« Ma réponse face au terrorisme d’Etat français »

« L’Aide au Développement est la seule réponse viable face au terrorisme de l’Etat Français. Seul un développement authentique des populations et peuples pauvres sauvera la paix. Le reste n’est qu’imposture ! »

Nous subissons maintenant l’état d’urgence (de cette dictature démocratique !) qui est le résultat d’un aveuglement politique de ceux qui nous gouvernent ! On remarquera le cynisme des puissants qui ont tout intérêt à ce que le terrorisme fonctionne (surtout en période électorale !) car c’est dans l’intérêt des industries de l’armement de vendre ses produits. Il se trouve que la France, est une excellente industrie en pointe dans ce domaine pour les exportations (principalement vers les dictatures pétrolières et gazières du Moyen et Proche Orient) et tous ceux qui travaillent à un échelon ou à un autre pour l’industrie de l’armement (du ministre au balayeur !) sont les fossoyeurs de l’humanité et ce en toute bonne conscience (ou inconscience démocratique !)…

On sera même effaré du pourrissement moral des puissants en ce domaine.

En effet, l’Aide Publique au Développement (APD) qui est en 2016 à un taux ridiculement bas de 0,33 % alors qu’il devrait être (depuis 1970 !) à 0,7 % si les France respectait ses engagements vis à vis de l’ONU, a failli basculer dans la démence des puissants !

Car, l’APD qui est censée participer au développement des pays pauvres, est détournée par les banques pour financer l’implantation des multinationales françaises dans ces dits pays pauvres… De plus, ces fonds servent hélas à financer des aides d’Etat à Etat ou à solder des dettes d’Etat (donc des trucs comptables qui n’ont rien à voir avec le développement des populations rurales pauvres et celles des bidonvilles des grandes cités), alors que dans la définition de l’ONU (Pour la décennie du Développement), l’APD devrait être utilisée pour favoriser l’autonomie alimentaire, les soins et l’éducation. Mais voilà, cela n’est pas rentable de financer l’autonomie alimentaire des pays pauvres, car cela déstabilise la concurrence de l’Occident qui ne pourrait plus refourger ou vendre ses produits parfois « mortels » (comme le scandale du lait d’une certaine multinationale il y a quelques années…) Référence : voir ma page dédiée à ce sujet de l’APD et du Développement : http://pierre.souchier.free.fr/la.terre.html. Dans cette page je ne mets même pas tout les scandales récents !

PIRE QUE LE PIRE C’EST POSSIBLE !

Mais pire que pire, c’est possible grâce à l’actuel Président Français !

En effet, ce brave homme débonnaire et plein d’humour, si l’on en croit les médias, avait l’intention de faire financer par l’APD, les promenades et excursions militaires officiellement appelées luttes contre le terrorisme que fait actuellement la France. Pour faire simple, les factures des bombes envoyées en Centrafrique, Mali, Niger, Syrie et Irak, ont failli être en partie financées par l’Aide Publique au Développement ! (voir l’information publiée dans Le Monde du 13 janvier 2017 à ce sujet : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html).

J’ai rarement vu un telle cynisme ! Je n’ai même pas les mots pour exprimer ma consternation d’une telle corruption morale et intellectuelle ! Bon il est vrai que son prédécesseur avait fait très fort aussi en favorisant le terrorisme en Libye, après l'avoir abondamment bombardé au frais du contribuable Français et anéanti ce pays avec quand même 170 000 morts à mettre à l'actif de cet ex-Président sans scrupule.

Hélas !

C'est la continuité d'une politique lamentable de toute cette Ve République bananière et coloniale qui préfère vendre de l'armement par tous les moyens au détriment du minimum vital pour le monde rural des pays pauvres !

Bref ! Une société de mort qui nous gouverne pour le pire à venir dans l’intérêt bien compris des puissants !

Ce n'est donc pas étonnant que cette stupidité permette la monté du terrorisme… Lequel terrorisme est bon pour les puissants qui pourront, eux, faire tourner les usines d’armement et imposer démocratiquement, grâces aux élus corrompus, le statut d’Etat d’urgence continuellement renouvelé !

Hélas ! 3 fois hélas pour l’intelligence, le bien être et l’ouverture d’esprit de nos concitoyens !

Il serait grand temps de changer de direction car ces prédateurs des sociétés de morts-vivants se sont emparés des pouvoirs (partout sur la planète) pour leurs seuls profits en ignorant et méprisant ouvertement les peuples !

J'ai honte de ce monde de prédateurs cruels et sans pitié où la vie ne compte pour rien… (http://pierre.souchier.free.fr/humanitaire.2005.html)

Ah vivement que l’on retrouve le chemin du respect de la vie en remplaçant tous ces ignobles criminels sur tous les continents… Et que l'on puisse souffler et reprendre un peu de respiration cosmique… Parce que autrement on va tous finir dans l'abîme avec ces imbéciles !

On remerciera au passage les efforts de l’ONG Coordination Sud (http://www.coordinationsud.org) qui œuvre à l’échelon européen pour une véritable reconnaissance de l’APD et d’une aide au développement qui soit authentiquement réorientée pour les peuples et populations rurales et non pour les puissants qui dirigent (qui sont tous corrompus et despotes dictatoriaux.) (https://www.facebook.com/Coordination-SUD-270517446303/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf)

(lire le manifeste de Coordination Sud proposé en cette période électorale 2017 : http://www.coordinationsud.org/document-ressource/manifeste-pacte-de-solidarite-de-developpement-durable-coeur-prochain-quinquennat/ ou le lien moins long : http://bit.ly/2jB7SGY !) (voir ici : https://www.facebook.com/hashtag/pacte2solidarité?source=feed_text&story_id=10154229717771304)

D’ailleurs, en 2017, Coordination SUD entend peser pour que ces enjeux soient au cœur du débat public et que les ONG soient reconnues comme des actrices incontournables de la solidarité internationale. C’est de cela que les candidats à l’élection présidentielle doivent se saisir, c’est à cela que Coordination Sud les appelle à répondre. Voir ici : http://bit.ly/2iIISAU

Voilà ce que je tenais à rappeler, en cette période électorale 2017, en matière de réalité de cette dictature démocratique française qui participe activement au terrorisme planétaire sur le dos du contribuable. Donc sur notre dos ! Une fois de plus !

Bien à vous, votre serviteur des causes justes et du bon sens !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 23 février 2017,

candidat pour les législatives françaises de 2017,

du Mouvement éco-citoyen #100%,

dans la 7e circonscription des Français de l'étranger

http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/index.html

Rappel de notre engagement en matière de vente d’armement :

Extrait : • Oui à une politique de désarmement mondial et une interdiction d’exportation de tout armement des pays de l’UE dans le reste du monde. »

Source : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/reponse_au_comite_du_doubs_14.05.2014.pdf

Extrait de notre site de campagne aux européennes de 2014 : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html

Rappel bis : L’Occident a un lourd passif en matière d’humanité :

" La race des hommes blancs est arrogante. Assez étrangement, ils ont dans l'idée de cultiver le sol et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ces gens-là ont établi beaucoup de règles que les riches peuvent briser mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour leur propre usage et se barricadent contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs constructions et leurs ordures. Cette nation est pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage ".

(Sitting Bull chef sioux Hunkpapa - 1875)

Note : « La richesse des humbles et la pauvreté des puissants » : Les vraies richesses

http://superbiere.tumblr.com/post/139852489239/la-richesse-des-humbles-et-la

