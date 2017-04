Macron à Marseille ; fatal meeting ?

J'écoutais ce matin Radio Bleue, la radio des papys & mamys qui sont encore le noyau dur des gens dits raisonnables et qui, jusqu'à présent s'accommodaient de la situation votive au sens fête, kermesse, et électaient comme on leur indiquait les bons démocrates ; mouvance pas trop près des bords.

Mais il semble vu les réactions que j'ouïs ce matin d'auditeurs excédés, pour la plupart prêts à voter Marine le Pen ou même Mélenchon ; que le ras le bol soit désormais généralisé dans toutes les states populeuses, et nous ne nous en plaindrons pas ; trop c'est trop.

J'écoutais encore quelques minutes de plus, élection oblige ; bourdin direct face à Fillon qui, cela est-il étonnant, entend bien entendu conserver et même étendre l'immunité parlementaire, sésame des truands endimanchés autoproclamés élites d'un pays en phase terminale ; la France.

Fillon le sobre, l'austère ; gonze qui doute de rien, après flagrant délit de plongée en apnée dans le grenier à blé public, jet privé subventionné le weekend au temps de la sarkozie, se roidit dans la posture ou l'imposture du bon père de famille qui doit gérer un budget serré (pour les autres). Suppression de fonctionnaires dans les hôpitaux déjà exsangues, perception de la retraite une fois demi-mort, non paiement des heures sup, diminution des salaires, augmentation des heures...

Mis à part l'indécence Fillonique, le fameux Système semble aussi perdre le nord. Après l'implosion de Juppé, de Valls, pourtant boostés copieusement par les sondages, le prochain mis sur orbite, désactivé par arrêt de l'arbitre plébéien, en dépit d'efforts acharnés des collabos systémiques prêts à vendre père & mère pour quelque bout de gras, sera donc Macron.

Eh oui. C'est bien beau de flinguer Fillon, Le Pen, Hamon, en gros tous lestés par le Pnf Élyséo-téléguidé sauf Macron qui a bénéficié jusqu'à présent de la bienveillance audiovisuelle face à ses nombreuses casseroles pour l'instant restées underground, cachées sous le tapis seulement...

Seulement le poulain anabolisé à longues dents est en train non pas de marquer le pas, de plafonner dans les intentions de vote, mais d'imploser, tout simplement.

Le meeting de Marseille a été je crois, le sommet du ridicule qui tue, vraiment. En plus des ralliements foireux de ces derniers jours par les politocs les plus authentiquement avariés, haïs ou presque du staff des godillots racornis tentant de grimper sur le radeau de la méduse Macron ;

Bayrou qui se croit malin en proclamant à son tour qu'il ''n'y a pas de culture française'', pour un paysan ou hobereau grassouillet tel que lui c'est quand même un comble, il possède bien un tracteur pourtant ; donc, il cultive...

Valls, promettant fidélité à l'élu de la primaire socialiste ou gauche hors les murs Hamon, puis qui se renie en votant Macron, puis qui, dans le même week-end assure envisager un partenariat avec Fillon !

Valls, ou le point Godwin de la détritude !

Les mots normaux ne suffisent plus.

Le Macron-meeting-marseillais miteux donc sera donc selon moi l'épitaphe ; le point final de l'épisode Macron, qui s'est ridiculisé au-delà du raisonnable. D'abord le nombre de participants, 5000, 6000, 7000 fans racontent les reporters de l'ensemble du mainstream-média…

Mais où ça ?

Une des rares photos en plan élargi nous montre quelques centaines de participants réels, et encore… On voit bien que les fake-news sont propagées par ceux-là même qui accusent 24/24 les vilains complotistes du net de mentir effrontément ; ces gens disent n'importe quoi !

Ensuite, les propos hystériques tenus comme sous l'emprise de substances (très) énergisantes où il n'hésite pas à hurler qu'il faut ''chasser du pays les électeurs du parti de la haine''. Non mais t'as vu ta figure, on dirait bien que la haine se lit dans tes yeux vides ; E.Macron.

On n'en parle pas beaucoup sur Bfm, mais l'accueil de Macron à Marseille a été assez particulier.

Une immense banderole TOUT SAUF MACRON ornait le rond point du Prado, où se trouve la salle du Palais des Congrès ou Supermacron devait se produire.

Les taxis acerbes, farouches anti-uberisation ont tenté après de bloquer le cortège pré-présidentiel*, puis quelques quidams ont dézingué verbalement Macron en live tandis qu'il tentait le dangereux exercice du bain de foule, et encore il a échappé aux œufs frais ;

''On a jamais voté, mais on va voter contre toi, tu ne passera pas !'' et enfin, il paraît que la police a été obligée d'intervenir quand ces taxis-warriors ont jeté des pneus enflammés sur la voiture de Macron qui a réussi quand même à s'enfuir après son meeting dans des crissements de pneus signifiants.

*même pas en rêve

Enfin ; l'apothéose Webique qui conclut le show phocéen du génie financier fut les dizaines, les centaines de milliers de twits qui ont célébré à leur manière la Macron-prestation marseillaise sur le hashtag #Macron, sans même aller sur #ToutSaufMacron ou autre #MacronIlestOùLePognon, hashtags clairement anti-macrons…

Jamais je n'ai vu sur Twitter un tel déferlement hystérique avec photos, vidéos, montages caricaturaux ridiculisant le favori des médias.

Le hashtag #Macron a dû monter à 1000 twits minute facilement hier soir, quasi tous négatifs, même si évidemment les staffs Fillon et MLP se sont déchaînés en priorité, un nombre énorme de gens anonymes, excédés par l'arnaque Macron ont dit de façon souvent crue leur désir de l'éliminer du paysage politique le plus rapidement possible…

Alors on voit mal comment Macron peut-il être encore (et pour combien de temps) en haut des sondages…