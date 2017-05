Lettre à Monsieur Mélenchon

A Monsieur Mélenchon

Président du mouvement des "Insoumis"

Monsieur,

Dans un clip expliquant pourquoi au première tour j'allais voter pour vous, j'ai écrit que la France a perdu la raison et que vous étiez le seul capable de la faire revenir dans notre pays. Je crois bien que je me suis sérieusement trompé. Je trouve en effet tout à fait déraisonnable, votre refus de donner pour le second tour une consigne claire correspondant aux exigences d'une France gangrénée par un mal profond, ce fascisme de l'argent sans limite et sans morale, ce n'est donc pas demain que cette précieuse et merveilleuse faculté de comprendre le monde et d'apprécier à leur juste valeur événements et difficultés, retournera dans le pays de Descartes.

La finasserie n'est ni raison ni même bonne ruse. Elle ne sert jamais une grande idée. "Je ne voterai pas Front national, tout le monde le sait. Le doute n’existe pas. Il est créé pour mettre la pagaille dans les législatives". En somme, suivez le modèle que je suis et pour le reste qu'à Dieu ne plaise : votez Macron ou abstenez-vous, aidez ou ne gênez pas le chouchou de Mme Merkel. Ce " Faites barrage à madame Le Pen" qui ne dit pas son nom, alambiqué à souhait, ne me semble pas dicté par la raison. Lorsque deux maladies bien distinctes vous guettent, le bon sens recommande de s'attaquer en premier à la plus grave, celle qui risque de vous emporter. Pensez-vous sincèrement que le lepénisme de Marine Le Pen est une maladie plus grave que le libéralisme fielleux mielleux qui met la France sous la régence des défenseurs des banques et des spéculateurs financiers ? De plus, et c'est là le hic ! en laissant passer en force le "bicéphalique" candidat foncièrement de droite et de droite qui se dit de gauche, revient à renforcer le Front National en énergie et en militants, car n'est-ce pas, c'est cette politique distillée par la grande finance qui lui procure, on ne peut mieux, d'excellentes vitamines, fortifiant donc ce parti qui vous remplit de haine. Vous convenez de cela, mais vous refusez obstinément d'en tirer la leçon, comme tenu en joug par je ne sais quelle force accusatrice. La haine étant mauvaise conseillère, nous voilà pour cinq an encore face à deux ogres- le bien vrai ogre libéral, avec, comme pour les poupées russes, l'ogre lepéniste plus mythique que jamais. Le beurre et l'argent du beurre - l'expression ici vaut son pesant d'or. Quelle malédiction, à moins que ce soit de l'aveuglement, frappe les gens de gauche de ce pays, qui, abandonnant toute raison, finissent par accepter une politique dont une des conséquences directes est de gonfler superbement les rangs de cet ennemi putatif qu'ils veulent battre et abattre ?

Force est de constater qu'avec le Front national, le libéralisme nous tient par la barbichette. Ce n'est pas la moindre des réussites des stratèges du système de la dictature de l'argent que d'avoir su transformer le Front National en une sorte d'ogre comme celui inventé pour faire peur aux enfants aventureux afin qu'ils reviennent en courant se réfugier dans le giron de leur mère. Ça marche à tous les coups. Hurlé par les pro Europe des technocrates, qui se foutent bien du peuple et de la République, le dit "front républicain " n'est pas autre chose qu'un appel au personnage de l'ogre gourmand de chair humaine et assoiffé de sang , cela afin de faire revenir les récalcitrants dans le giron libéral.

