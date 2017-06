Macron courtise Poutine à Versailles, Trump admoneste Merkel à Bruxelles

A l’auteur : Il ne sert à rien d’utiliser des mots blessants pour étayer votre thèse d’autant que les intéressés ne liront pas votre prose. Chacun assume ses responsabilités, plus ou moins bien, et son rang dans la hiérarchie sociale.

Seules les forces historiques en action sont intéressantes et non pas les personnes qui les servent.

Le Grand Jeu de Go continue comme avant. La guerre entre blocs est devenue impossible grâce aux armes balistiques nucléaires. Avant, ceux qui déclaraient les guerres avaient les plus grandes chances de s’en tirer indemne, ce n’est plus le cas.

L’empire US, ruiné, est à bout de souffle, comme le fut l’empire Romain avant lui. Ses contradictions, faiblesses et absurdités, éclatent au grand jour par effet Trump. L’une des pires dictatures au monde, l’Arabie Saoudite, par ailleurs, première source du terrorisme moderne dont de nombreux étasuniens furent victimes, est choyée comme une amie fidèle alors que l’Iran, pays victime des interventions occidentales mais finalement, peu agressif, est désigné comme l’ennemi sans raison valable. Le complexe militaro-industriel n’a fait que prendre de l’importance jusqu’à constitué une tumeur trop grosse pour être extraite sans tuer le malade. Cette tumeur pour grossir encore a besoin d’ennemis.

La Russie, grand pays par la surface mais pays faible, économiquement et socialement, n’a rien retenue des causes de l’échec de l’URSS. Obnubilée par sa grandeur passée, excitée par les provocations US, elle se fourvoie dans une course aux armements aussi couteuse, qu’inutile.

La Chine n’en finit pas de s’éveiller, coincée par une bureaucratie plus soucieuse de garder le pouvoir et ses prébendes, qu’autre chose. Ses gesticulations et revendications en Mer de Chine sont de même nature que l’envahissement des Malouines par la dictature argentine, un prétexte au nationalisme. Là aussi, la stérile course aux armement détournent d’importantes ressources et nuit au développement social.

L’Europe-Unie égale à elle-même, divisée en principautés égoïstes, crispées sur leur grandeur passée, domine la planète, économiquement mais peine à exister politiquement pour la plus grande satisfaction des autres blocs. Il est remarquable que les vieilles ficelles du « diviser pour régner » soient une tactique toujours aussi efficace, employée avec une remarquable constance par les autres blocs.

Mais le plus important n’est pas là.

L’important est que la population mondiale explose, aggravant le déséquilibre écologique, dont la hausse des émissions de gaz à effet de serre, l’exploitation excessive des sources de nourriture marines et terrestre, l’épuisement des matières premières facilement accessibles, et bien d’autres choses aux conséquences à venir désagréables.

La mesure la plus importante à prendre est un contrôle strict des naissances par continent pour ramener au plus vite la population mondiale à un chiffre compatible avec les capacités connues du développement durable.