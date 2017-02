« Macron, l’insoutenable légèreté du paraître »…

… ou « l’hyperbole du système et de la duplicité ». Imhotep, ancien chroniqueur d’AgoraVox, lance une diatribe contre Macron, dans un livre de 103 pages, aux éditions La Pyramide. Il décrit une sorte d'extra-terrestre, avec un cursus « hors compétition », qui semble être son plus gros handicap ! L’homme, euphorisé, navigue dans un ballon de baudruche, surgonflé à l’hélium par les médias « installés », par un aréopage de politiciens sur le retour et surtout par de riches supporters qui ont vu l’opportunité de placer un homme à leur main, à l’Elysée. Sans concession vis-à-vis de celui qu’il voit comme une marionnette politique, l’auteur livre son éclairage sur la réalité du personnage, sa face cachée, ses zones d’ombre, au moment où beaucoup se laissent abuser par l'éphémère arc-en-ciel Macron.

Une élection présidentielle n’a rien d’anecdotique. Dans celle de cette année, est arrivé un candidat qui semblait venir de nulle part et qui truste les premières places dans les sondages. Ce livre n’est pas un livre sur l’idéologie de Macron, si tant est qu’il sache lui-même où il se situe. La position des candidats n’est pas mineure, et il est normal de s’en soucier. Ici, il s’agit d’autre chose, non d’un débat sur l’essence des pensées politiques, ni où l’on se situe par rapport à elles. Tout débat, tant qu’il est démocratique et non faussé, a un intérêt primordial.

Ici il s’agit d’un OPNI (Objet politique non identifié) qui perturbe la démocratie en réalité. Il ne la perturbe pas parce qu’il serait un trouble violent pour l’ordre public, ni parce qu’il proposerait une dictature sanguinaire, mais parce que son parcours et son attitude sont une négation de la démocratie. En dehors du fait qu’il a pour soutien des poids lourds de la presse (Drahi avec l’Express, Libération, BFM TV, ou Bergé et Niel, Le Monde, Le Nouvel Observateur) ce qui fait que pendant 6 mois il a capté pour lui seul environ 43 % de la couverture médiatique politique, c’est son attitude depuis août 2015 qui m’a poussé à m’intéresser à lui. Depuis cette date il a été un pied dans le gouvernement et un pied dehors. Hollande a eu une faiblesse coupable à son encontre. Il est en quelque sorte celui qui a permis par son exposition, son poste de ministre, par sa nomination à ce poste et par son inaction pour le mettre dehors, à cette chimère de prospérer.

Sans poste de ministre depuis 2015, il ne serait sans doute pas où il en est. La responsabilité de Hollande est majeure. Ce n’est pas le débat, même s’il faut en parler. En regardant de plus près les paroles et les actes de Macron une évidence est apparue. Encore une fois, c’est à d’autres de juger son fond politique (on attend toujours son programme).Ce qui est important en politique, et dans une démocratie apaisée où le débat est sain et nécessaire, c’est que ceux qui sont candidats à cette élection majeure aient des racines politiques profondes et une démarche de fond, et non de pure forme. Cette étude a permis de distinguer plusieurs angles de vue :

- le parcours politique de Macron

- la création de En Marche !

- la démarche électorale de Macron.

Une marionnette politique (ex-hollandiste) en guise de produit marketing

Lors de cette étude, il est apparu aussi des zones sombres et, on peut se poser légitimement la question, de possibles abus de biens publics et détournements de fonds publics.

Du côté politique, Macron a créé un personnage, une marionnette politique, qui est lui-même. Il a cherché, comme une multinationale voulant lancer un produit, quel était le positionnement politique qui lui permettrait d’accéder au pouvoir. De ce fait, il s’est situé ni droite ni gauche, bien qu’il fût adhérent trois ans au PS après trois ans avec Chevènement, qu’il fût candidat à la candidature en 2007 pour le PS, secrétaire général adjoint de l’Elysée, arrivé dans la musette de Hollande gagnant des Primaires socialistes, avec un programme (appliqué ou non peu importe) socialiste, dit comme tel, puis ministre de ce même pouvoir. L’étrange est que ce passé lui est indifférent comme à la presse.

Son passé socialiste et son grenouillage dans tous les réseaux (Gracques, DSK etc.) et son passage à l’ENA lui auront permis d’entrer à la Banque Rothschild pour finir par gagner l’insupportable et indécente somme de 2,4 millions d’euros en 18 mois pour entre autres, une opération capitalistique entre Nestlé et Pfizer. Il est entré dans cette banque grâce à Attali. Macron fait partie intégrante du système dont il fait figure d’hyperbole.

Qui dit faire partie du système et se présenter comme neuf et hors système entraîne une deuxième « qualité » : la duplicité. Les trois sont intimement liés : Système/Anti-système/Duplicité. Se présenter, être le second quand on est dans le premier, impose d’user abondamment du troisième. La duplicité entraîne le mensonge.

Les zones d’ombre de l’inquiétant mystique candidat du marché

Etant candidat du marché, qu’il a analysé, cela lui fait être en permanence en contradiction. Un programme n’est pas nécessaire, seule compte la mystique de la politique et avoir des groupes de réflexion pour faire 100 propositions, vouloir des candidats neufs aux législatives, réserver 50 % des places aux parlementaires déjà élus, prendre des personnes comme Delevoye (70 ans, 37 ans de carrière politique) pour faire partie du jury de sélection (7/9 sont comme Delevoye), faire applaudir Mitterrand à Lille et Giscard à Lyon, dire qu’il n’y a pas de culture française et proposer en Algérie une chaîne qui associe les deux cultures, vouloir faire participer la population pour les propositions, vouloir un mandat impératif pour les députés qui seront élus sous sa bannière (ce qui est une dérive autoritaire) etc.

