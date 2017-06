Macron prépare-t-il, en fait, la guerre contre la Syrie ? Tout le laisse supposer

Macron prépare-t-il la guerre contre la Syrie ?

Tout le laisse supposer !

par eva R-sistons (pseudo de chantal dupille)

François Hollande gouverne-t-il encore à travers celui qu'il a tout fait pour installer en France, Emmanuel Macron ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a légué au nouveau Président son obsession de la Syrie - surtout, d'éliminer Bachar el-Assad. Et tout indique que le Chef de Guerre Macron prépare sa guerre contre la Syrie, au risque d'un affrontement avec la Russie, et donc au risque de la guerre mondiale.



Or le Président Macron vient de recevoir le Roi de Jordanie. Pourquoi ? On peut légitimement s'interroger sur ses projets. INEDIT : "Abdallah II est prêt à intervenir en Syrie, directement ou par procuration. Le roi de Jordanie, Abdallah II, peaufine actuellement les derniers détails de son intervention militaire sur le dossier syrien". Source :

source Le monde du renseignement

et de l'intelligence économique

JORDANIE 07/06/2017

Macron, comme Hollande, veut la tête d'Assad. Le plus vite possible. Avant que le Président syrien ne finisse de libérer son pays. En effet, plus Bachar El-Assad se rapproche du but, plus la situation est tendue : http://reseauinternational.net/front-syro-irakien-daech-sous-le-feu-des-missiles-balistiques-iraniens/

On sait aussi que le Président français a parlé de LIGNE ROUGE au Président Poutine, comme si Bachar El-Assad serait assez fou pour, soudain, utiliser des armes chimiques qu'il n'a plus ! Bref, cela sent le false flag, le prétexte pour pouvoir attaquer "légitimement" la Syrie : http://eva-r-sistons.eklablog.com/l-arrogant-macron-defie-le-president-poutine-mais-la-partie-n-est-pas—a130333254

Jusqu'ici, Macron semblait prêt à attaquer la Syrie même sans mandat de l'ONU, pour "neutraliser les capacités chimiques du Régime".

Non seulement le Président Macron reçoit le Roi de Jordanie au moment où celui-ci est prêt à intervenir, mais soudain, la Presse s'acharne sur la Syrie. Pour préparer l'opinion publique à une guerre de la France ? Ce 20 juin, par exemple, je vois un document de LCP, "Syrie, la révolution confisquée" (sur Droit de Suite). Voici deux extraits significatifs, d'abord un immense mensonge pour rappeler la Shoah et émouvoir : "Des fours crématoires pour cacher les massacres du Régime". Ensuite cette conclusion pour pousser les Français à accepter les plans du chef de guerre Macron : "Assad et Daesh, DEUX BARBARIES se complétant" !

Oui, la France soutient les terroristes en Syrie !

Avant la diffusion du document de LCP, le 8 juin dernier, la journaliste Elise Lucet s'est muée en journaleuse de propagande de guerre, sur Envoyé Spécial, avec son "Bachar un ami encombrant". En effet, les faits sont complètement déformés, avec elle la télévision devient un instrument de guerre, de mensonge et de mort. Et il m'apparaît clairement que Mme Lucet vise la vidéo sur, en fait, le VRAI Assad, vidéo Arte que j'ai eu du mal à dénicher et que j'ai diffusée, puis relayée dans de dures conditions. Circulant désormais beaucoup, elle gênait certainement le pouvoir et il fallait la réfuter ! Ce document exceptionnel est ici : http://eva-coups-de-coeur.eklablog.com/assad-n-est-pas-un-dictateur-la-video-bombe-qui-derange-arte-et-qui-pe-a128011256

Diffusion massive de documentaires contre le Président Assad, rencontre avec le Roi de Jordanie… est-ce tout ? Non ! Je me suis interrogée sur la présence du Général Puga à la dernière réunion Bilderberg qui on le sait, programme le pire pour le monde. Ce militaire a-t-il été là-bas pour défendre le projet de Macron, et devra-t-il ensuite soumettre l'Armée française aux plans d'attaque de la Syrie ?

La femme du Président Assad comme son mari, au service des Syriens

Revirement total de Macron ce 21 juin, que cache-t-il ? Au moment où il rencontre le Roi de Jordanie... Le Président Poutine aurait-t-il ramené Macron à la raison, ou l'Armée française ? Ou le Président français veut-il détourner l'attention, notamment suite à CETTE parution très lue et relayée sur mon blog ? Donner le change ? Et la fameuse Ligne Rouge, oubliée ? J'en doute ! Macron est hypocrite, rusé, comme Hollande ! En tous cas, voilà des revirements à la Donald Trump ne présageant rien de sérieux, mais plutôt beaucoup d'incertitudes !

https://francais.rt.com/international/40094-pour-emmanuel-macron-il-n-a-pas-successeur-legitime-bachar-el-assad

https://fr.sputniknews.com/international/201706211031935746-france-macron-libye-erreur/



" Dans un entretien à huit quotidiens européens publié mercredi sur internet, le président français ajoute que « l’utilisation d’armes chimiques donnera lieu à des répliques, y compris de la France seule. » ". Donc, rien de changé : La Ligne Rouge franchie, la France intervient même SEULE. Le gros risque est là ! Preuve ? Non, mais présomption, comme le reste.

http://www.europe1.fr/international/macron-ne-voit-pas-de-successeur-legitime-a-bachar-al-assad-3368321

Si vous voulez découvrir mon petit dossier "Guerre de Macron en Syrie", que j'ai résumé ici, voici le lien : http://eva-r-sistons.eklablog.com/macron-prepare-l-abominable-guerre-contre-la-syrie-voici-des-preuves-a130530838

Le Président Macron n'est pas seulement le futur fossoyeur de la France, mais celui qui, peut-être, conduira notre pays vers une confrontation avec la Russie. L'obsession de changement de Régime en Syrie peut conduire à tout, surtout au pire !

eva R-sistons (pseudo de chantal dupille)