Lettre ouverte du PACTE à Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

Devant autant d’autorité « légale », d’impéritie, de dissimulation et d’imprécision, nous en arriverons à « vacciner » le carnet de santé plutôt que l’enfant.





Et malheureusement, le DTpolio, très utile et que nous et nos enfants avons eu, (vaccins non cultivés sur aluminium à ce moment là) ne sera plus injecté parce qu’introuvable.





Pour moi, c’est encore plus criminel.