Dans les zones d’ombre, il y a son aspect mystique, qu’il revendique presque. Il dit, par exemple, que Dieu est lié au reste, tout en disant qu’il ne sait pas si Dieu existe vraiment (vraiment est de trop, ou il existe ou non, il ne peut exister à moitié). Ce qui fait peur, c’est son attitude extatique, lors du meeting de Paris.

Il faut aussi se poser des questions sur l’argent dont il a disposé et dont il dispose.

L’histoire des 120 000 € a été bien trop vite évacuée par la presse, sous le double prétexte que Macron a dit que pas un euro n’était allé à son mouvement. Sapin a confirmé à la vitesse de l’éclair que son utilisation était légale (donc sans prendre le temps de faire une enquête).

Il s’est servi de sa position de ministre pour faire sa promotion personnelle

Sans même aller chercher loin, à quoi ont bien pu servi ces 120 000 €, -soit entre 500 et 700 € par jour- ? Cette somme n’aurait-elle pas dû servir le ministère de Macron, mais aussi les deux autres secrétariats d’état, ce qui est au minimum un vol moral de ces deux secrétariats d’état, et ce qui les a empêchés de fonctionner normalement.

Il y a des faits certains et connus comme 4 réunions citoyennes, sans la presse, organisées par Bercy, dont la dernière, où il a annoncé la création de son parti, ce qui est d’évidence un abus de biens publics, puisqu’il s’est servi d’une réunion organisée par Bercy pour annoncer une initiative privée.

Du reste c’est sans doute la première fois dans l’histoire de la République qu’un ministre crée un parti politique, alors qu’il est encore en fonction, et un parti d’opposition. Il y a aussi tous les dîners organisés pour les banquiers (et leur épouse) à Bercy, des invitations au politologue Rozès ou à Orsenna, qui n’ont rien à voir avec le ministère de l’économie, comme sa venue pour fêter Jeanne d’Arc en tant que ministre et pour parler de l’identité nationale qui n’est pas son domaine de compétence ministérielle, ou sa venue au salon de agriculture alors qu’il n’en est pas ministre ni n’est leader de parti.

Opacité sur ses ressources financières

Enfin, entre autres révélations, le livre raconte comment, en 2007, alors qu’il est fonctionnaire (il doit gagner 2 000 € par mois, à l’époque) il réussit l’exploit de s’acheter un appartement de 890 000 €, sans apport personnel, avec un premier prêt de 550 000 € auprès de son ami Hermand, et un autre, sans doute de 440 000 €, auprès du Crédit Mutuel. Toutes ces informations viennent de Macron lui-même et de sa déclaration de patrimoine. Comment a-t-il pu emprunter auprès du Crédit Mutuel, alors que le remboursement mensuel de ses deux emprunts représente quatre fois son revenu brut (avant impôts) ? Quel que soit le mode de calcul (remboursement mensuel, in fine) cette équation est impossible. L’achat date de juin 2007 et son entrée chez Rothschild ne date que de septembre 2008 (16 mois plus tard), cela ne peut donc pas venir de là.

A ces remboursements, il faut ajouter les taxes foncière et d’habitation, et au départ les frais d’acquisition, qui ne peuvent être pris en charge par un emprunt, soit encore peut-être 40 000 €. Qu’Hermand veuille l’aider (hors le fait que cela puisse être un don déguisé (cf. l’affaire du prêt à Bérégovoy d’un million de francs), et à une telle hauteur (550 000 €) laisse déjà songeur. Comment la banque, elle, a-t-elle pu prêter à Macron, -alors qu’elle est soumise à des règles prudentielles strictes et même au-delà-, une somme dont les remboursements atteindraient 4 fois les revenus de l’emprunteur ? Il y a là à creuser, vite et profondément. On sait aussi que quatre de ses conseillers ont préparé son discours de juillet, quand il était encore ministre. On sait que beaucoup de ses collaborateurs se retrouvent dans la structure En Marche ! Etc.

Le devoir de faire connaître la vérité sur Macron

Ce livre vous montrera à partir de faits connus, vérifiés, indiscutables, les contradictions, mensonges, ethniques marketing du candidat Macron. Il y avait un devoir à les faire connaître, et ce serait du vôtre à faire que ce livre circule. Peut-être en parler aussi dans les forums et dans les commentaires sous les articles des grands média. Contrairement à mon habitude ce livre sera payant parce que je voulais qu’il soit aussi en livre et non seulement en eBook, ce qui impose qu’un prix soit aussi appliqué en version électronique. En version papier c’est bien évidemment impossible d’appliquer la gratuité. Il vous en coûtera soit moins de 10 € en livre soit moins de 6 € en eBook. De mon côté, bien que j’aie fait plusieurs semaines de travail et que selon Macron ce travail doit être rémunéré (je serai très loin des 2,4 millions qu’il a touchés), je m’engage à ce qu’une partie des revenus aille à une organisation d’aide aux illettrés, et une autre au Secours populaire français, qui pourront aider certains à avoir un costard. Imhotep

