Macron l’illusionniste

Macron grand monarque jupitérien ?

Cet ancien inspecteur des finances, qui a probablement oublié d'inspecter de nombreux français vivant en Suisse ou en Belgique, est sorti de l'ENA en 2004.

Repéré très tôt par les chasseurs de têtes du Bilderberg, il est nommé rapporteur de la Commission Attali (Commission pour la libération de la croissance française).

Sur recommandation de Jaques ATTALI, il se met en 2008 "en disponibilité" de la fonction publique, et devient "banquier d'affaires, dans l'une des antichambre du pouvoir et au cœur du système Bilderberg.

Une chose certaine, il est sorti de la cuisse de Rothschild. C'est un illusionniste, un produit de synthèse fait par les médias et surtout par le fric. Il a été un ministre peu inspiré. Par exemple sa mesure phare « les cars Macron » qui devaient créer 20 000 emplois, a créé seulement 2000 emplois et de nombreuses sociétés d’autocars sont aujourd’hui en difficulté.

En effet, Macron a été un piètre ministre des finances : Mediapart, en mai 2016, explique que le fisc a réévalué le patrimoine de M. Macron et de son épouse. En clair, la valeur à laquelle ils évaluaient leurs biens a été jugée trop faible par l’administration :

« Après un an et demi de discussions avec le fisc, ayant porté en particulier sur la valeur de la demeure de son épouse au Touquet, Emmanuel Macron a finalement admis qu’il devait payer l’ISF et déposé une déclaration rectificative pour les années 2013 et 2014. »

Ainsi réévalué, le patrimoine de M. Macron a dépassé le seuil auquel un foyer fiscal est assujetti à l’ISF, soit 1,3 million d’euros. Le ministre restant dans la première tranche du barème de l’ISF, il devra payer 1 % du montant de son patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.

Au titre d’un redressement fiscal, Emmanuel Macron a acquitté 4174 euros d’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) pour 2013 puis 2264 euros pour 2014.

Tout ceci fait un peu désordre pour un ancien ministre de Bercy.

Un manque de légitimité

Il a été Commandité pour satisfaire le CAC 40, l’Europe de Merkel et les forces de l’Empire, il a réussi à mettre dans son chalut les voix d’un électorat sans autre conviction que les unes de Match et son absence de programme.

Sinon comment expliquer l’abstention record et l’indigence des propos de ses électeurs de base.

S’affirmant ni de gauche, ni de droite, de gauche et de droite, il est partout et nulle part.

Il ne court aucun risque de clivage puisque tout ce qu’il dira durant la fin des législatives sera compatible avec le néant conceptuel de sa position politique.

Macron a obtenu 8,6 millions de voix au premier tour de la présidentielle , ses candidats n’ont obtenu que 6,4 millions de voix au premier tour des législatives : une chute spectaculaire

Par ailleurs, les 24,4 millions de citoyens qui se sont abstenus (51,29%, record historique), n’ont jamais souhaité soutenir Macron. Celui-ci, probablement ultra-majoritaire à l’Assemblée nationale, sera très minoritaire dans la société. Cette assemblée manquera de légitimité.

Des candidats de son parti LREM très héthéroclites et très curieux !

Cette nouvelle majorité est composée de trois catégories de personnes. Il y a d’abord les traîtres, des gens qui ont quitté leur ancien parti (Les Républicains et le Parti socialiste) pour celui de monseigneur Macron car la gamelle était plus attrayante.

Il y a ensuite des membres des classes moyennes supérieures qui sont entrés en politique pour s’amuser, sans avoir la moindre conscience des responsabilités qui seront les leurs s’ils sont élus : des amateurs facilement manipulables

Il y a enfin une cohorte de lobbyistes qui se sont précipités chez Macron pour défendre dans l’Etat des intérêts privés qu’ils représentent, ceux de très grandes entreprises. Le sens de l’intérêt général, du dévouement au bien public est totalement absent de l’esprit et de la culture de ces individus.

Ainsi, les nouveaux députés LREM, traîtres à leurs partis, individus sans la moindre conscience politique, lobbyistes... vont devoir faire face aux mobilisations sociales visant à entraver la politique ultralibérale

C'est un hold-up politique qu'Emmanuel Macron veut réaliser

Dans son article "La démocratie sans le peuple" Fabrice AUBERT nous fait une remarquable démonstration de ce hold-up :

"LES LEGISLATIVES UNE CARICATURE DE DEMOCRATIE : les Législatives servent à élire les députés du peuple, députés qui proposent écrivent et votent les lois de la République…. Mais la Vème République est devenue tellement totalitaire que le « Président Roi », une fois élu, ce ne sont plus des députés qui sont élus mais, juste des « pots de fleurs », soumis au pouvoir du monarque dont la seule fonction consiste à voter oui, sur la demande du souverain.

LES RESULTATS BRUTS : Il faut observer les résultats avec attention pour comprendre en quoi tout ceci est une caricature de démocratie. Certes, en apparence, l’élection a eu lieu, certes, les listes Macron arrivent en tête avec 32 % des voix ce qui en projection potentielle, lui donnerait une majorité absolue telle que le représente le graphique ci-dessous. Mais cette majorité obtenue est artificielle, puisqu’avec une abstention de 51 %, celle-ci s’opère sans le peuple, ce qui explique la photo non triomphante du Roi…





Observez et le chiffre est un véritable uppercut, que celui qui se présente comme moderne sait que 63 % des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus lors de ce premier tour des élections Législatives. Et il ose encore parler d’avenir… Macron ce n’est que le passé qui revient avec un « relooking » de « start-up » qui sent la naphtaline et le « vert de gris »."

source : https://www.legrandsoir.info/la-democratie-sans-le-peuple.html

Le pire est devant nous

On peut s’attendre à des lendemains qui déchantent : cet homme est un rapace pressé.

Macron aura pour mission de démolir les derniers pans des services publics et pour demander aux salariés d'accepter encore plus de sacrifices sur les salaires et sur les retraites.

C'est une escroquerie alors qu'il existe des rentrées de revenus disponibles auprès des nantis et des entreprises qui ne payent pratiquement pas d'impôts et de charges sociales grâce à leurs filiales basées dans les paradis fiscaux (les entreprises du CAC 40 sont imposées en moyenne à 8% au lieu des 33% pour les entreprises qui n'ont pas de filiales basées dans les paradis fiscaux ).

L'escroquerie est d'autant plus grosse, aujourd'hui plus de 400 milliards d’euros échappent à l’impôt et aux cotisations sociales, pour les seules entreprises du CAC40.

Au total, la fraude fiscale en France est évaluée à au moins 80 milliards par an. De quoi, soulager notamment les plus pauvres et d'arrêter de poctionner toujours les mêmes.

Avec Macron et ses macroneaux, ce sera plus de soumissions au MEDEF, à l’Europe de Merkel et aux ordres de l’Empire U.S. Ce qui nous attend est très bien décrit par Jacques Sapir dans l’article : https://francais.rt.com/opinions/39634-legislatives-2017-vague-en-trompe-oeil

Macron n’est pas au service des français, mais au service de la finance et du mondialisme.

La grande bourgeoisie philipparde va pouvoir s'enrichir encore plus en appliquant les ordres de Bruxelles, tout en étant le plus fidèle servant du sionisme et de l'impérialisme occidental qui violent en permanence le droit international.

Macron c’est le déni total du bien public et de l’intérêt général. C’est la certitude de la régression sociale et de la soumission de la France.

Macron c'est plutôt un petit marquis poudré au service des puissants

C'est pour toutes ces raisons qu'il faut voter contre les candidats de LREM.