Lisbonne, l’article 50 .... « et ta soeur ! »

Déjà beaucoup de discussions tournent autour du fameux article 50 du traité de Lisbonne concernant combien de temps il faut se faire pigeonner par Bruxelles avant de quitter cette escroquerie d'Union Européenne (traité postérieur au non français au référendum de 2005, donc que nous n'avons à priori aucune obligation de respecter !!!).

Nous avons mêmes d’éminents énarques qui, se prenant pour des juristes spécialistes autant en droit constitutionnel qu’en droit commercial, certains briguant même la plus haute fonction de l’état, celle qui permet d’aller frétiller du goujon rue du Cirque, nous ont pondu des romans fleuves d’explications, toutes plus emberlificotées les unes que les autres !

Le meilleur est, dans toutes leurs élucubrations, la polémique sur „comment déclencher l’article 50 qui permet au bout de deux ans de pouvoir prétendre enfin obtenir le droit de sortir d’un truc dans lequel nous n’avons pas voulu entrer” ...

Alors en fouinant un peu, j’ai trouvé un point de vue bien plus ancien et auquel j'adhère totalement :

Charles de Gaulle, dans « C’était de Gaulle », tome 2, Alain Peyrefitte :

„C'est de la rigolade ! Vous avez déjà vu un grand pays s'engager à rester couillonné, sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu au cas ou il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit : Je suis couillonné. Eh bien, voilà, je fous le camp ! Ce sont des histoires de juristes et de diplomates, tout ça".

je vais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, en partant du principe que le peuple de France est le propriétaire, sarközy l'intermédiaire et l'acheteur est Bruxelles :

Je prête ma voiture à un voisin en lui disant "elle n'est pas à vendre", et lui décide de la vendre à un bruxellois en signant à ma place .... il commet un acte illégal car il n'a pas l'autorisation de vendre, et le bruxellois également car il accepte sa signature tout en sachant qu'elle n'est pas validée par le propriétaire ... et en plus chaque année je donne par son intermédiaire de l'argent au bruxellois pour entretenir ma voiture et lui entretient aussi celle des autres ...

Alors j’attends un candidat qui va dire ouvertement „on dégage et point barre !!!” .. et qui ensuite va demander le remboursement des sommes induement versées et poursuivre en justice l’intermédiaire, qui n’en est plus à une casserole près...