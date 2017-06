Christian HYERLÉ à l'attention de Monsieur Emmanuel MACRON

Lettre ouverte et Contribution bénévole à ''La République En Marche'' (lecture complète : environ 7 mn ou pages 6 et 7 = 1 mn)

MUTATION - TRANSITION

« EN MARCHE » → Pourquoi ?

→ Pour...quoi ?

→ Sur quel chemin ?

→ Vers où ?

Bonjour Monsieur le Président,

La majorité des citoyens votants de notre pays vous a porté à la plus haute fonction de l'État. Ils n'ont pas été motivés par une conviction unique pour cela. Certains, animés par une adhésion réelle à votre projet, d'autres à l'homme que vous êtes, d'autres dans l'espérance d'un avenir meilleur, mais beaucoup aussi par crainte d'un avenir encore plus sombre, parce qu'ils sont inquiets, désemparés, et révoltés ou exacerbés par les partis dits "historiques".

Votre magnifique réussite reste cependant le résultat de vos efforts, de votre travail, de vos qualités et talents et de votre ambition de servir le peuple, le pays, L'Europe...

Elle a eu des conséquences imprévisibles et y a trois ou six mois :

- Un bouleversement et une confusion ont fait imploser la quasi-totalité des partis traditionnels. Il se révèle ainsi que le "système" n'assurait plus depuis longtemps sa fonction principale qui est de servir le peuple, la seconde de servir la France… Et quand un système n'assure plus ses fonctions, il tend à disparaître .

- Elle a fait émerger de manière tranchante les contradictions (apparentes) entre mondialisation et repli sur soi, entre l'individuel et le collectif, entre travail et capital, entre épanouissement individuel et bien-être général.

- Elle réinterroge le sens et le devenir de l'homme, de la France, de l'humanité et de la vie sur la planète.

- Elle révèle qu'au-delà ou à côté d'attentes et aspirations matérielles - travail, emploi logement, argent, confort, etc... Les femmes et hommes aspirent à devenir plus et mieux dans l’espérance discrète d'accomplissement et de réalisation de soi : Être humain ; ...même et encore plus sur les ruines de certitudes écroulées.

Citoyen quelconque, retraité depuis 8 ans , cette situation m'a stimulé dans le désir encore présent de suggérer quelques réflexions. Sans ambition d'image, de notoriété, prestige, et sans désirs ou besoins matériels - je me satisfaits d'une modeste pension - je crois disposer d'assez de liberté et d'aisance pour être sincère et clair dans mon propos.

"En marche" pourquoi ?

Au-delà des raisons de communication médiatique ce slogan suggère le mouvement, une dynamique, un chemin, des objectifs, un projet, une finalité, alors que nos organisations, nos systèmes, nos lois, nos principes, nos modes de vie semblent s'être établis dans une fixité, une permanence, une pérennité assurées. Nous sommes donc dans une sourde et obsessionnelle illusion-espérance :

'' la certitude donc la Vérité et la permanence existent.''

Cependant, "L'immuable, c'est la transformation" selon le YI King.

Et l'histoire, les sciences dures, les sciences sociales, les sciences du vivant nous démontrent l'inexistence irrémédiable d'une vérité absolue donc de la certitude et de la permanence. Au point le plus profond de nos recherches, il n'y a que mouvements et interactions. (un unique principe unificateur – séparateur )

Nous sommes dans l'incertitude et dans l'impermanence. (heureusement j'ai un doute...)

" Sois heureux tout de suite, tu n'as que maintenant." (pas sûr non plus...)

Ainsi peut se définir pourquoi "en marche" : parce que nous le sommes tout simplement, que nous le voulions ou non.

"En marche" mais pour... quoi ?

