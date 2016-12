Loup, en Allemagne comme ailleurs

@velosolex

Car, même face à la crise, le gardiennage des troupeaux ovins et les mesures de prévention contre les attaques font partie du métier pastoral.

En quoi consiste le gardiennage des troupeaux ovins en montagne ?

À être toute les nuits comme une sentinelle au front en temps de guerre à guetter l’arrivée d’un ennemi très discret. Autrement dit à ne pas dormir de la nuit en restant dehors, dans la froidure de l’altitude et sous les précipitations éventuelles, loin de son épouse, de ses enfants et ses amis de la vallée.

Il faut être bien pauvre et n’avoir aucune autre perspective professionnelle pour accepter cette vie-là ! On trouve encore peut-être de pauvres bougres en Espagne et en Italie pour s’y résigner. Mais les volontaires en France et en Allemagne doivent se faire rares ! Vous peut-être ?

Et si l’ennemi arrive, que peut faire le berger ? Comme il n’est pas armé d’un fusil avec une lunette de visée nocturne et comme surtout qu’il lui est interdit de faire feu sur un animal protégé, il est impuissant.On constate d’expérience que les chiens de défense ne sont pas d’un grand effet protecteur.

Des moyens techniques efficaces, électronique et pyrotechnie, sont concevables pour que les loups se mettent à avoir peur des troupeaux et se remettent à chasser les herbivores sauvages de la montagne. Mais ces matériels seront coûteux et devraient être financés par ceux-là mêmes qui veulent imposer leur présence, c’est-à-dire les puissances publiques et non les victimes des agressions.