Vous ne pouvez l'ignorer, la victoire de " l'Infant oligarchien " signifie des lendemains qui déchantent, très concrètement, en veux-tu en voilà des lois sur le modèle de celle qui porte le nom d'El Khomri, des suicides de paysans, la poursuite de la destruction de la Syrie et des pays du Moyen-Orient avec ses centaines de victimes au quotidien, les délocalisations à la pelle, la soumission à l'Amérique -cheftaine de l'empire libéral - je vous laisse continuer la liste des malfaisances que le peuple de France devra subir, pendant cinq ans. Comment réagirez-vous devant l'Attila libéral, écrasant toute herbe sous les pieds de ceux qui vivent de leur travail, ? Que diriez-vous ? Que vous n'y êtes pour rien ou prendriez vous conscience que vous y êtes via les gens que vous avez poussés à l'abstention ou au vote Macron, même si c'est à l'insu de votre plein gré. Je vous accorde que vous n'êtes pas responsable de vos alliés qui, comme Clémentine Autain ou Paul Laurent, en enfants habités par la terrible peur de l'ogre, ont ouvertement voté pour le représentant de l'oligarchie financière, "sans état d'âme" disent-ils, cela au nom du "front républicain", ce qui revient à faire front avec des autoproclamés républicains mais dont le cœur bat en réalité pour Bruxelles, les banques et le détricotage des acquis de la République. En un mot, de vrais ogres eux ! Vous ne pouvez nier que votre prise de position pour le second tour a eu pour effet d'autoriser moralement de milliers de vos d'électeurs à aller, d'une manière ou d'une autre, du côté du candidat putatif de Hollande. Voici que le "dégagisme" est devenu " chers libéraux, restez y puisque vous y êtes et faites comme vous l'entendez, c'est toujours mieux que le FN !" Vous ne pouvez vous en dédouanez : même minime soit-elle, cette contribution à la large victoire de l'Elu des banques, est une accointance avec le système économique et politique de la grande finance. J'estime que c'est une grave faute politique car elle vous sanctionne deux fois : d'une part elle jette un doute sur votre détermination à toute épreuve à combattre résolument le système de l'argent roi, d'autre part, le positionnement vous plaçant ennemi résolu au mondialisme dilapidateur va revenir au seul Front National, c'est comme cela en effet que le peuple de France risque de ressentir les choses. Ce n'est pas la meilleure façon de préparer demain !

Mais qu'est-ce que vous attendiez de moi, diriez-vous ?

J'attendais vous entendre dire, haut et fort, de toute la force de votre talent oratoire "Tout sauf Macron" et, pour faire réponse du berger à la bergère, de crier à vous égosiller " faites barrage à celui qui sera le syndic du capitalisme financier", c'est d'une nécessité vitale pour le pays, qu'il pleuve ou qu'il vente, que l'eau cesse de couler dans les rivières ou que les étoiles arrêtent de scintiller dans le ciel. Vous ne pouvez imaginer combien un "la grande finance, No pasarán" m'aurait réchauffé le cœur. Non, il ne s'agit pas d'imiter Dupont-Aignan, nul besoin d'aller jusqu'à là, mais j'attendais de vous que vous ressortiez votre magie "hologrammique" pour expliquer et convaincre, comme vous savez si bien le faire que le fascisme de l'argent, bien plus dévastateur que le fascisme lepéniste, qui relève, en l'état actuel des choses, plus d'une fiction que d'autre chose - merci Jospin !, car tant que le Front National respecte la Constitution, la Justice républicaine et les Institutions du pays, il reste un parti légal et tout le reste relève un peu du procès d'intention, ce dont je ne vous croyais pas capable, et de beaucoup du personnage de l'ogre, inculqué par les médias. "Liberté, égalité, fraternité" peut-être le programme lepéniste les écorche-t-il un peu, mais accordez moi que ce n'est rien face au piétinement, sans limite et sans merci, des vies humaines par le monde de la finance pour qui une augmentation de 10 euros de l'action vaut mieux que la vie d'un salarié. N'est-ce pas inconvenant de parler de fraternité ou d'égalité et même de liberté dans un pays qui compte près de 8 millions de français vivant en dessous du seuil de pauvreté, de près de 25 personnes se suicidant chaque jour, ou de 23% de jeunes au chômage ? Ah ! quelle malédiction lorsque les slogans l'emportent sur une réalité bien dramatique.

