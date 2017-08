MACRON is DEAD

La com’ et le buzz n’ont qu’un temps, la preuve : Macron plonge dans les sondages. Ariane est redevenue la groupie du trotskyste - internationaliste & européiste Mélenchon...

"Faire de Mélenchon, qui en bavait d’envie depuis des années et des années, sans réussir à y parvenir, le leadership de la gauche ! Ça aussi, c’est un sacré exploit ! "















Quand elle aura le temps, Ariane devrait nous expliquer comment la FI, quand Macron sera dans les choux et qu’elle arrivera au pouvoir, va obtenir l’unanimité des 27 pays pour changer les Traités et la finalité de l’ Europe, avec 27 pays dont les intérêts divergent sur tout, et de plus en plus ...Car il ne suffit pas de faire du buzz, de la com’ et s’agiter comme une Orangina pour réussir, encore faut-il tenir compte de la réalité de la situation européenne. Sinon, c’est de l’enfumage XXL.. , comme Macron.Petite liste des pommes de discorde qui divisent les pays européens et empêche toute unanimité pour changer les Traités européens :

- Le dumping social et les travailleurs détachés.

- Le dumping fiscal, l’impôt sur les sociétés et les paradis fiscaux.

- L’ OTAN

- L’ Ukraine

- Les sanctions contre la Russie

- Les frontières et les migrants

- Les euro bonds et l’ Allemagne

- Les QE de la BCE

- L’avenir de la zone euro







Bienvenue dans le monde réel ! Sur tous ces sujets, certains pays tirent bénéfice et pas les autres. Exemples :



- les paradis fiscaux, l’Irlande, Malte, les Pays Bas, le Luxembourg en sont enchantés, mais pas les autres.

- les travailleurs détachés : 11 pays sont pour, les autres sont contre.







Comment Mélenchon va obtenir l’unanimité ?