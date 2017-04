Lettre aux Marinistes (V2)

Bonjour les Agoravoxiens,

Il y a 2 ans, j'étais favorable à Marine. Puis, je suis plutôt passé du coté d'Asselineau. Et, depuis 6 mois, je suis carrément devenu Mélenchoniste. Et, pourtant, mes opinions sur notre société n'ont pas fondamentalement changé !

Cela pour illustrer que (selon moi) ces 3 candidats défendent une chose commune qui est fondamentale, à savoir, le refus de l'oligarchie soutenue par les médias traditionnels et un réel changement en faveur de nous, la population.

La principale différence entre Marine et JLM concerne le sujet de l'immigration et, il faut être raisonnable, ce sujet n'est quand même pas fondamental ! Marine et JLM se combattent la dessus électoralement mais tous les deux ont, au fond, un peu raison (et selon moi, ils sont même d'accord) : JLM en défendant que, le racisme, c'est idiot, et Marine en défendant que la main d'oeuvre étrangère est de la concurrence déloyale. D'autant qu'il sera toujours temps d'ajuster ce "curseur" idéologique lors de l'assemblée constituante qu'organisera JLM. S'il est élu.

Quand à la principale différence entre Asselineau et JLM, elle concerne l'Europe. Bien que ce sujet soit, lui, très important, les approches d'Asselineau et de JLM ont la même finalité : sortir des traités Européens actuels. D'autant que ce sujet sera finalement tranché par un référendum. Si, la encore, JLM était élu.

Par ailleurs, les Marinistes (et, à fortiori les Asselinistes !), il vous faut être réalistes. Marine passera (peut-être) le premier tour mais les élections passées ont montré qu'elle ne peut passer le deuxième (en tout cas en 2017). Et c'est bien la raison pour laquelle les médias, qui sont des menteurs mais qui sont loin d'être des idiots, poussent les sondages de Marine au premier tour pour ... qu'on fasse barrage à Marine lors du deuxième !

Voter pour un candidat qui correspondrait exactement à nos convictions n'est qu'un idéal impossible a atteindre. A l'extrême, cet idéal ne pourrait être obtenu que si chaque électeur votait pour ... lui même ! Moi même, je trouve JLM "génial" mais je ne suis pas d'accord avec sa vision du Copyright. Il nous faut être réalistes, donc faire quelques concessions (d'autant qu'elles ne seront peut-être que temporaires) et comprendre que, pour nous, qui désirons un changement de ce "système", voter autre chose que JLM est un vote qui ne sert à rien d'autre qu'a nous diviser et à perdre sur ce qui est réellement important.

De toutes façons, nous ne risquons pas grand chose à voter JLM car il s'est solennellement engagé à, si nous n'étions pas satisfaits, que nous puissions rapidement re-voter pour le "virer". Alors pourquoi hésiter ?!

Bref, il faut bien comprendre que l'union fait la force, surtout en élections, et que notre intérêt à "tous" (mis à part les Fillonistes) est de tous nous rassembler vers le seul candidat qui, à la fois propose un réel changement, et ... qui peut être élu ! Selon moi, cette occasion, qui nous vient d'Internet, est la première en France, alors ne la ratons pas ! Pour ma part, j'ai repris une carte d'électeur alors que je n'avais pas été voter pendant 30 ans !

Cet article s'adresse surtout à vous, les actuels Marinistes, car je pense que c'est surtout vous qui allez décider de notre Président (à mon avis Macron ou JLM). Les "veautant" Macron ne fréquentant que peu Internet, on ne peut pas faire grand chose pour eux ! :-(

Contrairement à ce qu'essayent de faire de nous les médias, nous ne somme pas des animaux mais des êtres doués de raison. De plus, voter est une réelle responsabilité. Je fais donc appel à votre raison pour bien y réfléchir et (selon moi), dimanche, tous nous rassembler derrière la France Insoumise, sachant que, si tout se passe bien, nos divergences se trancheront après (lors de l'Assemblée Constituante et de référendums).

Quoi qu'il en soit, Merci, les Marinistes, de m'avoir lu (et Merci à un modérateur de son observation !). D'autant que c'est mon permier article, et vu l'urgence, rédigé à la "va vite".