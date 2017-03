Macron en tête dans les sondages : la France a les meilleurs médias du monde !

Les médias américains, qui n’ont pas réussi à empêcher l’élection de Trump, devraient en prendre de la graine ! Nos médias bien français sont en train de leur donner une véritable leçon de politiquement correct appliqué à l’électorat.

Oui nous Français, nous pouvons être fiers ! Car nous avons sans doute les meilleurs médias au monde. Rien que ça. En tout cas les meilleurs en terme de manipulation de l’opinion. La preuve ? Transformer un jeune inconnu totalement novice en politique en sauveur adulé du système en moins de deux ans. Ils l’ont fait.

Mais plus fort que ça. Cet inconnu est un énarque et ex banquier d’affaire ayant à la fois des idées ultra-libérales en économie et des valeurs dignes de l’extrême gauche (« il n’existe pas de culture française », « la colonisation française est un crime contre l’humanité », etc). Et cerise sur le gâteau, son programme se trouve aussi être le plus proche de celui du Président sortant, pourtant honni. C’est pas fort ça ?

Fort charitablement, nos médias ne se sont pas trop attardés sur les contradictions de ce programme. En voici donc simplement deux.

Le chantier numéro 1 du futur Président sera « la transmission des savoirs fondamentaux et de la culture » à l’école. Oui mais quelle culture ? Puisque l’impétrant reconnaît lui-même qu’il n’ y a ni « culture » ni « art » français ?

Dans le même ordre d’idées, il promet la création de 5000 postes de garde-frontière européens alors qu’il avoue dans le même temps que la France et L’Europe n’ont pas accueilli suffisamment de migrants. Dès lors, la mission de ces gardes frontières sera-t-elle de s’assurer que les migrants la franchissent sans se blesser dans les barbelés ?

Cela dit, il faut bien reconnaître qu’il y a quelque chose de séduisant chez cet homme-là. Une sorte de panache peut-être, qui le distingue assez nettement de l’autre disciple de la mondialisation : François Fillon. Car, Pénélopegate mis à part, Fillon a un côté doloriste. Pour lui, la mondialisation c’st un peu comme l’huile de foie de morue : ça a mauvais goût, mais c’est bon pour ce qu’on a.

Alors que chez Macron, il y a cet enthousiasme, ce côté mondialiste assumé voire carrément illuminé. Et s’il y a une chose que les électeurs de tous les bords ont désormais en commun, c’est qu’ils ne supportent plus les petits renoncements honteux de leur candidat. La reculade de Fillon sur la Sécu lui a d’ailleurs sans doute coûté aussi cher que le Pénélopegate dans son électorat.

Mais faire mousser Macron, ce n’était pas suffisant, il fallait aussi torpiller ses principaux rivaux. La candidature de Hamon venant opportunément brouiller celle de Mélenchon, il ne restait plus que Fillon et Le Pen. On connait la suite, le fameux Pénélopegate, puis l’affaire des assistants parlementaires du FN que nos médias font tout pour amalgamer.

Transformer le successeur quasi-désigné d’un président sortant honni, un inconnu sans expérience et sans parti politique, en homme providentiel tout en élimant ses principaux rivaux, il fallait le faire. Félicitons donc nos médias dont la mission semble pratiquement accomplie. Du vrai travail de pro avec mention spéciale aux « grands » hebdomadaires (L’Obs, L’Express, Le Point) qui ont taillé la statue du futur homme d’Etat à grands coups de Unes toutes plus glorifiantes les unes que les autres (1). Et gageons que même Poutine doit admirer le travail en connaisseur.

A moins que… les électeurs français ne soient plus crédules et plus facilement manipulables que les électeurs américains ? Mais non, bien sûr que non. Cela est impossible. N’est-ce pas ?

(1) http://lvsl.fr/medias-ont-fabrique-candidat-macron