Comment un homme aussi perspicace que vous n'a-t-il pas vu que faire barrage à l'homme de la valse droite-gauche lui aurait assuré, dans tous les cas des avantages certains ? Dans le cas du triomphe malgré tout du chéri des unes des magazines, vous auriez tout de même été intronisé seul ennemi résolu du libéralisme bien devant Marine Le Pen. Autre bénéfice, leader sans compromission aucune avec le libéralisme vandale, bon nombre de ces derniers auraient quitté le refuge frontiste pour vous rejoindre. Au cas où Marine Le Pen aurait gagnée l'élection, même si c'est douloureux à vivre, vous restez, considérant votre défaite au premier tour, doublement gagnant, déjouant d'un côté le plan piège des banquiers milliardaires, freinant ne serait-ce qu'un peu leur élan, et de l'autre vous mettiez le Front national à l'épreuve du pouvoir, très souvent super destructeur pour ceux qui l'exercent. Opérer la sortie de l'Otan, faire le référendum sur l'Europe, procéder à l'abrogation de la loi El Khomri ou mettre en place la procédure de révocation des élus - éléments de votre programme aussi me semble-t-il, aurait-elle relevé le défi ? Au moindre manquement, elle aurait été discréditée à vie, finie "la pagaille" dans le champ politique, et, c'est là une chose bien précieuse dans la clarification du jeu politique, elle aurait pu fédéré contre elle tous les partis sérieusement de gauche, nombreux mais hélas émiettés comme les morceaux de pain qu'on jette aux pigeons.

Pourquoi cette faillite de la raison et cette rigidité d'esprit dans l'appréciation du FN ? Tout se passe comme si l'exemple de ce cher Monsieur Robert Hue, ex secrétaire général du Parti communiste et son liquidateur aussi, n'a jamais existé. Elu, dépensant sans compter, il lance campagne sur campagne contre le FN, beaucoup de travailleurs désertent le PC au profit du FN qu'il renforce ainsi en prétendant le détruire, mais il n'en a pas cure ! Son parti laminé, le voici sénateur et aujourd'hui à coté de BHL, Bergé ou Gérard Collomb (vous connaissez la longue liste !) derrière Macron. L'itinéraire Hue est des plus édifiants, il démontre admirablement à quoi peut conduire les dérives auxquelles donnent lieu la non appréciation raisonnable du phénomène lepéniste qui découle tout naturellement des malfaisances du système financier et de Bruxelles, comme l'eau crasseuses sort du linge qu'on essore. Il est vrai qu'étrangement s'est instaurée dans notre pays une façon trop facile et à moindre coût de s'auto proclamer démocrate, républicain et même antifasciste, il suffit de montrer une haine viscérale pour le Front National alors même que celui-ci est un effet et non la cause et qu'il ne peut y avoir une autre façon de le réduire à rien que celle d'éradiquer la cause qui draine vers lui chaque jours des milliers de nos concitoyens. Plus aveugle tu meurs ! Et ce n'est pas sans amertume qu'on peut faire ce constat démoralisant : les nombreuses et longues années que les forces de gauche, mêlant leur voix aux forces de droite dans une alliance contre nature ont passé à dire n'importer quoi sur le FN, se sont étiolées d'une manière inversement proportionnelle à l'enracinement du lepénisme qui compte maintenant plus de dix millions d'électeurs aussi fidèles que les utopistes à leur rêve. Cela revient à faire de la politique avec un bandeau sur les yeux au risque de prendre l'ombre pour la proie. Et Macron chez De Villiers, qu'en faites vous ?

Oui, la déliquescence se fait lorsque la raison s'en va !

Monsieur, je crois que vous êtes avant tout un bon, un grand et talentueux agitateur politique, malheureuses sans plus. Je dis malheureusement parce que votre campagne électorale laissait présager l'homme politique d'envergure qui remplit toutes les exigences de la condition subjective indispensable à l'accomplissement d'une véritable révolution, les autres conditions étant toutes réunies déjà depuis un bon bout de temps.

Insoumis qui se soumet in fine, du bout des lèvres c'est vrai, mais soumis quand même. C'est bien triste.

Ô gens du village, méfiez-vous des dirigeants dont la rancune étouffe l'intelligence - la raison !

Hassinus