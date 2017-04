Loup, grands prédateurs, la désertification rurale commence à payer

"ça y est, le gaz de schiste fait son entrée en France. En douce, par la porte du Béarn, une région acquise à l'industrie gazière et pétrolière depuis un demi siècle, depuis l'exploitation du gaz de Lacq, via la SNPA (société nationale des pétroles d'Aquitaine) puis Elf, puis Total. " Françoise D.

bientôt les derricks dans le Bearn ? http://www.france-voyage.com/photos/paysages-bearn-2595.htm

À y bien réfléchir, plus les écologistes empoisonneront les éleveurs traditionnels avec leurs "Grands Prédateurs" et leur idéologie du "tout sauvage", moins il y aura de monde pour défendre les territoires les plus riches en biodiversité.



Après le Rewilding Europe qui se concentre en particulier sur la transformation des problèmes causés par l'actuel abandon des terres à grande échelle en opportunités pour l'homme (citadins ndlr) et la nature (gling gling le tiroir caisse ndlr). À côté de nombreuses autres façons de rentabiliser l'état sauvage(1) : " plusieurs régions ont le potentiel pour proposer à partir de la faune des attractions touristiques de classe internationale."



Après la finance qui lorgne sur les terres pour en faire des "actions de compensations environnementales" et des "actions de compensations carbone" (gling gling le tiroir caisse)



Voici les multinationales du pétrole qui entrent en jeu. (gling gling le tiroir caisse) http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/11/18/gaz-de-schiste-le-petrolier-pourra-forer-au-nord-du-bearn,2071690.php



Et nos écologistes eux sont omnibulés par la réintroduction des grands carnivores dans les futures zones exploitables par ceux qu'ils sont censés combattre. Force est de se poser la question : "D'où vient la manne financière (glilng gling le tiroir caisse) qui permet aux associations environnementales d'éditer des tracts de plusieurs pages sur papier glacé diffusant l'idéologie du tout sauvage ?"



Dorénavant, avec la loi qui arrive dans laquelle les multinationales pourront attaquer les États qui voudraient les empêcher de mettre à profits leur investissements, l'avenir des petits ruraux se noircit considérablement.



(1) état sauvage qui n'existe nulle part en France et peut-être dans le monde. « Les paysages créés par la coévolution de l'élevage et de la végétation ressemblent souvent à des zones sauvages pour les étrangers /alors que/ la disparition des systèmes traditionnels de pâturage tend à s’accompagner de pertes importantes de biodiversité. » FAO

Un lieu déjà anthropisé depuis plus de 8000 ans : la forêt amazonienne qui sert pourtant de référence aux écologistes désemparés. http://www.actulatino.com/2017/03/06/amazonie-la-main-de-l-homme-precolombien-a-faconne-le-poumon-vert-il-y-a-8000-ans/