Au début de l'histoire de l'humanité il fallait dominer sur un territoire pour survivre et faire survivre ses congénères, et surtout pour assurer la reproduction de l'espèce par la possession du territoire et des individus de sexe féminin. Dominer et posséder ont ainsi édifié les fondations comportementales. Puis les civilisations débutantes ont inscrit : Tu possèdes et tu domineras les plantes , les animaux, la planète. C'était il y a longtemps... et c'est aujourd'hui. Ces pulsions comportementales continuent à animer les hommes . Seuls les moyens ont changé.

- le pouvoir par la force ou la manipulation,

- le pouvoir et la possession par l'argent,

- (et quelquefois par un honnête travail, si...si...)

Et nous en sommes venus à nommer ces comportements : quête de bonheur, et plus : moteurs de l'évolution. A quoi nous ont-ils menés ?

"En marche" sur quel chemin ?

A la moitié du 19e siècle, époque de la première révolution industrielle, les objectifs restaient clairs : dominer et utiliser la nature pour le bien-être des hommes. Et cela a été relativement efficace jusqu'à la moitié du 20e siècle. Une seconde révolution industrielle naît simultanément à la multiplication des désirs et besoins de produits fabriqués. Les progrès scientifiques et technologiques permettent alors un développement exponentiel des capacités de production et des désirs de consommation. Ceci pour une population mondiale en développement exponentiel également. L'homme moderne s'est ainsi donné une nouvelle fonction quasi exclusive : celle de producteur-consommateur et exploiteur-dominateur-destructeur de son environnement.

L'apothéose du principe séparateur est atteinte par la fission et la fusion nucléaire. Une autre évolution scientifique et technique va bouleverser les relations inter-humaines. La planète dit-on, devient un village et toute l'humanité est interconnectée par des interactions artificielles, et gérée par des algorithmes. C'est la troisième révolution industrielle qui verrouille et stimule encore plus nos identités de producteurs-consommateurs...

Dans des risques permanents de guerre nucléaire et de catastrophes écologiques.

Les conséquences de ces changements et évolutions sont aussi pour beaucoup l'amélioration d'un confort matériel (toujours éphémère), pour la plupart l'espérance de l'obtenir, et pour un petit nombre un enrichissement hors de toute raison, de toute mesure. (et pour presque tous une solitude croissante). Cette situation a donc inscrit des formatages gagnants/perdants et perdants/gagnants dans toutes les interactions. Principalement les hommes entre eux et les hommes avec la planète. L'histoire de l'humanité montre avec évidence que les interactions gagnants/perdants aboutissent inévitablement à des états perdants-perdants.

Il apparaît aussi en ce début de 21e siècle qu'une inégalité scandaleuse s'est instaurée : il y a désormais des êtres humains qui ont plus de valeur que d'autres et pire : que certains n'auraient pas de valeur ni importance du tout.

9 à 12 millions de pauvres dans notre pays paraît-il… Nos valeurs républicaines sont bafouées. l'ordre dans lequel elles ont été gravées aurait pourtant permis de le prévoir : Dans une relation de liberté, la porte est ouverte pour des relations (interactions) : " je suis plus, tu es moins". L'égalité est donc compromise et les gains et pertes qui en résultent compromettent la fraternité, et limitent la liberté.

Alors faudrait-il briser les frontons de nos mairies ? Peut-être, pour inscrire que l'égalité est première afin qu'apparaisse en second la fraternité qui permet, dans la découverte de différences, l'élargissement des choix donc l'expansion de la liberté, en troisième.

Le premier panneau d'information sur ce chemin pour être ''en marche'' implique que :

Tous les Êtres Humains ont une égale valeur et importance potentielles.

C'est dans les interactions fraternelles avec lui-même, avec les autres et avec la nature qu'un être humain existe pleinement.

(Henri Laborit : "la fonction d'être d'un être, c'est d' être.")

(Albert Jacquart : ''Rien n'existe hors de la rencontre'')

Nous existons simultanément dans trois mondes en interactions : celui du mental, celui des émotions, celui du corps (cerveau reptilien - cerveau limbique - néocortex). Ceci est un système dont le bon fonctionnement interne dépend du bon fonctionnement de chaque élément qui le compose. Il est montré précédemment que l'interaction exclusive est devenue le mental (par la production) avec le physique (par la consommation).

