Luttes internes chez les réformistes

Dans les rangs du Parti Socialiste deux tendances s’affrontent entre les sociaux démocrates de droite et les réformistes dits de gauche.

A l’issue de ces partielles qu’adviendra-t-il de ce parti qui assis entre deux chaises veut du changement sans bouleverser le système. Trouvera-t-il un compromis, comme à son habitude, pour défendre à la fois les intérêts du Capital et donner l’illusion aux plus démunis qu’ils feront quelque chose ??.

Pourtant il semble évident que les forces populaires font apparaitre leur volonté d’orienter la politique de leur parti vers une prise en compte de leurs besoins vitaux.

Les premiers résultats de la partielle laisse apparaitre deux candidats : Valls le candidat de la droite socialo démocrate et Hamon candidat de la gauche socialo réformiste.

Les orientations ces dernières années montrent un Parti Socialiste dominé par les forces capitalistes. Le dernier Gouvernement de Hollande et consort en sont la démonstration. Ils n'auront rien épargné au peuple Français :

Trahison sur des promesses électorales. Attaques contre les droits de salariés (la loi travail) Attaques contre la démocratie (refus du dialogue par l’application de l’article 49.3)

Echec total sur la politique de l’emploi. Cadeaux exorbitants aux patronat (49 milliards d’€ du pacte de responsabilité) réduction des charges patronales devant favoriser les créations d’emplois) .

Le Parti Socialiste dans ces conditions peut-il se revendiquer d’incarner la « gauche » ?? Peut-il prétendre défendre les intérêts de la classe ouvrière ??

Quoi qu’il en soit, il n’y aura de solutions qu’avec la rupture des prétentions imposées par le grand patronat et les banques. De même qu’avec les politiciens de carrière prompte à défendre leurs propres intérêts au détriment des conditions de vie et de travail du peuple.

La politique doit se faire non pas dans les bureaux dorés de l’Elysée où à Matignon, mais dans la rue aux cotés du peuple. Il faut que cesse l’hypocrisie des visites éclairs des élus au visage condescendant lors des grands accidents ou autres, surtout quand le dos tourné ils pratiquent une politique contraire au bien du peuple.

Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de cette élection primaire pour l’avenir, mais ce qui est évident c’est la volonté du peuple qui opte pour un changement profond et radical en matière de social. Un changement qui ne veut plus de promesses sans lendemains, un changement qui ouvre des perspectives d’amélioration des conditions de vie et de travail.

Attention candidats de parade, candidats carriéristes, candidats menteurs, candidats voyous vous risquez de faire les frais de votre politique injuste et sans résultats bénéfiques pour l’avenir.

24/01/2017