Macromania

Cela fait déjà un petit moment qu’on nous a fabriqué des personnages, fourgués, vendus, imposés de manière à ce qu’ils nous deviennent chers. Cher, quand on se presse au guichet pour les voir chanter leur chansonnette, cher au cinéma pour qu’on y apprécie qui leurs rondeurs qui leur belle gueule ; enfin ce marchandage a toujours marché, on ne voit pas pourquoi en politique ça ne marcherait pas !!

Il faut dire que je n’arrive pas à y croire ! J’ ai vu ce mec en « meeting » ! je n’ai pas pu tenir plus de dix secondes, ce que je ressentais se trouvait entre la honte et la peur, dans un genre différent, c’était exactement le même sentiment que quand j’écoutais, façon de parler puisqu’il ne disait rien, Sarkozy.

Macron, je ne connais personne qui va ou veut voter pour, mais j’en connais beaucoup qui me disent qu’il plaît beaucoup ! L’argument massue, et j’en apprécie la profondeur, c’est qu’il est jeune et nouveau !

Vous pensez qu’on y est ? Le consommateur a réellement supplanté le citoyen ?

Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’on nous raconte des bobards, des bobards pour vendre, mais que les dociles clients vont se réveiller et s’apercevoir assez tôt qu’on peut être jeune, et frelaté.

Dans les dix secondes où je l’ai vu, et je ne crois pas renouveler l’expérience pour le confirmer, j’ai vu un mauvais acteur, qui ne croyait pas lui-même qu’il était là en train de haranguer la foule, sans harangue !

On m’a dit qu’il était très social, qu’il allait faire je ne sais pas tout quoi pour les pauvres gens car enfin ce n’est pas possible toute cette pauvreté. Je me suis dis « ah,tiens ! », ce n’est pas ce que j’avais retenu. On verra hein mais il est possible qu’avoir mis le paquet depuis des années pour les rendre cons, on les a peut-être rendus cons, les gens !

Tant qu’il n’a pas de programme, chacun remplit l’espace à sa façon, c’est pourquoi je fais circuler la petite vidéo vue sur ce site, qui nous présente ses amis et soutiens.

En fait c’est un grand vide sur lequel il n’y a rien à dire, sauf à disserter sur le vide que l’on plaint et qu’on tâche de remplir parce que le vide affole.

Aura-t-il l’habileté d’une Le Pen, qui fait sonder les cœurs pour pouvoir les cueillir ? Mais je ne le crois pas si rusé ; être le pantin, ce n’est pas donné à tout le monde, toutes les filles des sixties n’étaient pas capables, avec un physique anodin et une voix atone, de se croire chanteuses au point de tenir leur rôle. Et s’il lui prenait de se prendre au sérieux et d’y mettre du sien ? pas sûr que ça le serve.

Quelqu’un sait pourquoi Hollande a fait appel à lui ? Était-ce un ordre venu d’en haut ? Dès sa nomination au ministère du budget, je me demandais si je rêvais. Enfin quand je dis « rêve »…

En tout cas, cela le distingue, tous les autres ont une histoire qu’on connaît, sont là depuis longtemps et c’est sans doute pour ça, les sondeurs d’âmes et de sentiments ont dû trouver que le peuple manquait de goût à croire les vieux menteurs, mais que les nouveaux avaient une chance.

On n’a même pas dans nos rangs un Beppe Grillo, un Iglesias voire un Tsipras ! Je ne parle pas d’un Poutine, on n’est pas dans ce genre de société-là où un homme providentiel pourrait relever notre pays.

Tandis qu’on voit l’infantilisme se répandre sur les nôtres comme pesticide sur les champs, on peut à juste titre avoir peur que la mort guette.

Avons-nous été génétiquement modifiés pour que nous n’ayons plus l’ombre d’une claire voyance ?

Dans un monde du « je pense à tout, ne vous préoccupez de rien » si largement plébiscité par les automobilistes qui supportent que leur voiture décident de tout pour eux, les routiers qui s’emmerdent et roupillent au volant, les profs et instits qui appliquent, parfois en râlant, des circulaires qui leur dénient toute initiative, mais en crèvent, les flemmards qui trouvent épatant que tout se fasse en dehors d’eux, les enrhumés qui ne savent pas quoi faire de leur rhume et vont se faire occire par Big Pharma, via leur toubib préféré, les mangeurs de barbaque qui vont se faire achever par leurs médocs anti cholestérol, les sédentaires qui ne font pas un pas et suivent avec application la moindre recette vue sur internet, les peureux et dociles qui risquent la mort en se faisant vacciner, pire, en vaccinant leurs enfants ( on ne sait jamais !!! mon bébé peut attraper la Leishmaniose !), les affûtés qui croient devancer le progrès en se faisant installer un Linky intelligent, les soumis naïfs qui se plient à tous les ordres parce que, si ordres il y a, c’est pour leur bien, ou le bien de tous, les voyageurs passionnés qui se laissent fouiller et confisquer l’opinel de leur grand-père.

Sans parler de ceux qui n’osent plus sortir tant il y a de dangers.

Sans parler de ceux qui se réjouissent que cette nouvelle loi emmerdera le voisin qu’ils détestent.

On obtempère, on a obtempéré, on obtempérera ; pourquoi se gêneraient-ils, voyant la belle obéissance ?

La liste est infinie les amis, il faudrait que j’y passe des semaines pour tenter en faire le tour.

Macron, c’est tout cela, mais, peut-être, comme Sheila ou Vanessa Paradis, nous donnera-t-il un jour, l’occasion de voir en lui un humain, et suscitera, on ne sait jamais, une lueur de compassion ?

j’ai bien eu de la pitié pour Jacques Chirac, quand il a tellement flippé ! Pas au point de voter pour lui en 2002, mais enfin…

C’est qu’il y a peut-être encore en chacun d’entre nous, un reliquat d’humain ? Qui sait !

J’en ai vu dix secondes, reprochez -moi de parler de ce que je ne sais pas !! mais pendant ces dix secondes, j’ai vu Sarkozy, les talonnettes en moins, ce qui est un plus !!!