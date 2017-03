Londres & l’Islamisme : la boucle est bouclée

Salut.....

sur le fond je ne sais pas, enfin si pas mal de choses comme de + en + de monde mais on ne peut parler...je vais souvent vers edgeware road ou j’ai de la famille pour ceux qui connaissent , à Londres ....c’est un melting-pot pot teinté arabo musulman,turques etc ,mais aussi polonais ;Français anglais etc etc etc plein de bon petits gourbi pas cher du tout et excellent partout, de mon goût surtout les turcs et asiatiques ..des femmes voilées, très voilées ,pas voilées...des gens partout jours de marché...bonne ambiance...gens entre repliés sur eux même à plutôt sympa en général..le paradis des épices et des senteurs...et tiens justement la station de edgeware road a subit un attentat en 2005...étrange non ??

Qui sont les commanditaires ultimes ? aucune réponse , pas une seule...pas de preuves ultime et définitive...

Moi si je voulais m’en prendre aux intérêts anglais ou us ou français, je taperais là ou ça fait mal..au porte feuille , aux compagnies, aux intérêts de ces pays dans mon pays ou non...tout le monde ferait çà non ?

sauf...certains...

A qui profite le crime, quels sont les motifs, qui a pu le faire.. ?

tout crime rentre dans cette catégorie ....même ceux de déments...

la main d’œuvre on le sait mais ils ne parlent plus..tous tués...ah

A qui profite t’il ? aux états « »attaqués« ».....état de + en + totalitaire, guerres à l’extérieur, vol de ressources, boom des ventes d’armes etc ???

les motifs : pseudo guerre de civilisation, société policière, totalitaire, diffusion de la peur chez les moutons etc...diviser pour régner encore plus fort..etc ???

et l’auteur nous gratifie de la petit vacherie habituelle non fondée sur l’Iran ...voir ici

je rappelle à ce sujet ce petit tableau..

pas moins de 37 bases otan-us autour de l’Iran...

etc..bien sur il manque un nom dans ce post..