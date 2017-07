Lisez cette démonstration sur les TEG, elle vous fera gagner des dizaines de milliers d’euros

AV laisse vraiment passer n’importe quoi !!

Jusqu’ 2 millions d’euros les banques proposent le plus souvent d’utiliser la caution crédit logement d’un cout très modique et dont on vous rembourse en fin de prêt une partie en fonction du taux de sinistralité de cet organisme actuellement ont peut espérer un remboursement de 65/70% de la somme versée...Elle proposent aussi un privilège de prêteur de denier bien moins coûteux et moins de formalisme qu’un hypothèque...dont je rappelle qu’il faudra aussi payer pour la lever...

Une question à l’ auteur quel est le % de prets immobiliers inférieurs à 1 million d’ € qui sont garantis par une hypothèque ?

Article insignifiant, sans intérêt, fallacieux...Que vend l’auteur ?