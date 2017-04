MACRON est utile à la finance mondiale

M.MACRON a connu une fulgurante ascension depuis son statut de secrétaire adjoint au cabient de HOLLANDE à sa candidature à la présidentielle qui surprend tout le monde... Comment cet inconnu peut-il à ce point occuper l'espace médiatique et se présenter comme l'éventuel futur président de la République ? Que peut-on espérer du plus européen des candidats à la présidentielle ?

Il était un illustre inconnu et puis il est devenu Ministre de l'économie en 2014 où il apparait au grand jour....

Depuis, il a créé son parti "en marche" et il est devenu présidentiable, en se déclarant ni de gauche ni de droite tout en déclarant être socialiste....

Bizzarement, Jacques ATTALI estimait il y a quelques années qu'il avait les qualités pour être président, et c'est même ATTALI qui a présenté MACRON à HOLLANDE.....

Pour l'historique et la personnalité de M.MACRON il est intéressant de voir sur YOU TUBE ce qu'en disent M.ASSELINEAU François candidat à l'élection présidentielle (et inspecteur des Finances) et M.JOVANOVIC Pierre (écrivaine et économiste) ; selon eux M.MACRON est un pur produit de la finance qui n'a d'autre vision simpliste du futur qu'un ultra-libéralisme économique et rien d'autre..

La présence de M.MACRON dans les médias et le traitement de faveur dont il bénéficie est assez flagrant ; les journalistes n'émettent jamais de remarques négatives quant à son absence de programme, et à son obsession du libéralisme...

C'est M.MACRON qui a permis à la société UBER de s'implanter et de se développer en France, alors que cette société exploite des chauffeurs issus de milieux défavorisés...

M.MACRON est favorable à l'Union Européene qui a récemment signé l'accord CETA avec le Canada ; le CETA est un accord sur les échanges commerciaux avec une diminution des barrières tarifaires ; ce qui va entraîner une concurrence importante pour les entreprises françaises....

Un autre exemple de la main mise des capitaux nord américains sur la politique de l'Union 'Européenne est la vente de la banque Portugaise NOVO BANCO (issue de la banque BANCO ESPIRITO SANTO) au fonds d'investissement privé américain LONE STAR... Les européens en sont réduits à vendre leurs bijoux de famille aux américains et aux chinois (la Grèce à vendu son port du PIREE à la société chinoise COSCO)

Ce que l'on peut craindre si M.MACRON est élu, c'est une aggravation de la situation car son discours ne vise pas à défendre l'emploi en France mais plutôt à encourager l'ultra libéralisme face auquel nous ne pourrons pas lutter, avec pour concurrents les américains et les chinois....

On peut craindre aussi d'autres affaires comme le LUXLEAKS ; qui est un véritable scandale puisque le Luxembouirg permettait via ses banques à des grosses entreprises, comme GOOGLE FRANCE (entreprise américaine d'origine) de faire de l'évasion fiscale ; et comble de tout, les employés qui ont dénoncé les faits ont fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la justice luxembourgeaoise.....

Autre fait qui atteste des liens entre la Commission Européenne et le monde de la finance c'est le reclassement de M.BAROSO qui s'est recasé chez GOLDMAN SACHS la banque d'affaire qui a magouillé les chiffres de la Grèce pour la faire entrer dans l'euro pour mieux la plumer après....

Dans tous les discours des politiciens français ont constate des différences de point de vue énormes sur l'Union Européenne car finalement ces politiciens sentent que les choses leur échappent, pour partie ils se sentent tenus par les traités européens, et pour l'autre partie ils veulent modifier les traités ou quitter l'Union Européenne...

En réalité CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE ont paru dépassé par la situation qui leur échappe puisque c'est la commission Européenne qui dirige... Les anglais ont quitté l'UE car ils ont réalisé que cette mécanique infernale les privait de leur souveraineté....Ils ne seront certainement pas les derniers à quitter le radeau de méduse...

En réalité l'Union Européenne c'est un système totalitaire géré par les banques et la finance mondiale (Mario Draghi le président de la BCE est lui ausi un ancien de GOLDMAN SACHS) ; on se demande si voter aux élections présidentielles et aux éléctions législatives à encore un sens, puisque le pouvoir de décision se trouve à l'étranger à Bruxelles.....

En fait il y a deux clivages qui se renforcent en France et dans les autres pays européens ; un clivage qui reunit les pro Union Européenne, et de l'autre le clivage qui rassemble, de plus en plus d'ailleurs, des personnalités qui mettent en doute l'UE et qui souhaitent un retour à une souveraineté nationale...

Quand on constate que l'Union Européenne est un fiasco complet , que les entreprises françaises disparaissent et que le chômage de masse perdure, on se demande pourquoi il faudrait voter pour le banquier d'affaires M.MACRON...

Au-delà des élections présidentielles de 2017, il existe une menace qui est la dette publique de la France d'un montant de 2137 milliards ; en 2007 sous SARKOZY la dette était de moins de 1500 milliards ; M.SARKOZY lors de la crise de l'euro en 2008 a voulu sauver l'euro et les banques avec Mme MERKEL par contre il n'a pas sauvé le budget de la France... J'aurais préférer qu'on laisse tomber l'EURO déjà à ce moment, car de toute façon selon moi l'EURO est condamné à disparaître, car les dettes des Etats ne sont pas remboursables vu leurs montants...

La Grèce en est un exemple, malgré les sauvetages à répétition et les prêts du FMI et autres, la Grèce n'arrive pas à redresser son économie et elle ne pourra pas rembourser ses prêts ; donc elle va certainement quitter l'EURO prochainement.

La France avec sa dette ingérable risque de se trouver dans une situation identique à la Grèce, avec des salaires et des pensions en baisse, des programmes d'austérité qui se suivent, sans pour autant solutionner le remboursement de la dette qui va nous étrangler doucement...

Si cela continue nous serons amené à vendre nos bijoux de famille nous aussi ; d'ailleurs l'aéroport de TOULOUSE a été vendu à un consortium Chinois ; bientôt peut-être seront nous amené à vendre le Château de Versailles à un fonds de pension américain pour éponger une partie de notre dette....