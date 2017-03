Macron ne propose pas LA « Révolution » progressiste nécessaire à la France

Si vous tapez ’Arnaques meeting macron’, vous trouverez plusieurs sites où cette vidéo a été censurée. Bizarre, non.

On ne veut pas montrer sa brigade d’applaudisseurs. qu’il trimballe partout. Macron, du vide, du vent, de l’inculture. J’ai lu sur Wikipedia qu’il avait fait l’ENA mais on sait aujourd’hui qu’il n’en sort que des ânes, qu’il avait été chez les Jesuites qui l’ont sûrement formé à la sexualité et qu’il prétendait avoir écrit un mémoire sur Hegel, mémoire sous la direction d’Etienne Balibar, mais ce dernier indique ne pas avoir de souvenir ni de trace de cet épisode. Menteur ?

Aujourd’hui il est reçu par la grosse Bertha, sûrement une manoeuvre du scootériste queutard.