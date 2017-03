Loup, Italie, Témoignage : « Le remerciement » de la bergère

Vendredi dernier, nous avions publié le témoignage poignant d'une bergère Piémontaise. LOUP, ITALIE, TÉMOIGNAGE "LE J'ACCUSE" D'UNE BERGÈRE



Un témoignage qui discrédite une fois de plus les contres-vérités colportées par des idéologues peu scrupuleux qui ne s’embarrassent pas avec la vérité.



Voici la lettre, non moins poignante, qu'elle nous a envoyé en remerciement :





"Bono sero,



Sabou pa se parlès a nosto modo, ma sario bèl que entre pastre de mountagno gardessian decò nosto lengo. Pensou que aqui en Italio per li pastre la vido es ben mai dificilo que en Franço. Sian mènou noumbrous, countén gaire, aven mènou de countribusioun publico e aquest an aruben mème pas a vendre li agnèl ! Beleu vou demandarèi encaro de enfourmasioun sus coumo se passo en Franço per li pastre.



Gramasis per vostre sousten.



L'amicizia scalda sempre il cuore, anche se da lontano : e di amici abbiamo sempre più bisogno, noi rimasti in pochi a custodire un mondo che non vuole morire.



Le nostre montagne sono sempre più vuote ; qualcuno ha scritto “ ci sono più lupi che bambini, più branchi di lupi che scuole nelle nostre valli”. Per questo ogni giorno fermarsi a pensare fa crescere un po’ la malinconia ; e a volte la rabbia. Eppure vincitore sarà sempre chi continua a credere nei propri sogni. E ciascuno sogna cose belle !

Spero che continueremo a sentirci per continuare assieme a condividere battaglie e sogni !



Se avès temps venès nous veire, vous esperen ici en Coumboscuro.



Arveire,"

Anna Arneodo



Traduction :

"Bonsoir,

Je ne sais pas si vous parlez notre langage, mais ce serait beau qu'entre pâtres des montagnes nous gardions encore notre langue. Je pense qu'ici en Italie pour les pâtres la vie est bien plus difficile qu'en France. Nous sommes moins nombreux, guère joyeux, nous avons moins de contribution publique (ndtr aide ?...subventions ?...reconnaissance ?....) et cette année nous n'arrivons même pas à vendre nos agneaux ! Je voudrais encore vous demander des informations sur la vie des pâtres en France.

Grand merci pour votre soutien.

L'amitié réchauffe toujours les cœurs, même malgré les distances : et d'amis nous en avons toujours plus besoin, vu que nous restons en petit nombre pour protéger un monde qui ne se résigne pas à mourir.

Nos montagnes se vident toujours plus ; quelqu'un a écrit :"il y a plus de loups que d'enfants, plus de meutes de loups que d'écoles dans nos vallées". C'est pour cela que chaque jour s'arrêter pour réfléchir fait monter un peu de mélancolie ; et parfois la rage. Et pourtant les vainqueurs seront toujours ceux qui continuent à croire en leurs propres rêves. Et chacun rêve de belles choses !

J'espère que nous continuerons à échanger pour continuer ensemble à partager nos combats et nos rêves !

Si vous avez du temps venez nous voir, nous vous attendons ici à Comboscuro"

Anna Arneodo





____________________________________________________________________________________________________

Note du traducteur (JF)

Il ne s'agit pas vraiment de langue piémontaise, mais bien d'occitan pratiqué dans les vallées qui descendent des cols alpins vers la plaine du Piemont : occitan introduit dans ces vallées par les réfugiés protestants persécutés en France lors de la Révocation de l'Edit de Nantes, qui s'y sont établis (peut-être déjà au moment de la guerre des religions cathos contre protestants ?....).Les rois de Piémont avaient accordé refuge à ces exilés fuyant les persécutions (dragonnades...).

Comboscuro fait partie de ces magnifiques vallées que j'ai pu visiter lorsque j'enseignais à CUNEO. Stéphane, mon fils, doit se rappeler qu'il m'y a accompagné, par ex. Abbaye de Valmagne. De nombreux jeunes originaires des lieux ou venant d'ailleurs s'y accrochaient déjà pour faire revivre ces magnifiques villages accrochés aux montagnes et désertés depuis longtemps (exode rural de l'après guerre vers les villes industrialisées). Je me rappelle par ailleurs d'une rencontre annuelle par delà ces cols (retrouvailles entre communautés) une année en France, une année en Italie, mais j'ai oublié le nom de cette initiative dont je ne sais si elle persiste...

Amitiés à vous tous et encouragements solidaires à ceux qui ne se résignent pas...

__________________________

ANNEXE : Pour mettre un terme aux mensongère affirmant qu'en Italie tout se passe bien :

Uniquement pour le Piémont :

