Lutte contre les escroqueries au recouvrement : notre lettre donne des résultats spectaculaires

Par Gérard Faure-Kapper.



Chacun doit payer ses dettes. S'il a des difficultés, les dispositions sociales lui apportent des solutions valables.



Mes propos concernent ces pseudos huissiers et cabinets de recouvrement qui adoptent les méthodes mafieuses du harcèlement de leurs victimes.



Voici le mécanisme dont la plupart d'entre nous ont été victimes.



En haut de la chaîne, une banque, un organisme de crédit, un opérateur téléphone avec qui vous êtes en relation.



Exemple : Votre compte bancaire ne fonctionne plus.



La Banque vous ponctionne des frais d'intervention. Votre compte est alors débiteur de, par exemple 4.000€..



La banque sait très bien qu'elle ne pourra pas récupérer ces fonds par les voies judiciaires. Alors, elle passe cette somme à "créances irrécouvrables".



Résultat, une économie d'impôt de l'ordre de 40% , soit 1.600€ de gagné par la banque et payé par le contribuable.



Quant à la créance, elle est revendue à un cabinet de recouvrement. Nouveau gain de la banque, à partir de rien.



Le cabinet de recouvrement, derrière qui il y a souvent un huissier, commence par rajouter ses frais, ce qui souvent double la somme. C'est 8.000€ qui vous sont réclamés.



Téléphone, en moyenne 6 fois par jour, lettres de menaces à entête d'huissier (nous venons avec les gendarmes saisir votre salaire, votre compte, votre voiture, vos meubles). Appels aux voisins, faux acte de saisie sur votre boîte aux lettres, téléphone à votre employeur.



Ils vous font connaître l'enfer pour vous extorquer des fonds . Augmentation de la dette chaque semaine, mais offre spéciale, vous économiserez 2.000€ si vous payez dans les 24 heures.



Les cabinets de recouvrement réussissent. Ils extorquent de l'argent. Mais ne croyez pas qu'ils paieront des impôts. Ils déduisent les montants imaginaires de leur déclaration. Ça compense.



Pourtant, si vous devez réellement de l'argent, l'article L1315 du code civil est, on ne peut plus clair : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.



Le schéma normal est le suivant :



Vous devez de l'argent. Votre créancier, par un huissier, demande au Président du tribunal la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer. Celle-ci vous est signifiée par huissier. Vous avez 2 mois pour faire opposition.



Le problème pour ces cabinets de recouvrement, c'est qu'ils n'ont aucune preuve.



Il faut savoir que la loi Macron, adoptée arbitrairement par le 49-3, prévoit la suppression du rôle du juge et réduit à 15 jours le délai d'opposition.



Résultat, l'huissier, en plein conflit d'intérêt, va émettre sa propre injonction 15 jours après, l'acte est devenu exécutoire et votre compte est ponctionné de toutes les sommes que vous ne devez pas.



Si vous êtes victime de ces pratique, alors voici la lettre que vous pouvez envoyer :





Messieurs,



Par votre lettre du xx xx xx, vous me réclamez un somme de xxx €.



Conformément aux exigences de l'article L1315 du code civil, je vous demande de m'envoyer la preuve de cette créance, notamment un contrat signé de ma part et l'extrait de compte reprenant tous les mouvements éventuels.



Sans l'envoi de ces preuves sous 15 jours, je considérerais être victime d'une tentative d’extorsion de fonds et je déposerai automatiquement une plainte dans ce sens auprès du procureur de la république.



D'autre part, et conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté, je vous demande de supprimer tout élément me concernant dans vos fichiers.



Veuillez croire, Messieurs, en l'expression de mes sentiments respectueux.