Linky : non, M. Lhomme, nous ne paierons pas pour vos coups de sang

Jeudi 3 août, Stéphane Lhomme, fondateur de l’Observatoire du nucléaire, a été mis en examen pour diffamation, à la suite de propos outrageux contre Nicolas Mouchino, chargé de mission énergie et environnement à l’UFC Que Choisir. Le porte-parole de la fronde anti-linky demande désormais une contribution financière aux détracteurs du compteur communicant pour payer son avocat et ses frais de justice… Une gageure ?

Stéphane Lhomme, un individu trop radical ?

Stéphane Lhomme est depuis longtemps habitué des causes à rallonge. Ce dernier a ainsi fait parti du réseau Sortir du Nucléaire, dont il a été administrateur deux ans, puis salarié pendant dix ans, avant de se faire licencier en 2010 pour son comportement « trop radical » et ses engagements politiques.

A l’époque, Stéphane Lhomme avait déclaré « Cette opération a pu être menée avec la participation des autres salariés du Réseau qui, de façon insupportable, ont soutenu le licenciement de leur collègue. Ils se sont ainsi mis en grève illimitée pour, sous peine de 'couler le Réseau'" avant d’appeler les adhérents et les sympathisants à manifester « pour réintroduire la démocratie dans le Réseau et à préserver l'engagement antinucléaire ».

« La grille de lecture proposée par Stéphane Lhomme est trop simple », déclarait un membre de Sortir du nucléaire... « Humainement aussi, il s'est conduit de manière inacceptable » avait renchéri un membre du conseil d’administration.

Car c’est bien connu, si tous les salariés d’une association se mettent en grève pour demander le départ d’un collègue, c’est forcément anti-démocratique…

Excédée, l’UFC Que Choisir porte plainte

Ce n’est pas Enedis, la société en charge des compteurs intelligents Linky, qui a choisi de porter plainte contre Stéphane Lhomme, mais l’UFC Que Choisir ainsi que deux de ses employés que Stéphane Lhomme s’est appliqué à traîner dans la boue dans un billet de blog, les traitant de « traîtres », les accusant de « corruption » et de « désinformation »…

Loin d’y voir une incitation au calme et à l’apaisement, M. Lhomme éructe en traitant l’UFC Que Choisir de traîtres et d’alliés d’Enedis… Aurait-il fallu que ces derniers acceptent tranquillement de se faire insulter et de voir son nom salir, sans rien faire ?

Dans son article, Stéphane Lhomme a cité des noms de personnes qui ne méritaient peut-être pas la mauvaise presse dont ils sont victimes. Etait-ce vraiment dans l’intérêt de ceux qui refusent Linky de rentrer en conflit avec une association de consommateurs ? D’autant plus que d’autres organisations comme Greenpeace, que l’on peut difficilement taxés d’alliés du système, ou le CLER ont des propos beaucoup plus modérés et constructifs ?

Je fais n’importe quoi, mais vous payez

Aujourd’hui, l’appel à la solidarité de Stéphane Lhomme donne à réfléchir.

Est-ce vraiment dans le meilleur intérêt de ceux qui refusent Linky d’aider à défendre Stéphane Lhomme ? Ce n’est pas Enedis qui lui intente un procès, mais bien l’UFC Que-Choisir, en réaction à des propos agressifs et polémiques qui n’avaient pas lieu d’être.

C’est ces mêmes positions jusqu’au-boutistes qui, par le passé, ont poussé des adhérents de Sortir du Nucléaire à faire bloc pour licencier le patron de l’Observatoire du Nucléaire, dont l’intérêt pour la cause est peut être finalement plus financier qu’autre chose.

Et sous couvert de solidarité, tout un mouvement ne devrait pas à avoir à payer pour les erreurs d’un seul. M. Lhomme, les militants ne sont pas des vaches à lait que l’on peut traire à l’envie…