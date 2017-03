Macron (lui aussi) rattrapé par les affaires ?

@Piere CHALORY C’est vrai qu’entre Macron de Rothschild, qui est entré en campagne en s’affirmant comme le candidat du travail (ce qui était gonflé quand même, après l’imposition aux forceps de la Loi Travail exigé par ses Maitres ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/05/27/mon-veritable-adversaire/ Et le Valls qui déclarait, in petto, ma candidature est une révolte... Boudu con, comme j’ai si souvent entendu. Tenez là, on en savait un peu plus sur les Bien-Zélés qui veulent imposer le Macron ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/12/12/le-candidat-du-travail-a-du-boulot/

Bon, là, on a plus aucun doute ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/01/09/de-qui-macron-de-rothschild-est-il-le-n-o-m/ Et rappelons que sa devise est « Député ne daigne, maire ne puis, Macron suis ! » Sus aux gueux donc... Et c’est nous, les gueux et les gueuses, y’a pas de raison !