Mais le modèle premier est devenu un méta-modèle qui détermine un seul mode d'interaction : dominer-posséder d'une part, se soumettre ou se révolter d'autre part. il est verrouillé avec tant de force que la plupart affirme : "On n'y peut rien." Cependant bon nombre de philosophes, scientifiques, penseurs nous alertent et nous montrent que la perpétuation de ce modèle compromet l'avenir de l'humanité et de la vie sur la planète ... et à court terme.

Ce risque est devenu majeur, et la pulsion individuelle de dominer-posséder entre en profonde et violente opposition avec la nécessité de restaurer et réguler le fonctionnement écologique. Les solutions globales semblent peu efficaces. Pour ma part, je crois que l'homme entretient des interactions similaires avec lui-même, avec les autres et avec son environnement.

(j'ai observé que mes élèves et participants devenaient spontanément plus respectueux avec l'environnement quand ils avaient développé le respect et l'estime d'eux-mêmes et des autres.)

C'est donc par une éducation et formation basées sur l'individu et sa véritable nature que peut se concrétiser l'amour respectueux de la nature. Et le parcours du vivant témoigne de ses capacités d'évolution. De la première bactérie à l'homme, quel chemin !

il semble que l'évolution soit aussi une élévation, une sorte de perfectionnement qui s'est effectuée par la transmission d'informations et par la sélection naturelle ; ceci principalement animé par les nécessités d'adaptation dans les changements environnementaux naturels. Aujourd'hui les changements environnementaux sont largement dus aux activités humaines donc artificiels. Ces changements sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides. Ils nous convoquent à des performances d'adaptation. Il en résulte que le changement évolutif pour l'adaptation doit être artificiel, lucide, délibéré, choisi par l'homme :

Mutation ou transition ?

S'il est admis que l'être humain a pour fonction d'évoluer, voire de s'élever et de permettre le maximum de bien-être pour le plus grand nombre, il devient évident qu'un changement de programme comportemental librement choisi est souhaitable,

plus : nécessaire.

Il s'agit de transformer les pulsions et comportements de domination-possession en comportement de coévolution coresponsable.

Pour être gagnants – gagnants. Cet objectif ne doit pas être la proposition d'un modèle-formatage supplémentaire, mais plutôt être un modèle pour démodèliser.

Cette trans-formation demandera du temps. Il convient de la définir, l'organiser, montrer le chemin, faire le premier pas et contrôler. Selon moi, elle commence par l'éducation et la formation ; les jeunes, et simultanément , les adultes confrontés à des besoins de performances relationnelles.

Le programme existe. Il a été éprouvé positivement (par plus de 5000 personnes depuis 1985). il s'agit essentiellement de développer les qualités des interactions humaines, surtout les trois principales : Écouter, s'exprimer, résoudre, et les trois autres : écrire pour être lu, captiver un auditoire, apprécier sans flatter. (programme détaillé sur mon blog.)

Dans ce qui précède, le chemin est suggéré ; nous avons considéré "pourquoi en marche", ''pour...quoi en marche'', ''sur quel chemin ?'', il reste à proposer :

"En marche "Vers ... où ?"

Que tous les êtres humains soient égaux dans leur valeur et importance ne signifie pas qu'ils doivent abandonner leur évolution qui consiste à "devenir plus et mieux" dans une saine compétition avec soi-même. ("devenir plus et servir, sans imposer , ni subir") Ici se présentent des hypothèses philosophiques voire spirituelles, qui peuvent s'exprimer sous la forme d'un désir d'épanouissement et d'accomplissement. Le meta-modèle cité précédemment bloque la réalisation de ce désir. Il entretient des relations sujets→objets. L'état d'objet est indigne de l'Être humain. Les relations sujets ↔ sujets sont les seules qui permettent la dignité intrinsèque de chacune et chacun.

