Ambassadeurs, je, dirai colporteurs de notre repentance.

Pour certains qui veulent représenter la France ou qui l'ont représentée dans ces dernières années, Le roman de la France est celui ci

''la culture française n'existe pas''

Quelle ineptie, offrons quelques livres à ce triste sire, des dizaines d'écrivains, de peintres, de sculpteurs font l'admiration de La France dans le monde

''La France est coupable de crimes contre l'humanité'', ce sont ces gens qui professent de telles insanités qui commettent des crimes contre la France.

"La France a été collaboratrice pendant la guerre"

mea culpa mea maxima culpa. Certains ont été collaborateurs, il est juste de les dénoncer, mais dire ''LA FRANCE'' est injuste .

"Je n'ai jamais rencontré l'art Français"

Il faut lui faire visiter Versailles, Chambord, le Louvre à ce martien.

Par peur de nationalisme on ne pourrait pas dire qu'il y a un art Français, c'est délirant !

C'est à de tels personnages qui veulent conduire le France au tombeau qu'il faudrait confier l'avenir de notre pays ?

La France serait devenue un pays qui ne s'aime pas ?

Dénigrer inlassablement son passé c'est tuer son avenir.

Honte à eux !!!

Comment voulez-vous que l'étranger nous aime et ait envie de France, si nous mêmes ne nous aimons pas.

Comment accueillir l'autre si on n'a rien à lui proposer, à lui donner que nos lamentations, si on n'a pas une aventure, un idéal à lui offrir ?

La France n'existerait pas dans sa grandeur, dans sa culture, mais que dans ce qui la culpabilise ?

Ce pays devient un asile de fous, le monde entier voudrait venir en France admirer un art et une culture qui n'existeraient pas ?

C'est l'attrait de notre grandeur, de notre culture, de notre appétit insatiable de liberté, qui a fait venir l'autre, qui l'a attiré, qui a permis son assimilation, qui avait fait de l'étranger un Français aussi Français que celui de longue date, avec au coeur l'amour de la France et un but commun, son rayonnement et sa réussite.

La France est belle, la France est aimable, la France est généreuse, il faut l'aimer et la donner à aimer.

Alors dans les jours qui viennent, pourrons nous confier notre pays à quelqu'un qui méprise la France, son art, son histoire, sa culture, et surtout méprise son peuple et son inculture. ?



Comment peut on voter pour un produit entièrement fabriqué par une une olygarchie politico mediatico judiciaire qui veut nous imposer un candidat. Notre libre arbitre notre liberté de penser seraient foulés aux pieds.

Incultes mais pas cons Monsieur MACRON

Alors que faire, 3 options pour beaucoup d'électeurs de droite comme de gauche. L'abstention le vote Blanc, voter MLP.

Je ne comprendrais pas que l'on accepte de reprendre 5 ans de MACROLLANDE.

A vous de voir,

Ma France de Jean FERRAT

https://www.youtube.com/watch?v=CPQC_rl_e70