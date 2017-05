Macron, piège à cons

Dans cette élection il y a eu d’incroyables manipulations , à la limite de la légalité je pense .

A commencer par l’emergence de Hamon : c’est complètement surréaliste qu’un frondeur puisse arriver à ce niveau !

Ensuite , Fillon en troisième position avec toutes ses gamelles et les desavoeux de son propre camp : la aussi je suis très surpris .

Et comme par hasard tout cela dessert Mélenchon qui était en bonne voie pour se retrouver au second tour !

Et puis Macron aussi haut et des sondages presque plus vrais que la réalité !

Je ne crois pas à la légitimité de cette élection ; il y a eu fraude ......

Que faire : je vais voter FN rien que pour emmerder le système et montrer que je ne me suis pas laissé manipulé !

Certes c’est un coup d’épée dans l’eau , mais je me refuse a rester inactif et cautionner Macron !