Lettre d’une abstentionniste à Monsieur MACRON

@Trelawney

Je comprends parfaitement vos observations et je vais donc prendre le temps d’y répondre point par point :----> La mondialisation comme le dit Monsieur MACRON est un fait . ce n’est pas quelquechose dont on peut s’extraire par contre on peut et c’est le reproche que je fais à Monsieur MACRON prévoir les effets négatifs induits et trouver des solutions pour y remédier.

----> c’est la même chose pour l’Europe : qu’est ce qui interdit d’abonder un fond européen pour que les salariés de Whirpool touche une indemnisation supra européenne en sus de leurs indemnités légales , conventionnelles et négociées ? RIEN SI CE N’EST L’ABSENCE DE VOLONTE DE FAIRE VIVRE L’EUROPE SOCIALE DEPUIS 20 ANS ! personnellement je suis allée faire une manif internationale à Strasbourg contre la directive détachement lors de sa première version .... ce que nous avions dit à l’époque s’est révèlé exact



----> concernant l’absence de contreparties sécurisant la flexibilité des salariés j’ai créé et géré bénévolemebnt un site internet en droit du travail , valorisant ainsi mon expérience de conseillère prud’homale et présidente de conseil de prud’hommes. Ce site faisait en semaine 10000 visiteurs uniques par jour en semaine . je peux mettre à votre disposition les 33292 messages de salariés reçu à cette occasion ainsi que les statistiques de fréquentation page par page donc sujet par sujet .... la clause de mobilité est une CALAMITE surtout pour les plus précaires notamment pour l’aide à la personne , le nettoyage des immeubles , la sécurité , le petit commerce etc.....

----> concernant l’existence même d’un code du travail : puis-je vous rappeler que la plupart des articles sont liés au dialogue social c’est à des dire à des projets qui ont été mis sur le tapis PAR LES PATRONS : par exemple la modulation du temps de travail , par exemple le CDD , par exemple l’intérim donc je trouve un peu gonflé que ceux qui ont participé à sa complexification poussent aujourd’hui des cris d’orfraie !





vous savez j’ai 20 ans de pratique du code du travail et un MASTER en droit social obtenu en 2013 .... donc si vous voulez on se met cote à cote et je vous démontre que ce sont bien les employeurs et le lobby est avocats qui ont rendu le code du travail aussi difficile d’accès alors qu’en réalité je peux vous démontrer que le code du travail c’est la traduction d’une vingtaine d’articles que l’on trouve dans les accords internationaux signés par la France dans le cadre de l’OIT et c’est pourquoi à un moment donné GATTAZ père et fils voulaient torpiller le BIT.



---->concernant l’impact de la crise sur l’immobilier : il vous suffit de voir les statistiques du BTP et l’évolution des ventes réalisées par les agences immobilières sur période pour être convaincu que le cumul des difficultés des entreprises qui licenciaient et la frilosité des banques à prêter ont été source pour nos concitoyens de difficultés à se loger alors même qu’on leur demandait une flexibilité maxi . et pas seulement dans l’est lyonnais .





Mes activités de présidente de conseil des prud’hommes m’ont amenée à fréquenter des cadres sup et chefs d’entreprises à un moment donné les villas luxueuses de Saint Cyr au mont d’or dans l’ouest lyonnais restaient plusieurs mois sans aucun repreneur sauf que les intéressés avaient « un peu » d’argent de coté pour se retourner ....





C’est d’ailleurs en constatant le phénomène que je me suis dit que je ne pourrais sûrement pas vendre ma maison sur période .... les 41 maisons à vendre sur un petit village qui fait 500 foyers .... ce ne fut pas une exception .





Si vous voulez vous en convaincre allez voir les stigmates de la crise industrielle dans les bassins industriels de l’acier et du charbon , moi j’ai fait le tour de France des cités HLM dans le cadre de la formation professionnelle continue au moment où CHEREQUE père avait été nommé pour sauver les meubles des bassins sidérurgiques et essayer de les réactiver .... je témoigne qu’il y avait des rues entières avec des petites maisons alignées VIDES , j’ai visité un ensemble immobilier de 500 logements près de Lille où on avait regroupé 45 familles dans une allée , c’était les seuls habitants qui restaient .... CE SERA AMIENS DEMAIN