Macron, le polichinelle cannibale !

Non ! Nein ! Het ! No !

La vente liée ne sera jamais honnête !



Si Mélenchon voulait vraiment et honnêtement refonder une démocratie plus crédible, il se serait engagé à ne rien décider du tout ’pour’ ou au nom de la France et des Français tant que les principes de légitimation officiels n’auront pas été refondés par TOUS les Français !

( et pas seulement par une problématique ’constituante’)



Et oui, si ! si ! l’état actuel des connaissances et technologies disponibles et accessibles en France rendent cette refondation démocratique tout à fait possible !

Ce n’est qu’une question de motivations réelles et d’honnêteté des Français devant leurs ’frères’-compatriotes et devant eux-mêmes !

D’ailleurs cette possibilité ne dépend pas tant que cela de la Présidentielle , elle était accessible avant et le restera après .

Ce qui fait que le seul intérêt profond de ce faux événement, est cette occasion de prendre collectivement conscience de cette opportunité et nécessité qui s’impose à la survie de la France !