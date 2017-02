Macron aime l’autoflagellation

L’Europe est le continent le plus colonisateur de l’histoire du monde, la carte du monde vers 1900 l’atteste. Où les européens ne sont pas allés même en formant, sur la durée, des nouveaux pays. En 1900, tout le continent européen, les iles aux alentours, l’Océanie, l’Afrique, L’Inde, une partie de l’Asie, etc ... on peut aussi ajouter l’esclavage et les déportations forcées. Comme ça ne suffisait pas, on a ajouté 2 guerres mondiales. Notre histoire n’est pas exemplaire depuis Jules césar ou Alexandre le Grand, etc ... Tout ceci est l’histoire, notre histoire. Les autres ne sont pas mieux mais on était pire.

Et maintenant donc ? L’histoire est faite pour être enseignée, jamais oubliée, comprendre d’où l’on vient et comprendre le présent mais l’histoire est aussi faite pour en tirer des constatations, des conclusions et y apprendre de ses échecs.

Il arrive un moment où quand l’histoire commune est reconnue : elle est reconnue. Quoi de plus pour un passé non modifiable ? Vous n’oubliez pas l’histoire mais vous vous devez de repartir de cette histoire. Donc pas d’oubli, la fin des rancoeurs et une vision plutôt d’avenir.

Si on était resté figé pendant 60 ans avec l’Allemagne, ça se passerait comment en Europe ? Merkel s’excuse à chaque fois qu’elle voit Hollande ?

Vous devez passer à autre chose mais sans oublier, ni oublier d’enseigner.

Pour le reste ... un Macron qui ne serait pas engagé en politique : je ne suis pas certain qu’il mette les pieds en Algérie. C’est comment ça ? Opportuniste, c’est le bon mot ?