Macron, comme au bon vieux temps : « Haro sur les députés »

Suppression de la Réserve Parlementaire : la fausse bonne idée ! Suppression de la réserve parlementaire, suppression des remboursement de frais au forfait, factures partout exigées. Voilà donc, M. Macron qui s'en prend à son tour aux parlementaires ! Notez que ce faisant, il fait exactement ce qu'il reproche, à tort ou à raison à ses opposants : de l’anti-parlementariste primaire et viscéral ! Il tape à bras raccourcis sur les parlementaires, pour plaire au bon(?) peuple ! En tant que briguant (du verbe "briguer" !) moi-même, à travers cette élection, un poste de parlementaire, je me devais de réagir, ne fut-ce que pour exprimer l'idée au je me fais, d'être parlementaire !

Eh bien, celà ne vous surprendra pas, l'idée que je m'en fais, n'est pas celle que s'en fait Monsieur Macron.

1. La rémunération.

D'abord, comme 90% des candidats et 100% des candidats de DLF, je ne fais pas ça pour m'enrichir !

Une élection, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça se fait forcément aux dépens de ses autres activités ! Moins de temps à consacrer à votre travail, ou à en chercher un pour les malchanceux qui en sont dépourvus, moins de temps pour trouver ou satisfaire des clients, pour se former etc... et je ne parle pas de la famille !

Non, franchement, on ne fait pas ça pour l'argent !

Maintenant qu'un député qui fait bien son boulot soit bien rémunéré, comme un médecin, un cadre ou un plombier, c'est NOR-MAL !

2. La fin du remboursement forfaitaire des frais.

C'est quoi le remboursement forfaitaire de vos frais ? C'est pour un employé lambda (pas forcément un cadre !) le fait d'être remboursé, par exemple 20 euros quand, pour des raisons de service, vous avez été obligé de déjeuner ou de dîner à l'extérieur ! Et itou pour l'hôtel, ça doit être, disons 120 euros !

Pourquoi a-t-on inventé ça ? Pour simplifier la vie à tout le monde !

Employé en formation, vous déjeunez à l'extérieur pendant 3 repas de midi ; vous serez remboursés 60 euros, même si vous n'avez dépensé que 48 euros ! Quel bénéfice, tu parles ! A mon avis, vous allez pas devenir Crésus et votre boîte va pas se ruiner avec ça !

Avantage, vous n'avez pas besoin de garder des factures, vous avez souvent bien autre chose à penser et on va pas payer 3 heures un employé qui vous coûte 80 euros de l'heure pour vérifier 3 factures à 20 euros !

Que ce système soit étendu aux députés me parait censé ! Je ne connais pas les montants de leur forfait, à la limite on peut vérifier qu'ils sont adéquats !

Au final supprimer ce mode de remboursement, c'est une humiliation, puisque ça les désigne comme des voleurs potentiels. Ils ne sont pas plus voleurs que des employés de n'importe quelle boîte. D'aucuns sont honnêtes, d'autres triches. C'est partout ainsi !

La solution n'est pas d'emmerder tout le monde mais de détecter ce qui trichent et de les punir. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement. N'importe quel imbécile vous fait en 3 minutes un faux justificatif de frais avec Photoshop... ou Gimp !

3. La réserve parlementaire.

Là, on touche au plus sensible, car cette réserve a, à l'origine, un rôle politique. Elle permet au député d'entreprendre des actions, de sa propre initiative sans en référer à qui que ce soit. Elle est donc le garant de l'indépendance du représentant du peuple qu'est le député.

C'est grâce à la réserve parlementaire que des députés ont pu faire des voyages en Ukraine, bravant la politique anti-russe d'un gouvernement qu'ils désapprouvaient ! Ils étaient bien dans leur rôle.

C'est grâce à la réserve parlementaire, qu'un député pourrait par exemple faire faire des investigations sur la dangerosité du gaz de shiste pour avoir un avis indépendant des lobbys. N'est ce pas précieux ?

Supprimer la réserve parlementaire c'est retirer de l'indépendance à un député donc au Peuple Français qu'il représente.

Il y a eu des abus ? Et alors ? Est-ce pour cela qu'il faut tout supprimer ? Il y a eu des scandales dans les hôpitaux, doit-on pour autant fermer tous les hôpitaux ?

La réalité est que Macron fait d'un pierre deux coups. Il fait de la démagogie pour tenter de remonter sa côte de popularité déjà vacillante et il enchaîne les députés pour mieux jouer les autocrates de pacotille !

Je m'inscris donc en faux contre cette démagogie de Macron qui pousse vers l'absolutisme.

Député est un métier noble, député est un métier de responsabilité et de devoir.

Un député, ce n'est un godillot ni un défouloir !

Un député c'est le représentant du peuple Souverain, responsable du Pouvoir Législatif. Ce qui suppose qu'il en a les moyens.

Pour toutes ces raisons, je m'oppose clairement aux cyniques projets de notre président visant à dévaluer ce noble métier, cette grande fonction.