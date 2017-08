Lettre ouverte à l’AFSCA

Dans la foulée du scandale des oeufs contaminés au Fipronil, le ministère de l'Agriculture français publiait le 18 août une liste reprenant des produits retirés du commerce en France parce qu'ils contenaient du Fipronil à une dose supérieure à la LMR, fixée à 0,005 mg/kg de produit. Cette LMR (limite maximale en résidu) définit la concentration maximale admise sans risque pour la santé même si cette quantité est consommée chaque jour toute la vie de l'individu. Il s'agit d'une recommandation de la Commission Européenne s'appuyant sur l'avis de l’autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA).

Elle recommande en outre que les produits dépassant cette LMR soient retirés de la vente, au moins pour ceux qui restent en rayon, ce que la France a fait dès qu'elle a été informée des résultats d'analyse.

Dans la mesure ou au moins deux produits figurant sur la liste sont fabriqués en Belgique et qu'il n'est pas exclu que certains produits vendus en France dans des enseignes comme Carrefour, sous marque blanche, soient eux-aussi vendus sur notre territoire, il y a lieu de penser que ces produits pourraient, eux-aussi, dépasser la LMR.

Questions à l'AFSCA

Est-ce que des mesures de retrait ont été décidées pour les lots tels que mentionnés par le ministère de l'Agriculture français ?

Est-ce que des prélèvements ont été réalisés sur les produits préparés, tels les gauffres, frangipanes et autres biscuits, faisant largement entrer en leur composition des ovoproduits ?

En pareil cas, est-ce que les taux étaient bien inférieurs à la LMR, et dans tous les cas, quels ont été les résultats des tests ?

Avez-vous l'intention de publier la liste complète des résulats d'expertises (et de contre-expertises) en votre possession, dans un souci de transparence ?

Devoirs de l'AFSCA

Mission : veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes.

Est-il permis de dire que dans cette crise comme lors des précédentes, les objectifs sont loin d'être atteints ? Les premiers devoirs de l'AFSCA sont :

Action : retirer immédiatement du commerce les lots, s'il y a le moindre doute qu'ils ne soient pas strictement conformes à la réglementation. Bloquer les exploitations ou entreprises de transformation à l'origine de la contamination.

: retirer immédiatement du commerce les lots, s'il y a le moindre doute qu'ils ne soient pas strictement conformes à la réglementation. Bloquer les exploitations ou entreprises de transformation à l'origine de la contamination. Information : informer le public en toutes transparence de l'avancée de l'enquête, et publication de toutes les informations utiles au consommateur afin de lui permettre de prendre les mesures qu'il estime bonnes pour sa propre santé.

Or l'AFSCA était informé de la contamination au Fipronil depuis le mois de juin, et nous sommes à la mi-août !

Conclusion

Jusqu'à plus ample informé, et contrairement aux rapports laudateurs auto-attribués par l'AFSCA dans le cadre de cette gestion de crise, l'AFSCA a totalement échoué à remplir les objectifs fondamentaux de sa mission et prouve, une fois de plus, qu'elle ne mérite pas la confiance du public. Il y a lieu de penser que nos représentants politiques devraient se saisir du dossier et exiger du gouvernement qu'il prenne les mesure qui s'imposent. On ne peut pas mettre en balance la sécurité des consommateurs (particulièrement les plus jeunes) et les intérêts de quelques acteurs économiques, qu'ils soient dans le secteur de la production ou de la distribution. Si les normes ont été fixées par la Commission Européenne, ce n'est pas pour être décoratives ou informatives, mais bien pour fixer des seuils au delà desquels les produits sont réputés impropres à la consommation, et donc à la vente.

Dans l'attente de votre réponse,

Philippe Huysmans

Webmaster du VilainPetitCanard