Un autre caractère particulier de l'homme réside dans son attirance pour l'inconnu, pour le mystère ; pour les connaître, et "lever le voile". Aujourd'hui les sciences restent indécises sur la nature et l'existence de la matière, du temps, de l'espace, de l'énergie, de la vie et tout autant sur la naissance de notre univers. La physique quantique en particulier nous confronte sur notre connaissance de "la réalité." Rien n'existe isolé, hors du tout, donc tout est relié ( intrication). L'observateur que nous sommes tous est co-créateur de son observation.

Simultanément les manipulations génétiques alimentent le projet transhumaniste (encore la quête de certitudes, de permanence et de pouvoir), par les manipulations de l'ADN qui permettent désormais une maîtrise précise sur des segments, choisis par quoi ?, par qui ?, dans quelles intentions ? (protocole CRISPR).

Une alternative semble se préciser : une mutation provoquée par un changement physique, matériel aux résultats douteux, définis par qui et pourquoi ? D'une part, ou une transition, basée sur des choix conscients, librement consentis, immatériels, par l'éducation et la formation, d'autre part.

Il devient possible aussi d'édifier, chacun par soi-même, à partir de ces concepts "une spiritualité laïque" respectueuse et stimulante de toutes les autres spiritualités. De ce qui précède, il résulte que l'ensemble des désirs et besoins humains peuvent se résumer ainsi :

Satisfaire LA FONCTION D'ÊTRE HUMAIN

Et cette fonction dispose d'une puissance considérable :

Des terroristes tuent et se tuent pour la servir

(envisager un programme de déradicalisation sur ces bases ?)

Et au-delà le rêve, l'illusion, l'utopie : l'ultime de l'être, c'est l'Être ultime. (Créateur)

"En marche", nous le sommes, parce qu'à la croisée des chemins, pour devenir Êtres Humains, capables d'être et de faire être. D'abord par l'éducation et la formation.

"En marche" est un projet ; la transition proposée ici est une vision. Notre pays, celui des "droits de l'Homme" a le devoir et la mission de proposer, humblement, cette vision pour tous les peuples, parce que nous sommes la France. En coévolution dans l'Europe et dans le monde. Ainsi sera "rassemblé ce qui est épars." Mais ce chantier ne pourra être ouvert que par des hommes exceptionnellement lucides et courageux...

Monsieur le Président, Il est très peu probable que ce texte, bien trop long (je deviens un vieil homme prolixe et radoteur) vous parvienne. Et si c'est le cas, votre temps est sans doute trop limité pour vous permettre de le lire. Néanmoins, il se peut que le hasard, la providence, ou quelque bizarre "synchronicité" vous permette sa consultation et peut-être vous aura-t-il distrait quelques instants. C'est ce que je souhaite, en vous assurant de ma profonde considération, et si ce n'est pas trop familier, de ma sympathie. Je crois en vous et en votre projet, comme je crois en la vision que je suis heureux de vous soumettre, même si je sais que je ne serai probablement plus là quand elle se concrétisera.

''À l'exception de la coexistence symbiotique, toute l'évolution a reposé jusqu'ici sur le principe de la sélection naturelle, dans des rapports exclusifs de domination-possession. Le constat actuel est que ce principe qui était support d 'évolution, est devenu support de régression et facteur de risques pour toute l'humanité et pour la vie sur la planète.Ce qui conduit à proposer un principe différent à mettre en œuvre dans l'ensemble des interactions :

La coévolution d'êtres humains, sujets d'eux-mêmes, pour devenir citoyens du monde ; un « corpus-humanitatis », voué au bonheur et à l'accomplissement de chaque individu''.*

* extraits : ''du paraître à l'être'', christian Hyerlé – 1999.

Christian HYERLÉ le 11 juin 2017, site : corpus-humanitatis.com

