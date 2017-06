Lettre ouverte à Monsieur Nicolas Hulot

Quid de la pollution monstrueuse résultant de la circulation des grands navires ?

Monsieur le Ministre,

Bien conscient et sensibilisé aux problèmes de pollution par rejet dans l'atmosphère des résidus de combustion des carburants, je m'étonne que l'on cherche sans cesse à pénaliser les possesseurs de véhicules anciens utilisant du gasoil sans qu'il soit mis en avant une pollution autrement plus importante et même catastrophique aux dires de certains, celle qui provient de la combustion de fioul lourd par les machines des grands navires, qu'il s'agisse des porte-conteneurs géants qui sillonent les mers jours et nuit à longueur d'année ou des paquebots monstrueux qui deviennent monnaie courante.

Je me dispense de rapporter les sources d'information que j'ai consultées, facilement accessibles sur internet, pour retenir les chiffres et les conclusions avancés par des medias habituellement reconnus comme sérieux et fiables :

"Le transport maritime est responsable de 18 à 30% de la pollution mondiale par oxyde d’azote et de 9% de la pollution par oxyde de soufre. Les gouvernements ont sous-estimé les risques sanitaires liés à la pollution du transport maritime."

"Les moyens de réduire cette pollution existent : une législation renforcée permettrait de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année."

"Les 15 plus gros porte-conteneurs du monde polluent à eux seuls autant que la totalité du parc automobile mondial (estimé à 760 millions de véhicules)".

"L'association France Nature Environnement a mesuré qu'un paquebot à l'arrêt polluait autant qu'un million de voitures, en termes d'émission de particules fines et de dioxyde d'azote."

"L'ONG allemande Nabu, chargée de mesurer les émissions de particules fines de ces navires, a démontré que plus de 60 000 particules extrafines par centimètre cube ont été mesurées près du terminal croisière de Marseille, contre 3 000 particules par centimètre cube au parc du Pharo, près du Vieux-Port, qui sert de référence."

"Grâce à des satellites observant la surface du Groenland dans le visible et l'infrarouge, Marie Dumont, du Centre d'études de la neige du CNRM-GAME (CNRS/Météo-France) et ses collègues viennent de mettre en évidence que depuis 2009, la neige présente à la surface du Groenland au printemps et en été, était moins blanche qu'auparavant."

Le transport routier paie des taxes sur les carburants et des mesures ont été prises pour réduire les polluants issus du diesel utilisé par les voitures et les camions, mais les carburants maritimes, bien plus toxiques, restent étonnamment peu réglementés, et mieux encore, ils ne sont pas taxés ! Pourquoi ?

Certains vont jusqu'à dire que la baisse de l'albédo, cause d'une accélération de la fonte des glaces polaires, résulte essentiellement du dépôt des suies rejetées par les grands navires de commerce et de croisière.

Si la réglementation du transport maritime est essentiellement internationale, il me semble cependant que des mesures pourraient être envisagées à l'échelle de l'Europe et de la France pour réduire ces pollutions extraordinaires tant par leurs quantités que par leur nature.

Par exemple une taxe sur les carburants maritimes et une autre pour la pollution "au kilomètre parcouru" sur les marchandises et les passagers transportés par les grands navires auraient pour effet bénéfique de renchérir le prix des produits importés, donc de desserrer un peu l'étau que cette concurrence à bas coût fait peser sur les productions européennes, donc de réduire les quantités transportées par ces navires et, ipso facto, de faire baisser la pollution atmosphérique dans des proportions autrement significatives que lorsqu'on interdit aux particuliers d'allumer des cheminées à feu ouvert ou de faire brûler les feuilles mortes dans leur jardin !

Je ne doute pas que vous êtes déjà sensible à ce problème majeur et je vous prie d'excuser mon audace de prétendre vous le rappeler, mais pour la première fois vous occupez un poste ou l'on peut faire plus que dénoncer les problèmes de pollution et où l'on se doit d'agir pour leur apporter des solutions.

Avec l'espoir que mon courrier sera un encouragement et un aval pour vos actions futures, dans l'attente d'actions concrètes, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations très respectueuses.