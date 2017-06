Macron - La bulle était une météorite

La longue séquence électorale française est enfin terminée. Les électeurs sont épuisés et les abstentionnistes sont fatigués de s'abstenir. Heureusement, la prochaine consultation électorale se déroulera seulement en 2019 pour les élections Européennes qui n'intéressent que très peu de Français. Ouf, après le vent violent du dégagisme nous allons enfin pouvoir souffler un peu avant de respirer à pleins poumons les gaz lacrymogènes.

Avouez quand même que tous ces nouveaux visages à l'Assemblée Nationale sont un véritable bain de jouvence. Nous allons enfin changer d'ère et remplacer les odeurs de cigare et de bière par la vapeur de cigarettes électroniques et le parfum des députées. Tous ces nouveaux visages sont bien rafraichissants mais nous promettent pas mal de clics et de couacs. Heureusement, les pucelles et les puceaux politiques seront encadrés et recadrés par quelques sortants épargnés par la grande extinction des dinosaures. Nous attendrons bien sûr avec une impatience non feinte, les prises de parole de quelques opposants poids lourds ; les Le Pen et Mélenchon. Mais aussi la prestation d'un ancien Premier ministre élu dans l'Essonne qui tente de survivre en macronie.

Manuel Valls "devrait rejoindre un groupe progressiste créé à l'initiative d'Olivier Falorni et Sylvia Pinel". Dans le cas contraire il pourra toujours siéger entre les nationalistes corses et Jean Lassalle.

Jupiter et les étoiles filantes

Jupiter est une planète géante gazeuse qui se trouve dans le thème astral de Macron, mais même si vous ne croyez pas à l'astrologie, vous pouvez par simple curiosité chercher une ressemblance entre son signe et la personnalité du Président de la République. Vous y trouverez aussi ses points faibles pour mieux le combattre. Car "le Sagittaire peut parfois faire preuve d'impatience et manquer de diplomatie dans ses actes et paroles". Un petit conseil technique pour son Premier ministre boxeur, sa fragilité au foi.

"En tant que signe de Feu, le Sagittaire est dirigé par son besoin d'action, il est d'ailleurs capable de prendre des mesures audacieuses pour atteindre ses objectifs. Tout comme le Bélier et le Lion, le Sagittaire a besoin de découvrir le monde. Au lieu de se contenter de rester assis chez lui, il préfère expérimenter tout ce que lui propose le monde dans lequel il évolue, et si rien ne se présente à lui, il pourrait bien forcer les choses ! Le Sagittaire est influencé par Jupiter, la plus grande des planètes du zodiaque. Associée à la chance et à l'opulence, cette planète rend le Sagittaire souvent chanceux dans sa vie. Par sa taille importante, cette planète est également en lien avec l'expansion et la construction. Au quotidien le Sagittaire fait preuve d'un enthousiasme sans limite, possède un superbe sens de l'humour et est très curieux de la vie".

Par contre, certains ministres Modem du premier gouvernement d'Edouard Philippe seraient plutôt du genre étoiles filantes. Les Goulard, Sarnez et Bayrou n'ont fait que passer. Ce qui n'est pas forcément un mauvais signe pour l'avenir de la galaxie Macron. Surtout que le PS est en voie de disparition et que chez Les Républicains la séparation semble inévitable.

Les observateurs politiques professionnels ou citoyens qui voyaient le phénomène Macron comme une bulle devront revoir leurs copies. C'était une météorite, à moins qu'il ne soit la peste pour "Les animaux malades" de la politique.

"Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés" (Jean de La Fontaine)