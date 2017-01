Macron et le Discours à l’Université Humboldt : entre KowTow et Montoire économique, l’allégeance de la France à l’ordolibéralisme

Le kowtow (叩頭 en chinois traditionnel, 叩头 en chinois simplifié, Kòu tóu en hanyu pinyin et Kau tàuh en cantonais) est un geste marquant le signe d'un profond respect qui consiste pour la personne qui l'exécute à se mettre à genoux et à s'incliner plus bas que terre... C'est principalement en réalité un geste de soumission devant l'Empereur et qui obligeait son auteur à s'agenouiller, se relever et se cogner le front violemment au sol à trois reprises pour bien marquer les rôles et situations respectifs du visiteur vassal face à son suzerain.

I- La visite à Berlin comme les déclarations de M. Emmanuel Macron, candidat à la Présidence de la République française, sont une faute politique majeure, un nouveau Montoire diplomatique et économique (une vieille tradition...) si l'on considère la manière, la conduite, le contexte, les circonstances qui les ont entourées.

Nous avons ainsi notre petit Franck Underwood à nous (sans le talent), sorte de Kennedy revisité (en retard d'une époque), une sorte de VRP d'un socialisme qui se voudrait rajeuni et rendu plus présentable que celui de ses ex-patrons, plus germano-compatible dira-t-on, venu offrir à son vieux voisin et prochain nouveau Maître (l'Allemagne) un pays encore un peu riche (la France), tenu par une administration efficace (comme d'habitude) et susceptible de fournir une force de travail docile et bien formée que l'on veillera à bien tenir en laisse pour qu'elle ne se pose pas trop de questions déplacées sur son utilité et son devenir.

Vieille histoire, dira-t-on avec raison, mais dont on refusera la réédition car il serait dommage que cette bonne vieille tradition historique s'amuse une fois de plus à nous repasser les plats d'une cuisine devenue insipide et sans imagination.

La comédie macronesque est tout simplement inadmissible et scandaleuse.

Bizarrement, on gardera en mémoire (mais M. Macron qui est né en 1977, année de sortie du premier Star Wars, est peut-être trop jeune pour s'intéresser à de vieilles actualités cinématographiques en noir et blanc) la visite et le discours du général De Gaulle s'adressant - en Allemand - à la jeunesse allemande enthousiaste. Il est manifeste que l'on change ici de registre !

On prendra en effet le temps de visionner ne serait-ce que le début de cette superbe vidéo du discours de De Gaulle prononcé à Ludwigsbourg en 1962. Die Rede von Charles de Gaulle an die deutsche Jugend. Ludwigsburg, 1962.

On n'hésitera pas non plus à écouter l'extrait de cet autre discours prononcé à Bonn le 4 septembre 1962.

https://www.youtube.com/watch?v=dqQdyKbyRXY

On comparera ensuite ces morceaux d'anthologie, la force et la présence d'un véritable chef politique, avec la prestation honteuse du farfadet venu offrir l'allégeance de son pays à l'Allemagne sous couleur (Verboten zu lachen ! Holen Sie sich ernsthaft, bitte ! Interdit de rire !Un peu de sérieux, s'il vous plaît !) de se « forger une stature d'homme d'Etat ». A croire que les mots ont perdu tout leur sens...

On jugera en effet de la prestation de l'intéressé :

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/comment-macron-tente-de-se-forger-une-stature-d-homme-d-etat-902147.html

http://www.entreprise.news/emmanuel-macron-sur-la-route-de-la-collaboration-avec-lallemagne/

Il est donc plus que jamais urgent de mettre un terme à cette mauvaise pièce de théâtre jouée par un mauvais acteur prêt à tout et surtout à n'importe quoi.



