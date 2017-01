Lettre ouverte à Thierry Ardisson

Il m’arrive rarement de regarder l’émission « Salut Les Terriens ». Pourtant, elle ne me déplait pas : les invités sont souvent pertinents et intéressants, et vos questions sont adroitement posées. Par ailleurs, vous avez toujours été bien entouré : Stéphane Guillon, Gaspard Proust, Laurent Baffie. Quelle chance !

En revanche, vous vous êtes mépris. Le 7 janvier, 2017 vous invitiez un ancien recruteur de la filiale djihadiste des Buttes-Chaumont et ancien ami des frères Kouachi qui, je le rappelle, ont commis les atroces attentats de janvier 2015. Selon vous, il faut le laisser parler pour que les téléspectateurs se fassent leur idée. En dernière séquence, vous lui demandez s’il est Charlie et il vous répond avec un Pins noir « Je suis Charlie ».

Passionné par l’histoire de France, je ne comprends pas comment vous osez la bafouer à ce point. Fervent défenseur de la liberté d’expression, vous pensez agir pour le bien commun alors que vous faites exactement son contraire. Malgré la déradicalisation totale de ce jeune homme et sa bonne volonté, je ne pense pas qu’il soit moral de lui faire une tribune. L’argument classique est celui de la prévention. Lire ou écouter le témoignage d’anciens djihadistes serait un moyen de sensibiliser et permettrait à de futurs terroristes de s’abstenir. Mais ne serait-ce pas le contraire que vous encouragez ? Glorifier un repenti ne serait pas laisser croire qu’il y a une seconde chance ? Que le djihad ne pourrait être qu’une étape succincte de l’existence éradiquée par quelques années de prison ? La soif du buzz n’aurait-elle pas annihilé votre morale ? Mettre en lumière cet ancien radicalisé, c’est aussi attiser la haine et la souffrance. Inciser une cicatrice enfouie dans chacun de nous pour habilement subdiviser. Votre obscénité est même dangereuse pour l’invité. Son acte de repentance est exceptionnel et sage. Mais la mise en lumière de l’homme contrarie son parcours. Le héros clandestin qu’il aurait dû être est devenu une bête de foire.

Chaque Homme a une seconde chance. Et bien que l’on puisse critiquer notre pays, la France reste l’un des territoires les plus tolérants au monde. Malheureusement, c’est à cause de comportements comme les vôtres que les extrêmes s’élèvent à une vitesse exponentielle. En aucun cas il s’agirait de censurer vos propos, mais de faire preuve de décence. Et je pense que les français manifestent ce besoin de pudeur. Alors oui pour débattre, oui pour aborder les sujets qui fâchent, oui pour participer au débat citoyen, mais non pour calfeutrer l’éthique et offenser vos concitoyens.

Bien à vous,

Nicolas.S