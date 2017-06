Lettre ouverte aux électeurs de la 6e circonscription du Finistère

Mesdames, Messieurs, chers amis du Poher, du Porzay ou de la presqu’île de Crozon,

Les 11 et 18 juin, vous allez élire le député de votre circonscription, la femme ou l’homme qui sera en charge de légiférer à l’Assemblée Nationale sur des projets ou des propositions de loi qui s’imposeront à tous les Français. Il s’agit là pour vous d’une responsabilité car il vous appartiendra d’envoyer au parlement un ou une élu(e) en capacité de prendre en votre nom des décisions importantes pour l’avenir de notre pays. Un choix qui devra de surcroît être fait en ayant conscience que la personne investie de ce mandat législatif bénéficiera d’un insigne honneur dont seules les personnes exemplaires devraient être attributaires dans une République digne de ce nom.

Parmi les candidats qui se présentent dans cette belle et attachante 6e circonscription du Finistère que je connais si bien figure le député sortant Richard Ferrand, un ancien socialiste devenu l’un des fers de lance de « La République En Marche ! » et, depuis la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle, le ministre de la Cohésion des territoires dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Un candidat qui défraie la chronique médiatique et agite la classe politique depuis la révélation par le Canard enchaîné du 24 mai d’une « affaire » immobilière, dont vous connaissez désormais tous les éléments, et qui entache gravement la probité dont l’élu finistérien s’est toujours prévalu.

« Entache » est en effet le mot qui vient immédiatement à l’esprit, car l’on a beau chercher des explications de nature à dédouaner M. Ferrand des soupçons de favoritisme et de trafic d’influence qui pèsent sur lui, rien ne permet de se débarrasser du doute qui a gagné une très large proportion de la population française à la lecture des articles consacrés à cette affaire par le Canard enchaîné, Le Monde et Médiapart. Bien au contraire, les dernières révélations* sur le compromis de vente du bien incriminé – un immeuble dans le centre de Brest – sont accablantes, et l’on en vient à se demander sur quelles bases sérieuses le parquet de Brest n’a pas jugé utile – en l’état – d’ouvrir une enquête préliminaire.

Nul ne peut affirmer que M. Ferrand ait commis des actes pouvant tomber sous le coup de la loi. Son rôle, pour le moins opaque dans le dossier immobilier, n’en relève pas moins d’un « arrangement » avec la morale la plus élémentaire, l’opération ayant permis à sa compagne de se constituer, par le biais d’une SCI au capital dérisoire de... 100 euros opportunément créée, un patrimoine immobilier d’une valeur aujourd’hui estimée à près d’un demi-million d’euros. Et cela grâce à un montage financier tout à la fois « imaginatif » et inaccessible au reste de la population sans la complicité d’une entité solvable et peu regardante comme l’étaient les Mutuelles de Bretagne dont le Directeur général était alors... M. Ferrand !

Certes, ce ne sont pas des fonds privés qui sont en cause dans cette affaire, et à ce jour aucune plainte n’a été déposée. En outre, il ne serait pas sain que les considérations morales viennent s’ajouter aux critères de virginité judiciaire que l’on est désormais en droit d’attendre de tous les élus et membres du gouvernement. Pour autant, M. Ferrand n’est pas un personnage lambda et à de nombreuses reprises il s’est érigé en farouche défenseur de la vertu en politique. Peut-il, dans de telles conditions, continuer à siéger dans un gouvernement qui a fait de la « moralisation de la vie politique » l’un de ses objectifs prioritaires ? Peut-il même, dans de telles conditions, siéger à l’Assemblée Nationale ?

La réponse vous appartient, et je ne doute pas que vous aurez à cœur de donner, non seulement au Finistère et à la Bretagne, mais au pays tout entier, un message clair sur ce que doit être, en 2017, le profil d’un élu de la Nation, respectueux des règles d’éthique et respecté des citoyens.

Je vous adresse mes plus chaleureuses salutations. Kenavo !

* Cf. Le Canard enchaîné du mercredi 31 mai