II-Je crois donc nécessaire avec ce billet d'attirer l'attention de tous ceux qui seraient prêts à chavirer et succomber aux charmes macronesques d'une valse-hésitation électorale sur l'impérieuse nécessité de considérer la réalité du monde et de décider de se doter enfin et de toute urgence de gens qui soient réellement faits et dimensionnés pour le poste et les fonctions que représente très exactement l'exercice de la Présidence de la République.

Je parle ici d'un sujet très sérieux.

Il s'agit plus simplement de réaliser tant qu'il en est encore temps, i.e. avant l'élection présidentielle de 2017, que les véritables interlocuteurs économiques et financiers de notre jeune ami - malgré ses talents et capacités -, sont d'une trempe et d'une dimension dont lui-même n'a probablement pas vraiment idée. Si l'on considère l'Allemagne actuelle et ses dirigeants, je pense ici à l'actuel ministre des finance M. Wolfgang Schäuble, par exemple, il faut en effet avoir rencontré ne serait-ce que quelques minutes le locataire du bureau n° 4453 de l'immeuble de la Wilhelmstrasse, membre du Bundestag depuis plus de 40 ans, pour comprendre qui est réellement ce loup gris aussi dur avec les autres qu'il l'est avec lui-même, fort d'avoir surmonté avec un courage exceptionnel sa paralysie consécutive à la tentative d'assassinat au poignard dont il fut autrefois victime.

Entre un Emmanuel Macron et un autre ministre des finances tel que M. Wolfgang Schäuble qui a probablement déjà décidé de succéder à Mme Angela Merkel, laquelle a montré qu'elle était capable de tenir la dragée haute à Vladimir Poutine - по-русски - на немецком языке -, il est bien évident que les jeux sont faits. Car face à une telle personnalité que rien n'impressionne sous son air de sympathique fermeté de croquemitaine prêt à tenir en laisse ou à déchiqueter son jeune interlocuteur, face à un homme qui a mis à genoux sans état d'âme la Grèce avec la task force d'une Troïka, sorte de Treuhandanstalt devenue opérationnelle dans un pays qu'elle n'a pas hésité à découper jusqu'à l'os après avoir « restructuré » l'ancienne RDA,( ce qu'elle rêve de faire avec la France), la France, précisément, n'est absolument pas armée avec un candidat tel que le jeune Emmanuel venu à Canossa-Montoire-Berlin et désormais en position de faiblesse avouée et avérée pour dire et faire ce qu'elle doit faire en Europe en 2017 : s'imposer.

Je ne parle même pas de la présence physique de l'intéressé à l'échelle internationale face à un Poutine, un Xi Jinping ou un D. Trump. Il faut en effet un certain gabarit et un certain tonus pour monter sur un ring de la Wrestlemania. Car le Public est connaisseur, voyez-vous, et l'arène internationale exige en effet un lanista et des gladiateurs, pas des martyrs qui, comme chacun sait, servent en prime time de zakouskis et de biscuits d'apéritif pour les lions. I'm sure he'll loose, Mama ! Baby face ? Mauvais rêve, mauvais choix, mauvaise donne, sauf à vouloir une fois de plus jouer la France perdante pour cinq années de plus.

Je n'accepte pas cette perspective.

Pas de KowTow, de Montoire économique et encore moins d'allégeance de la France à l'ordolibéralisme.

J'ai autre chose à proposer.

Références et pièces d'information :

http://plus.lefigaro.fr/tag/wolfgang-schauble

http://www.spiegel.de/international/germany/how-german-finance-minister-schaeuble-navigates-the-euro-crisis-a-924526.html

https://www.youtube.com/watch?v=dVxVDDYwNvU

https://www.youtube.com/watch?v=MMKFIHRpe7I

http://www.la-croix.com/France/Politique/Emmanuel-Macron-promet-Berlin-reformes-serieuses-2017-01-11-1200816335

On lira avec intérêt l'éditorial de Lucienne Magalie Pons relatant le voyage à berlin de M. Macron :

http://luciennemagaliepons.blogspot.fr/2017/01/actualites-demmanuel-macron-deplacement.html